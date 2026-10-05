'ഒരമ്മ മകൻ്റെ ശവശരീരത്തിന് മുകളിൽ ചാടിക്കയറി'; കീർത്തിചക്ര പിറന്നത് ആ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന്: എസ്. തിരു
ഇന്ത്യൻ ഛായാഗ്രഹകൻ എസ്. തിരുവിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഏതൊരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ്റെയും സിനിമ ആസ്വാദകൻ്റെയും ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ഡോറോത്തി എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ വേളയിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയ ചില സിനിമ അനുഭവങ്ങൾ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2026 at 2:10 PM IST|
Updated : October 5, 2026 at 2:17 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഒരമ്മ മകൻ്റെ ശവശരീരത്തിന് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. ഭയന്നിട്ട് ക്യാമറയുടെ വ്യൂ ഫൈൻഡർ ഞാൻ ഊരിവച്ചു. എത്ര മികച്ചതായി ഷൂട്ട് ചെയ്താലും ചില സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ തിരസ്കരിക്കും മറന്നുപോകും. ഹേ റാം എന്ന സിനിമ തിരക്കഥയിൽ എഴുതി വച്ചത് പോലെ സംഭവിച്ച ചിത്രമല്ല. ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും രോമാഞ്ചം വന്നു.
പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ഛായാഗ്രഹകൻ എസ്. തിരുവിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഏതൊരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകൻ്റെയും സിനിമ ആസ്വാദകൻ്റെയും ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. ഡോറോത്തി എന്ന സിനിമയുടെ പ്രമോഷൻ വേളയിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയ ചില സിനിമ അനുഭവങ്ങൾ വായിക്കാം.
കരിയറിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മേജർ രവി സംവിധാനം ചെയ്ത മിഷൻ 90 ഡേയ്സ്. ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാനും കൂടിച്ചേർന്നാണ്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിന് സാക്ഷിയായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ആ സിനിമയുടെ ക്യാമറ ഞാൻ ചലിപ്പിച്ചത്. ആ സിനിമയുടെ ക്യാമറ ഒരു വിറ്റ്നസ് ആണ്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചൂടും ചൂരും ഓരോ ഫ്രെയിമിലും പ്രകടമായിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയ്ക്ക് പൂർണ നീതി നൽകുന്ന പിന്തുണ പല സാങ്കേതിക വശങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കാതെ പോയി. ആ ചിത്രം തീർച്ചയായും വിജയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ജനങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നുപോയി സങ്കടമുണ്ട്- എസ് തിരു പറഞ്ഞു.
മേജർ രവി പറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതാനുഭവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കീർത്തിചക്ര എന്ന സിനിമ ജനിക്കുന്നത്. ഞാനും മേജർ രവിയും സംവിധായകൻ പ്രിയദർശനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പട്ടാളജീവിതത്തില് സംഭവിച്ച ഒരു അനുഭവം എന്നോട് വിശദീകരിച്ചു. കാശ്മീരിൽ ഒരു തീവ്രവാദ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുന്നു. മേജർ രവിയുടെ ടീം തന്നെയാണ് സുരക്ഷാ ദൗത്യത്തിൽ. മിഷൻ പൂർത്തിയാക്കി മിലിറ്ററി സംഘം മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മേജർ രവി ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിനു മുന്നിൽ മുസ്ലിമായ ഒരു അമ്മ ഒരു തീവ്രവാദിയുടെ ശവശരീരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ്. അവർ ശവശരീരത്തിനു മുകളിൽ ചാടുന്നുണ്ട്... പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ആ ശവശരീരം അവരുടെ മകനാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വ്യക്തതയില്ല. മാനസിക വൈകല്യം കാരണമാണോ അതോ ഇത്രയും കാലം തങ്ങളെ അടിമയാക്കി വെച്ചവർ അവസാനിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷമാണോ ആ സ്ത്രീ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മേജർ രവിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദികളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ അവിടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞശേഷം ആ അമ്മ ശവശരീരം എണ്ണാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ. എണ്ണി ഏഴിലെത്തിയപ്പോൾ 7 കാണുന്നില്ല, 7 എവിടെ എന്ന് ആ അമ്മ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് മേജർവിക്കും സംഘത്തിനും മനസ്സിലായത് ഒരു തീവ്രവാദി ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന്. ആ തിരിച്ചറിവിലാണ് വീടിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന അവസാന തീവ്രവാദിയെയും പട്ടാളം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്.
