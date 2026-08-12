'ദുൽഖർ എൻ്റെ മെൻ്റർ, സൂര്യ ഒരു മാതൃക'; 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' വിശേഷങ്ങളുമായി നിമിഷ് രവി
ലോക ചന്ദ്ര ചാപ്റ്റർ വൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ നിമിഷ് രവി, താൻ കടന്നുവന്ന വഴികളെക്കുറിച്ചും സൂര്യയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 3:17 PM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ഛായാഗ്രഹകൻ നിമിഷ് രവി വീണ്ടും വലിയൊരു ദൃശ്യവിസ്മയവുമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലെത്തുകയാണ്. വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി സംവിധാനം ചെയ്ത് സൂര്യ നായകനാകുന്ന 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' എന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനായ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം 'ലക്കി ഭാസ്കറിനു' ശേഷം ഈ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമാണ്.
ലോക ചന്ദ്ര ചാപ്റ്റർ വൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയനായ നിമിഷ് രവി, താൻ കടന്നുവന്ന വഴികളെക്കുറിച്ചും സൂര്യയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു.
വെങ്കി അറ്റ്ലൂരിയുമായുള്ള രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' എന്ന പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്?
സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരിയോടൊപ്പം 'ലക്കി ഭാസ്കർ' എന്ന സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ കാലയളവിൽ സംവിധായകനുമായി മികച്ചൊരു ആത്മബന്ധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ആഴമുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പ്രോജക്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എന്നോട് പങ്കുവയ്ക്കുമായിരുന്നു. 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം സൂര്യ സാറിനോട് പിച്ച് ചെയ്യാൻ വെങ്കി തീരുമാനിച്ചു. സൂര്യ സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പോസിറ്റീവായ മറുപടി ലഭിച്ചതോടെ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ അദ്ദേഹം എന്നെ ഔദ്യോഗികമായി ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു. ലക്കി ഭാസ്കർ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം അതേ ടീം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്.
വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്. ഛായാഗ്രാഹകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ സിനിമയെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിച്ചത്?
വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ് വലിയ ക്യാൻവാസിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം ആണെങ്കിലും, ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളെക്കാൾ ഈ സിനിമയിലെ ഇമോഷനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ തിരക്കഥയിലെ ആദ്യാവസാനമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് സംവിധായകൻ കൃത്യമായ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നൽകിയിരുന്നു. ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളെക്കാൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചചെയ്തത് ഈ സിനിമയിലെ ഇമോഷൻ എങ്ങനെ ഫലപ്രദമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചായിരുന്നു.
ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് സിനിമയുടെ തിരക്കഥയാണ്. ആ തിരക്കഥയിൽ തന്നെ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ലോകവും അന്തരീക്ഷവും കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും ഒക്കെ വരച്ചുകാട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും. അത് പിന്തുടർന്നാൽ മാത്രം മതി നല്ല ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ. വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ് എന്ന ചിത്രം മാത്രമല്ല, ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളെയും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്.
സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ആദ്യത്തെ രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം ഈ പറഞ്ഞ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റും ത്രില്ലും ഒക്കെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുന്തോറും അത്തരം ചിന്തകളൊക്കെ മാറി. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ എത്രയും മനോഹരമായി തിരശ്ശീലയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആത്മാർഥതയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനായി ഞാൻ മാറി.
സൂര്യയോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല്?
സൂര്യ സാർ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. ജോലിയിൽ അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം ആത്മാർഥത പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു വലിയ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. മാത്രമല്ല, സെറ്റിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിയോടും അദ്ദേഹം സൗമ്യനായാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആകാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിച്ചുപോകും. ഒരു സിനിമ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ എന്നതിലുപരി, ഒരു മനുഷ്യനായി സഹപ്രവർത്തകരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നതിന് സൂര്യ സാർ മികച്ചൊരു മാതൃകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിലൂടെ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം.
സൂര്യ എന്ന നടനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയതു മുതൽ തിരക്കഥയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഇമോഷണൽ സീനിൻ്റെ ചിത്രീകരണ ദിവസത്തിനായി ഞാൻ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സീൻ ഏതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് സെറ്റ് മുഴുവൻ നിശബ്ദമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനം നോക്കിക്കാണുകയായിരുന്നു.
ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകനാണെന്ന കാര്യം പോലും മറന്നുപോയി. ഇമോഷണൽ സീനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള സൂര്യ സാറിൻ്റെ വൈഭവം അതിമനോഹരമാണ്. എനിക്കുറപ്പാണ്, ഈ സിനിമയുടെ റീലീസിനു ശേഷം ഈ സീനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടക്കും. അദ്ദേഹം ആ രംഗത്തെ ഉൾക്കൊണ്ട രീതിയും അവതരിപ്പിച്ച വിധവുമെല്ലാം ഒരേസമയം ഞങ്ങളെ അമ്പരപ്പിച്ചു.
