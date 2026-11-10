മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും മാസ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ മാന്ത്രികൻ! ഷാജികുമാറിൻ്റെ ജീവിതം സിനിമയെ വെല്ലുന്നത്
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാസ് ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ കണക്കെടുത്താൽ അതിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിൻ്റെയും കാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഷാജികുമാറിൻ്റെ കണ്ണും കരങ്ങളുമാണ്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2026 at 9:55 AM IST
അക്കി വിനായക്
എറണാകുളം: വെള്ളിത്തിരയിൽ നായകന്മാർ സാഹസികതയുടെ കൊടുമുടി കയറുമ്പോൾ, അവർക്കൊപ്പം മരണമുഖത്ത് വരെ കാമറയുമായി സഞ്ചരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്. മലയാള സിനിമയിലെ മാസ് ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലായ പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ ഷാജികുമാർ. കാമറയ്ക്ക് പിന്നിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം സിനിമയെക്കാൾ ഉദ്വേഗജനകവും അദ്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമാണ്. ഷാജികുമാറിൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ വിവരങ്ങൾ സംവിധായകൻ സാജിദ് യാഹിയയാണ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിനിടെ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മാസ് ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ കണക്കെടുത്താൽ അതിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിൻ്റെയും കാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഷാജികുമാറിൻ്റെ കണ്ണും കരങ്ങളുമാണ്. നരൻ, പുലിമുരുകൻ, ഷണ്മുഖൻ, മധുര രാജ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. മാസ് കഥാപാത്രവും ആക്ഷൻ സബ്ജക്റ്റുമാണെങ്കിൽ കാമറയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഷാജികുമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംവിധായകൻ്റെ ജോലി പകുതി കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സിനിമാലോകം പറയുന്നത്. എന്നാൽ ആക്ഷൻ ചിത്രങ്ങളിൽ മാത്രം സ്വയം തളച്ചിടാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല.
വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ, കാഥികൻ തുടങ്ങിയ കഥാമൂല്യമുള്ള ഫീൽഗുഡ് സിനിമകളും അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാമറയിലാക്കി. 'തുടരും' എന്ന സിനിമയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല എന്നാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെയും മോഹൻലാലിൻ്റെയും കരിയറിലെ നാഴികക്കല്ലായ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കാമറ ചലിപ്പിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അവരുടെ സിനിമകൾ കണ്ട് വളർന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചിരിയോടെ പറയും.
എന്നാൽ അതൊരു യാദൃച്ഛികതയല്ലെന്നും കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെയും ദീർഘവീക്ഷണത്തിൻ്റെയും ഫലമാണെന്നും കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം. സംവിധായകൻ വൈശാഖ് മലയാളത്തിലെ മികച്ച മാസ് സിനിമകളുടെ വക്താവായി മാറിയതിന് പിന്നിൽ ഷാജികുമാർ എന്ന പേരിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. വൈശാഖിൻ്റെ ഒരു സിനിമയൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ചിത്രങ്ങൾക്കും കാമറ ചലിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു.
ജയറാമിൻ്റെ പിന്തുണയും സൗഹൃദവും
തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണെങ്കിലും ഷാജികുമാറിൻ്റെ താമസം പെരുമ്പാവൂരിലായിരുന്നു. പ്രശസ്ത കാമറാമാൻ വിപിൻ മോഹൻ്റെ കൂടെ ദീർഘകാലം സഹ കാമറാമാനായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. അക്കാലത്ത് ഒട്ടുമിക്ക ജയറാം സിനിമകളുടെയും കാമറാമാൻ വിപിൻ മോഹനായിരുന്നു. ഒപ്പം പ്രവർത്തിച്ച പരിചയവും പെരുമ്പാവൂർകാരൻ എന്ന ലേബലും ജയറാമിന് ഷാജികുമാറിനോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം തോന്നാൻ ഇടയാക്കി. അനിൽ ബാബുവിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ 'ഉത്തമൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികൾ ആരംഭിക്കുന്ന സമയം.
നിർമാതാക്കൾ ജയറാമിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ ഷാജികുമാറിനെ കാമറാമാനായി ഉൾപ്പെടുത്താമോ എന്ന് ജയറാം അനിൽ ബാബുവിനോട് ചോദിച്ചു. അക്കാലത്ത് സൂപ്പർതാരമായിരുന്ന ജയറാം ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ സംവിധായകർക്കോ നിർമാതാക്കൾക്കോ തള്ളിക്കളയാനാകില്ല. രാജസേനൻ-ജയറാം കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരുങ്ങിയ 'പട്ടാഭിഷേകം' എന്ന സിനിമയുടെ വിജയാഘോഷം കൊച്ചിയിൽ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഷാജികുമാറിൻ്റെ കരിയറിലെ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുന്നത്.
