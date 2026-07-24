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'എന്‍റെ ഇഷ്‌ട നിറം കാവി'; സി ജെ പി പ്രതിഷേധത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയ പേളി മാണിക്കെതിരെ കടുത്ത സൈബര്‍ ആക്രമണം

വിദ്യാര്‍ഥി സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പിന്മാറണമെന്നും ജീവനാണ് പ്രധാനമമെന്നും വ്യക്തമാക്കി പേളി പങ്കുവച്ച നീണ്ട കുറിപ്പാണ് സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിന് കാരണമായത്.

CJP PROTEST PEARLE MANI STUDENTS STRIKE IN DELHI Pearle Maaney post
Pearle Maaney (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 3:24 PM IST

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നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ച വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥി പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്ത് എത്തിയ നടിയും അവതാരികയുമായ പേളി മാണിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ സൈബര്‍ ആക്രമണം.

വിദ്യാര്‍ഥി സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം അക്രമ സംഭവങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പിന്മാറണമെന്നും ജീവനാണ് പ്രധാനമമെന്നും വ്യക്തമാക്കി പേളി പങ്കുവച്ച നീണ്ട കുറിപ്പാണ് സൈബര്‍ ആക്രമണത്തിന് കാരണമായത്. സമരത്തിന്‍റെ മൂല്യം ആക്രമം മൂലം നഷ്‌ടപ്പെടരുതെന്നും സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധമാണ് ആവശ്യമെന്നും പേളി തന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു. ഇതോടൊപ്പം അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാറ്റിപ്പറയുന്നത് ബലഹീനതയല്ല വളര്‍ച്ചയാണ് എന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ താരത്തിന്‍റെ പിന്തുണ വിഷയത്തിന്‍റെ ഗൗരവം കുറച്ചു കാണിക്കുന്നതാണെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള വിമര്‍ശനമാണ് ഉയരുന്നത്.

പേളി മാണിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റ്

"കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു. നമ്മളെയെല്ലാം അൽപസമയം ഒന്നു ചിന്തിക്കാൻ അവ നിർബന്ധിതരാക്കിയിരിക്കുന്നു.നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളുടെ ശക്തിയും ഐക്യവും നിശ്ചയദാർഢ്യവും നാം നേരിട്ടു കണ്ടു. വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പരുക്കേറ്റ സംഘർഷങ്ങളുടെ ഹൃദയഭേദകമായ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ഞാൻ കണ്ടു.

എന്‍റെ ഉള്ളില്‍ എന്തോ ഒന്ന് മാറ്റിയെഴുതി. അപ്പോള്‍ എന്‍റെ മനസില്‍ വന്ന ഒരു കാര്യം, ദയവായി ആര്‍ക്കും പരിക്കേല്‍ക്കരുത്. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണെങ്കിൽ, ദയവായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക. സ്വന്തം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ മാത്രം വലിയൊരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. ഓരോ വിദ്യാർഥിയും ആരുടെയെങ്കിലും മകനോ മകളോ ആണ്. ആരുടെയൊക്കെയോ സ്വപ്നമാണ്, അവരുടെ പൂർണ ലോകമാണ്.

മറ്റനേകം ആളുകളെപ്പോലെ, കൂടുതൽ സുതാര്യവും നീതിയുക്തവും ഓരോ കുട്ടിക്കും വിജയിക്കാൻ തുല്യ അവസരം നൽകുന്നതുമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം നമ്മുടെ വിദ്യാർഥികൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു. അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കപ്പെടണം, സമാധാനപരമായി തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം അനുഭവപ്പെടണം.

അതോടൊപ്പം തന്നെ, ഈ സമരത്തിന്‍റെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം ഒരിക്കലും വഴിതിരിഞ്ഞു പോകരുതെന്നാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനവും ഇത്രയും വലുതാകുമ്പോൾ, വികാരങ്ങൾ ആഞ്ഞടിക്കും, വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, വിഷയം കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകാം. എന്‍റെ പ്രതീക്ഷ സമാധാനപരമായ ആശയ പ്രകടനത്തിനുള്ള അവകാശത്തില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായാലും ഞന്‍ അക്രമത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ല.

ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തെ ചരിത്രം ഓർമിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി എന്നതുകൊണ്ടല്ല, അത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ടുപോയി എന്നതുകൊണ്ടു കൂടിയാണ്. വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോള്‍ അവിടെ ഭയമോ വേദനയോ ഭിന്നതയോ അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. പകരം ധൈര്യവും അനുകമ്പയും മാറ്റങ്ങളുമാണ്. ഇതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയെ വാര്‍ത്തെടുക്കാന്‍ സഹായിച്ച ശക്തമായ ഒരു തലമുറയേയാണ് നാം ഓര്‍ക്കേണ്ടത്.

അവസാനം എന്‍റെ അഭിപ്രായം പങ്കുവയ്ക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നെ ചിലര്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ മറ്റുള്ളവര്‍ എന്‍റെ മൗനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു. രണ്ടുപേരെയും ഞാന്‍ മനസിലാക്കുന്നു. എന്‍റ വാക്കുകള്‍ ഒട്ടേറെ പേരിലേക്ക് എത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും എന്നോട് യോജിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇത് എന്‍റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമാണ്. സത്യസന്ധതയോടും ബഹുമാനത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി പങ്കുവയ്ക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രം. ഇതിലുപരി ഓരോ വിദ്യാര്‍ഥിയും ഓരോ ഉഗ്യോഗസ്ഥന്‍റെയും ഓരോ പൗരന്‍റെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി ഞാന്‍ പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നു.

CJP PROTEST PEARLE MANI STUDENTS STRIKE IN DELHI Pearle Maaney post
Pearle Maaney post (Photo: Instagram)

അനുകമ്പ നമ്മെ ഒന്നാക്കട്ടെ വിവേകം നമ്മെ നയിക്കട്ടെ. ഓരോ കുട്ടിക്കും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും സമത്വവും സ്വപ്നം കാണാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുള്ള ഒരു ഭാവി കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം കൂടി അവസാനമായി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ.

പുതിയ വസ്‌തുതകള്‍ പുറത്തു വരികയാണെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിക്കാനും സ്വയം ചിന്തിക്കാനും അഭിപ്രായം മാറ്റാനും ഞാന്‍ മടിക്കില്ല. അതിനെ ഞാൻ എന്‍റെ ബലഹീനതയായി കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് വളർച്ചയായും ഉത്തരവാദിത്തമായുമാണ് കാണുന്നത്.

പിന്നെ അവസാനം ഒരു കാര്യം കൂടി… ഇന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. നാളെ പുതിയ വസ്തുതകൾ പുറത്തുവരികയാണെങ്കിൽ, കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും സ്വയം ചിന്തിക്കാനും എന്റെ അഭിപ്രായം മാറ്റാനും ഞാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കില്ല. അതിനെ ഞാൻ എന്റെ ബലഹീനതയായി കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് വളർച്ചയായും ഉത്തരവാദിത്തമായുമാണ് കാണുന്നത്.

വായിക്കുക. കേൾക്കുക. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക. വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വിമർശനാത്മകമായി ചിന്തിക്കുക. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക. 'നിങ്ങൾ' മാത്രമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഒരേയൊരു സ്വാധീന ശക്തി. വ്യക്തമായ അറിവുള്ളവരും അനുകമ്പയുള്ളവരും മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് മുൻപ് കേൾക്കാൻ തയാറുള്ളവരുമായ ആളുകളാണ് ഒരു ശക്തമായ രാജ്യത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു ഇന്ത്യയ്ക്കായി ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും സമാധാനവും സ്നേഹവും സംഗീതവും നേരുന്നു.", പേളി മാണി കുറിച്ചു.

താരത്തിന്‍റെ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ പേളിയുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രൊഫൈലുകളില്‍ വ്യപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങളും വിമര്‍ശനങ്ങളുമാണ് ഉയരുന്നത്. നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പര്‍ ചോര്‍ച്ചയുമായി ബന്ധപ്പട്ട് കര്‍ശനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അതിവേഗ കോടതികള്‍ സ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ പ്രസ്‌താവന പേളി മാണി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഉയരാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ ആ സ്റ്റോറി ഡിലീറ്റ് ചെയ്‌ത് തന്‍റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിറം കാവിയാണെന്ന തുറന്നടിച്ച് സ്റ്റാറ്റ് ആക്കുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്നാണഅ കടുത്ത വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നത്. പിന്നീട് പേളി ഇതൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

CJP PROTEST
PEARLE MANI
STUDENTS STRIKE IN DELHI
PEARLE MAANEY POST
CYBER ATTACK AGAINST PEARLE MANI

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