ഹേ റാം
ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ക്ലാസിക് സിനിമകളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്ന ചിത്രം. കമൽഹാസൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു ചിത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ആ സിനിമയിലെ ഗാന്ധിയെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രംഗം. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സിനിമയല്ല യാഥാർഥ്യം. ആ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ അപ്പാടെ വേറെയായിരുന്നു. സിനിമയാക്കിയത് വേറെ, പ്രേക്ഷകർ കണ്ടത് വേറെ.
കാരണം കമൽഹാസൻ എഴുതിവച്ചത് പോലെ ആ സിനിമ ഒരിക്കലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താലും ആ ചിത്രം റിലീസ് ആക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയില്ല. ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹേ റാം എന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയേക്കാൾ എത്രയോ ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. ആ സിനിമയുടെ ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുപോലെ സിനിമയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനോട് എന്താണ് ആഗ്രഹം എന്ന് പലപ്പോഴും പല അഭിമുഖങ്ങളിലും ചോദിക്കാറില്ലേ- എൻ്റെ ഉത്തരം ഹേ റാം സിനിമയുടെ ഒറിജിനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് സിനിമയാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ്. ഗാന്ധിയെ വധിക്കുന്ന രംഗം പോലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന തരത്തിൽ അല്ല എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സിനിമ ഇന്നും ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഒരു മാജിക്കാണ്. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കമൽ സാർ നടത്തിയ റിസർച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയോളജി എല്ലാം എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ്.
തീർച്ചയായും. തമിഴ് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജിഗർതണ്ട, സുബ്രഹ്മണ്യപുരം, വേട്ടയാട് വിളയാട്, നാടോടികൾ തുടങ്ങി പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഒരുപാട് സിനിമകൾ തമിഴിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ് സിനിമകളിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള പഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള സീനുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് മലയാള സിനിമകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ എഴുതാൻ തമിഴ് എഴുത്തുകാർക്കും സംവിധായകർക്കും മാത്രമാണ് സാധിക്കുക. തമിഴ് സിനിമ എന്നത് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കൂടി പ്രതിഫലനമാണ്. ആ സംസ്കാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി വളർന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പഞ്ച് സിനിമകൾ എഴുതാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഒരു മോശംകാലവും നല്ല കാലവും ഉണ്ടാകും. തമിഴിലും മോശം കാലം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ മാറി വരുന്നു.ജീവിതത്തിലെ ചെറിയൊരു മൊമെൻ്റിനെ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ ഒരുക്കാൻ മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള സിദ്ധി അവിശ്വസനീയമാണ്. ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രീ സിനിമകൾക്കും അവരവരുടേതായ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകും. മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി സിനിമ അങ്ങനെയൊന്നും താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ സിനിമകൾക്കും അവരുടെതായ പ്ലസ് പോയിൻ്റും മൈനസ് പോയിൻ്റും ഉണ്ടാകും.
ജിഗർതണ്ട ഡബിൾ എക്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഇൻ്റര്വെൽ പഞ്ച് രംഗം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമയുണ്ടാകും. നേർക്കുനേർ നിൽക്കുന്ന ലോറൻസ് സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രവും എസ്. ജെ. സൂര്യ സാറിൻ്റെ കഥാപാത്രവും. ലോറൻ സാറിൻ്റെ കൈയിൽ തോക്ക്, സൂര്യ സാറിൻ്റെ കൈയിൽ പഴയ ഒരു മൂവി ഹാൻഡി ക്യാം. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തോക്കും ക്യാമറയും ചൂണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു സിനിമാസ്വാദകൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിയ ഷോട്ടാണതെന്ന് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും നേരിട്ടും കേട്ടു. ഒരു സിനിമയുടെ കൽമിനേഷൻ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയും സംവിധായകൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ കഴിവാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അത് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ക്യാമറാമാന് ഉള്ളത്. അത് പാളിയാൽ ആ സിനിമ തീർന്നു. ആ ഷോട്ട് ആ സിനിമയുടെ തന്നെ കൽമിനേഷൻ ആണ്. ഒരു റൗഡിയും ഒരു കലാകാരനും. ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ലോകം വിറപ്പിക്കുന്ന റൗഡിയെ എങ്ങനെ തൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ സിനിമയുടെ കോൺടെക്സ്റ്റ്. ആ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും അറിയാതെ രോമാഞ്ചം വന്നു.
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