'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' ചിത്രത്തിൻ്റെ ദൃശ്യപരമായ പശ്ചാത്തലം എങ്ങനെയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്?
കോടീശ്വരനായ ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ അയാളുടെ ലോകത്തിന് ഒരു ഉയർന്ന നിലവാരമുണ്ടാകും. അത്തരത്തിലുള്ള എലൈറ്റ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കഥ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്. കഥയുടെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്.
പൊതുവേ ബില്യണേഴ്സ് എല്ലാവരും 'സൈലൻ്റ് ഫാഷൻ' ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. അതായത് ലോഗോ ബ്രാൻഡ് ഡ്രിവനായി അവർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. വസ്ത്രധാരണത്തിലും കാഷ്വൽസാണെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസി ഫീൽ ഉണ്ടാകും. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഈ സവിശേഷത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലും പ്രതിഫലിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ദൃശ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. വീട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓരോ ലൊക്കേഷനും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. കോടീശ്വരൻ്റെ ജീവിതമാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അനാവശ്യമായ ആഡംബരം ദൃശ്യാവിഷ്കാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ സൈലൻ്റായ, ക്ലാസിയായ സമീപനമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ പ്രകടമാവുക.
ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനോടൊപ്പമുള്ള ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?
കുട്ടികളെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അവരുടെ സമയമാണ് നമ്മുടെ സമയം. കുഞ്ഞിന് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും അവൻ നന്നായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ചില ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ വഴങ്ങില്ല, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അവനുവേണ്ടി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ അവന് ചെറിയ ദേഷ്യമൊക്കെ വരുമെങ്കിലും, കൃത്യസമയത്ത് പാലുകുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുമൊക്കെ സാധിച്ചാൽ പിന്നെ അവൻ കൂളാകും.
വലിയൊരു താരനിരയും അന്യഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുമുള്ള സെറ്റിൽ മലയാളികളുടെ സാന്നിധ്യം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു?
സെറ്റിൽ ധാരാളം മലയാളി സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഉണ്ടായിരുന്നു. നായിക കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്ന മമിതയുമായി ഞാൻ മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുക. എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെല്ലാവരും മലയാളികളാണ്. മമിതയുടെ ടീമിലും മലയാളികളാണുള്ളത്. പിന്നെ കലാസംവിധായകൻ ബംഗ്ലാൻ മലയാളിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമും മലയാളികൾ തന്നെ. സംവിധായകൻ്റെ ടീമിൽ തെലുഗു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഷകളിലുള്ള ആളുകളും ഈ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ.
ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞയുടൻ അടുത്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതശൈലിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. ഇടവേളകളില്ലാത്ത ഈ യാത്ര എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്?
നിലവിൽ ഞാൻ തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സിനിമയിൽ നിന്നും അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടയിൽ വലിയ ഇടവേളകൾ ലഭിക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ റിഷഭ് ഷെട്ടി നായകനാകുന്ന 'ജയ് ഹനുമാൻ' ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും, ചെയ്യുന്ന ഓരോ സിനിമയും പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സമയം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സിനിമയുടെ ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചിത്രീകരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിസർച്ചുകൾ ചെയ്യാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കാനുമുള്ള സമയം കിട്ടും.
'ജയ് ഹനുമാൻ' പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഉടൻ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ചിത്രം 'ലോക'യുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. അതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഓരോ സിനിമയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള സമയം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇടവേള എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഒന്ന് പൂർത്തിയായാൽ അടുത്തതിലേക്ക് കയറേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. വലിയ സിനിമകൾ ഒന്നും ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിൽ അല്ലല്ലോ തീർക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഒരു സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത സിനിമയുടെ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കും.
'ലക്കി ഭാസ്കർ' പൂർത്തിയായപ്പോൾ തന്നെ 'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംവിധായകൻ വെങ്കി അറ്റ്ലൂരി എന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് കഥ പൂർണമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സിനിമയിൽ ക്ലാരിറ്റി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച് എത്താൻ സാധിച്ചു. സംവിധായകനും മറ്റു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുമായുള്ള ഗുണകരമായ ചർച്ചകളിലാണ് സിനിമ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് വളരുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചർച്ചകൾ തന്നെയാണ് എന്നിലെ റിസർച്ച് പ്രോസസ്. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം സിനിമകളുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുമെങ്കിലും, ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല.
'ലോക'യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സ്വരൂപിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു രണ്ടുമാസം മുൻപ് നമ്മൾ പൂർണമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നുകൂടി വിലയിരുത്തും. കൃത്യമായ ഒരു പ്രീ-പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൊക്കേഷനിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകും.