വേദിയിൽ സംസാരിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ജയറാം തൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. അനിൽ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഉത്തമൻ' എന്ന ചിത്രത്തിൽ കാമറാമാനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഷാജികുമാറാണെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പോഴാണ് തനിക്ക് ലഭിച്ച വലിയ സൗഭാഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഷാജികുമാർ പോലും തിരിച്ചറിയുന്നത്. പുതിയ കാലത്ത് ധൈര്യമുള്ള ഏതൊരാൾക്കും വേഗത്തിൽ സ്വതന്ത്ര സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനാകാം. എന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകളിൽ മുൻപരിചയം കുറഞ്ഞ ഒരാളെ വലിയ സിനിമയുടെ കാമറാമാനായി നിശ്ചയിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിരുന്നില്ല.
ഷാജികുമാർ എന്ന കലാകാരനോടുള്ള ജയറാമിൻ്റെ തികഞ്ഞ വിശ്വാസമാണ് ഉത്തമനിലേക്കുള്ള വിളിക്ക് കാരണമായത്. മലയാള സിനിമയിൽ ഒരുതരത്തിലുമുള്ള മോശം അഭിപ്രായവുമില്ലാത്ത സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. ഒരേ സംവിധായകർക്കൊപ്പം തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെക്കുറിച്ചാകും ഓർക്കുക. സത്യൻ അന്തിക്കാട്-വിപിൻ മോഹൻ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പിറന്ന 30 സിനിമകളിൽ താനും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 30 സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി ഒരേ കാമറാമാനും സംവിധായകനും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദം എത്രത്തോളമായിരിക്കണം. സാങ്കേതികവിദ്യ മാത്രമല്ല, സൗഹൃദങ്ങളെക്കുറിച്ചും സിനിമയിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാമെന്നാണ് ഷാജികുമാറിൻ്റെ മറുപടി.
പെരുമ്പാവൂർ കണക്ഷനും നരനും
മോഹൻലാൽ നായകനായ 'നരൻ' ഷാജികുമാറിൻ്റെ കരിയറിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കി. സ്ഫടികത്തിന് ശേഷം മലയാളികളെ ഇത്രയധികം വൈകാരികമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മറ്റൊരു മാസ് ചിത്രം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം എക്കാലത്തും ഓർക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ സിനിമയിലേക്ക് ഷാജികുമാറിന് വഴിതെളിയാൻ കാരണമായത് മറ്റൊരു പെരുമ്പാവൂർകാരനായ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ്. സംവിധായകൻ ജോഷിയോടൊപ്പം ഒരു ജൂനിയർ കാമറാമാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ചരിത്രമാണ്. നരൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഷാജികുമാറിനെ ജോഷിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ആൻ്റണിയാണ്. ഇതൊരു വലിയ സിനിമയാണെന്നും, മുൻപരിചയം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത കാമറാമാനെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാനാകില്ലെന്നും ജോഷി ആൻ്റണിയോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിനൊടുവിൽ അദ്ദേഹം വഴങ്ങി.
ജോഷിയുമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഷാജികുമാറിന് രസകരമായ ഒരു അനുഭവവുമുണ്ടായി. നരൻ്റെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയായി. ജോഷി കൊച്ചിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ നിലയ്ക്കാതെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പുതിയ കാമറാമാൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, അയാളുമായി സിങ്ക് ആകാൻ സാധിച്ചോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഫോണിലൂടെ വന്നത്. അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ജോഷി ഈ കാര്യം ഷാജികുമാറിനോട് പറഞ്ഞു.
നിങ്ങളും ഞാനും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ആകാംക്ഷ ഇവിടത്തെ സിനിമാ ആരാധകർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല കാര്യം എന്ന് പരിഹാസത്തിൻ്റെ ഒരു ധ്വനിയോടെയാണ് ജോഷി പറഞ്ഞത്. നരൻ മുതൽ തരുൺമൂർത്തിയുടെ അതിമനോഹരമായ പുതിയ ചിത്രം വരെ മോഹൻലാൽ സിനിമകളിൽ ഷാജികുമാറിൻ്റെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്. അതിനെന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താനൊരു കടുത്ത മോഹൻലാൽ ആരാധകനാണെന്ന് അദ്ദേഹം നിസ്സംശയം പറയും. ഒരു ആരാധകന് തൻ്റെ പ്രിയതാരത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള പാഷൻ ഇരട്ടിയായിരിക്കുമല്ലോ.
പുലിമുരുകനിലെ പ്രതിസന്ധികളും വിജയവും
തുടർച്ചയായി 20 മുതൽ 25 വർഷത്തോളം മലയാളത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർ കാമറാമാനായി പ്രവർത്തിച്ചതിൽ എന്തുതോന്നുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടിയുണ്ട്. ഒരു സിനിമ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഏതൊരു സ്റ്റാർ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ്റെയും മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടും. പിന്നീട് നമ്മൾ ആരെയെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അവർ ഫോൺ എടുക്കില്ല. അതിനർഥം ഇനി അവർക്ക് നമ്മളെ ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. സ്വയം ഒഴിവാകുക എന്ന ബോധ്യം കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷാജികുമാർ. പുലിമുരുകൻ്റെ പത്താം വാർഷിക ആഘോഷവേളയിൽ സംവിധായകൻ വൈശാഖ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് തൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഒപ്പം ഷാജികുമാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവവും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. മോഹൻലാലും പുലിയുമായുള്ള ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമയുണ്ടാകും. പുലി പിന്നാലെ വരുമ്പോൾ മരത്തിലേക്ക് ഓടിക്കയറി തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് വെയിലത്ത് പുലിക്ക് നേരെ എറിയുന്ന ഒരു ഷോട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. സിംഗിൾ ഷോട്ടിലാണ് ആ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ടും അത് ശരിയാകുന്നില്ല. ജിബ്ബിൻ്റെ ടൈമിങ് തെറ്റുന്നതായിരുന്നു പ്രധാന കാരണം. ഷാജികുമാർ ആകെ ടെൻഷനിലായി. 10 ടേക്കുകൾ എടുത്തിട്ടും ഒന്നും ശരിയായില്ല.
ഒടുവിൽ 11-ാമത്തെ തവണ ചിത്രീകരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ഷാജികുമാറിനരികിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, 'ഇതൊന്നു ശരിയാകാൻ എല്ലാവരും പ്രാർഥിക്കണേ'. അത് മോഹൻലാലിൻ്റെ തെറ്റല്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഷാജികുമാർ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു. പുലിമുരുകൻ്റെ പേരിൽ വലിയ പരിഹാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. റിലീസാകുന്നത് വരെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലാതിരുന്ന ചിത്രമായിരുന്നു അത്. പുലി വരുന്നു, മകനെ കൊന്ന പുലിയോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അച്ഛൻ പോകുന്ന കഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും തരംതാഴ്ത്തി സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കേട്ടു. എന്നാൽ ആരോടും ഒരു പരിഭവവും കാണിച്ചില്ല. സിനിമ അവരോടെല്ലാം മറുപടി പറഞ്ഞു.
മരണമുഖത്ത് നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടൽ
സിനിമയിൽ താരങ്ങൾ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ തിളങ്ങുമ്പോൾ ഷാജികുമാർ ഒരിക്കലും സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനം നോക്കി ഫ്രെയിം ഒരുക്കാറില്ല. ഒരു നടൻ എടുക്കുന്ന റിസ്ക് പലപ്പോഴും കാമറാമാനും എടുത്തിരുന്നു. 'നസ്രാണി' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയം. വാഗമൺ മലനിരകളിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെയും വിമല രാമൻ്റെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കുന്ന രംഗമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അവിടേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നിറങ്ങുന്നത്. അതിനുമുൻപ് തന്നെ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള രംഗങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഷാജികുമാറും സഹായികളും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറി.
ഏകദേശം മൂന്ന് ദിവസമാണ് ആ രംഗങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കനത്ത മഞ്ഞ് കാരണം ചിത്രീകരണം സാധ്യമാകുന്നില്ല. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ഇരുന്നിട്ട് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ പിന്മാറാൻ സംവിധായകൻ ജോഷിയും ഷാജികുമാറും ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. നാലാം ദിവസവും സമാനരംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായി ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നുയർന്നു.
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പെട്ടെന്ന് മഞ്ഞ് കഠിനമായി. ഒരു നിമിഷം മഞ്ഞ് നീങ്ങിയപ്പോൾ മുന്നിൽ കാണുന്നത് വലിയൊരു മലനിരയാണ്. ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോമീറ്റർ മാറി നിൽക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഷാജികുമാറിന് മനസിലായില്ല. ഉറപ്പായും വഴിതെറ്റിയതാണ്. പൈലറ്റ് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഹെലികോപ്റ്റർ കൂടുതൽ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തി. എന്നിട്ട് ഷാജികുമാറിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസിലായോ? ഇല്ല എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു, അതൊരു നാരോ എസ്കേപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ന്. ഭയം തോന്നിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം പിന്മാറിയില്ല. ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് മാത്രമാണ് ഷാജികുമാർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്നും താഴെയിറങ്ങിയത്.
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