സൂര്യയെ ആദ്യമായി കണ്ട നിമിഷവും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങളും പങ്കുവെക്കാമോ?
'വിശ്വനാഥ് ആൻഡ് സൺസ്' സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലുക്ക് ടെസ്റ്റ് ഡേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നാണ് ഞാൻ സാറിനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. ചെന്നൈയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയായിരുന്നു അത്. അന്ന് സിനിമയെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ മണിക്കൂറുകളോളം ചർച്ച ചെയ്തു.
ഒരു വലിയ താരത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതേയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവഗുണം കാരണം ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെയാണ് തോന്നിയത്. സൂര്യ സാറിൻ്റെ ലാളിത്യമുള്ള സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ടെക്നീഷ്യന്മാർക്ക് വലിയൊരു ഗുണമുണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ സധൈര്യം അദ്ദേഹത്തോട് തുറന്നു പറയാം. ഒരു കാര്യം മാറ്റി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറയാൻ യാതൊരു തടസ്സവുമുണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെയൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹം ആദ്യമേ നൽകി. മാത്രമല്ല, ഇതേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി സെറ്റിലെ ഓരോ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറണമെന്ന് സൂര്യാ സാറിന് ആഗ്രഹവുമുണ്ടായിരുന്നു.
കരിയറിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ നൽകിയ പിന്തുണയും സ്വാധീനവും എത്രത്തോളമാണ്?
ഒരുപാട് വലിയ സിനിമകളിൽ നിമിഷ് രവി എന്ന പേര് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന വ്യക്തി വലിയൊരു കാരണമാണ്. സിനിമ എന്ന പാഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകും, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പരമാവധി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഒരു കലാകാരന് കൃത്യസമയത്ത് ഒരു പ്ലേസ്മെൻ്റ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് വളരാൻ സാധിക്കുക. നിർണായക സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കൈത്താങ്ങാകാൻ ഒരാളുണ്ടാകും, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെയൊരു വ്യക്തിയാണ് ദുൽഖർ സൽമാൻ.
എന്റെ കരിയറിന് മഹത്തരമായ സഹായമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുതന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒരു മെൻ്ററാണ്. സിനിമയെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ സഹോദരതുല്യനാണ്. എൻ്റെ കരിയറിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു മടിയുമില്ല. 'ലൂക്കാ' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം 'കുറുപ്പ്' എന്ന വലിയൊരു പ്രോജക്ട് എന്നെ വിശ്വസിച്ചു ഏൽപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം കാട്ടിയത് വലിയൊരു ധൈര്യമാണ്.
ക്യാമറയും ലെൻസുകളും ഒപ്പമുള്ളതാണെങ്കിലും, ഒരു സീൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഛായാഗ്രാഹകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ പിന്തുടരുന്ന രീതി എന്താണ്?
എല്ലാ സിനിമയിലും ഒരേ ക്യാമറയും ഒരേ ലെൻസും ഒരേ ലൈറ്റുകളും തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ രീതി. ഞാനൊരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൃത്യമായി ഒന്നുകൂടി വായിക്കും. എന്നിട്ട് ആ സീൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇമോഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. പേപ്പറിൽ എഴുതിവച്ചിരിക്കുന്ന സീൻ എന്നിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമോഷനോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇമോഷനോ ആ സമയം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. അതാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ അടിസ്ഥാനം.
ഈയൊരു പ്രോസസ് ഞാൻ വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് മാത്രമാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ മികവെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എല്ലാ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ കൈയിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ലഭിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ ഇമോഷനുകളാണ്. അതെങ്ങനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കാം, അതെങ്ങനെ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയി അവതരിപ്പിക്കാം എന്നതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. കഴിഞ്ഞ സിനിമകളിൽ എല്ലാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത ഒരു പ്രോസസ് ആണിത്. ചിലപ്പോൾ ചില അഭിനേതാക്കൾ "ഞാൻ ഈ രംഗം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുന്നത്" എന്ന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. അതെങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കല്ലുകടിയില്ലാതെ എത്തിക്കാം എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രോസസ്.
പ്രശാന്ത് വർമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'ജയ് ഹനുമാൻ' വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
'ജയ് ഹനുമാൻ' സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അതുതന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ്. വലിയൊരു സിനിമയാണിത്. തെലുഗിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയായ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് ആണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. 'ഹനുമാൻ' എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം പ്രശാന്ത് വർമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, റിഷഭ് ഷെട്ടിയാണ് ഇതിൽ നായകൻ. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമ വളരെ വലിയൊരു പ്രോസസിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
Also Read: ഗംഭീര പ്രകടനം! ലോകേഷ് കനകരാജിന്റെ ‘ഡിസി’ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കുതിക്കുന്നു; കേരളം തമിഴ്നാടിനെയും മറികടന്നു