വമ്പന്‍ ട്വിസ്റ്റുകളും സസ്‌പെന്‍സുകളും നിറഞ്ഞ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങള്‍;മമ്മൂട്ടിയുടേത് ഉള്‍പ്പെടെ നാളെ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍

പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രം കളങ്കാവല്‍ നാളെ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുകയാണ്.

Theatrical Releases
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 4, 2025 at 1:35 PM IST

5 Min Read
മ്പന്‍ ടിസ്റ്റുകളും ഉദ്യോഗജനകമായ മൂഹൂര്‍ത്തങ്ങളും നിറഞ്ഞ സിനിമകളൊക്കെ കാണാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരിക്കും സിനിമാ പ്രേമികള്‍. ഈ ആഴ്‌ച പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കാന്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളാണ്. നാളെ (ഡിസംബര്‍ 5) തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.

മമ്മൂട്ടി, വിനായകന്‍ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന കളങ്കാവല്‍ നാളെ തിയേറ്ററുകളില്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ആന്‍ മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ബാലതാരമായി എത്തി മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കവര്‍ന്ന സാറാ അര്‍ജുന്‍ നായികയായി എത്തുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രവും ഇത്തവണ റിലീസിനുണ്ട്.

1. കളങ്കാവല്‍

മമ്മൂട്ടി, വിനായകൻ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കളങ്കാവല്‍. ജിതില്‍ കെ ജോസഫ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ടീസറിനും ട്രെയിലറിനുമടക്കം വന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. നാളെയാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ ചിത്രം റിലീസാവുന്നത്. വേഫറർ ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുക. ജിഷ്ണു ശ്രീകുമാറും ജിതിൻ കെ. ജോസും ചേർന്ന് തിരക്കഥ.

മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം വേഫറർ ഫിലിംസ് ആണ് കേരളത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുക. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ്.

2. ധീരം

കോഴിക്കോട് നടന്ന ഒരു കൂട്ടിക്കൊലപാതര പരമ്പര അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ധീരം. റെമോ എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍മെന്‍റ്സ് ഇൻ അസോസിയേഷന്‍ വിത്ത് മലബാർ ടാക്കീസിൻ്റെ ബാനറിൽ റിമോഷ് എം.എസ്, ഹാരിസ് അമ്പഴത്തിങ്കൽ എന്നിവർ നിർമ്മിച്ച് ജിതിൻ കെ. സുരേഷ്. സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം നാളെ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. ഡ്രീം ബിഗ് ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്.

പൂർണ്ണമായും ഇൻവസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലറായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായഎ എസ്.പി. സ്റ്റാലിൻ ജോസഫ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ദിവ്യാപിള്ള , നിഷാന്ത് സാഗർ അജുവർഗീസ് എന്നിവരും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിനൊപ്പമുണ്ട്. രൺജി പണിക്കർ, സൂര്യ (പണി ഫെയിം) റെബേക്ക മോണിക്ക ജോൺ, സാഗർ സൂര്യ അവന്തിക മോഹൻ എന്നിവരും പ്രധാന താരങ്ങളാണ്. ദീപു എസ്. നായരും, സന്ധീപ് നാരായണനും ചേർന്ന് ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥ.

3. ദി റൈഡ്

ഡയസ്‌പോര്‍ എന്‍റര്‍ടെയ്‌ന്‍ പ്രൊഡക്ഷന്‍സിന്‍റെ ബാനറില്‍ ദര്‍പണ്‍ ത്രിസാല്‍ നിര്‍മിച്ച് റിതേഷ് മേനോന്‍ സംവിധാനംചെയ്യുന്ന 'ദി റൈഡി'ല്‍ സുധി കോപ്പ, ആന്‍ ശീതള്‍, മാലാ പാര്‍വതി, ശ്രീകാന്ത് മുരളി, പ്രശാന്ത് മുരളി, ഗോപിക മഞ്ജുഷ എന്നിവര്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലറിന് വന്‍ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. സുഹാസ് ഷെട്ടിയുടേതാണ് കഥ. റിതേഷ് മേനോന്‍, സുഹാസ് ഷെട്ടി എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഇരുവരും തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവും ഒരുക്കുന്നത്.

രാത്രി വൈകിയുള്ള ഒരു യാത്രയില്‍ ഡ്രൈവറും യാത്രക്കാരനും അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളിലെക്ക് വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നതാണ് ചിത്രത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സുധി കൊപ്പ, ശ്രീകാന്ത് മുരളി. സംവിധായകൻ: റിതേഷ് മേനോൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങള്‍.

4. ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്

യുവതാരങ്ങളായ അർജുൻ അശോകനും ഷറഫുദ്ദീനും ശ്രീനാഥ് ഭാസിയും ധ്രുവനും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്’. ചിത്രം നാളെ തിയറ്ററുകളിലെത്തും. മനോജ് വാസുദേവാണ് ‘ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്’ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സേതുവാണ്.ഗുഡ് ലൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ എം.കെ. നാസർ ആണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഗുഡ് ലൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ത്രൂ ആശിർവാദ് റിലീസ് ആണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിക്കുന്നത്.

പുരാതന ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ക്ഷേത്ര നഗരമായി പേരുകേട്ട ഖജുരാഹോയിലേക്കുള്ള കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കള്‍ നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.ഏറെ നാളുകള്‍ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലെത്തുന്ന റോഡ് മൂവി കൂടിയാണ് ‘ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്’.

ചന്തുനാഥ്, ജോണി ആന്‍റണി, സോഹൻ സീനുലാൽ, സാദിഖ്, വർഷാ വിശ്വനാഥ്, നൈന സർവാർ, അമേയ മാത്യു, രക്ഷ രാജ്, നസീർ ഖാൻ, അശോക് എന്നിവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

5. ധുരന്തര്‍

ബോളിവുഡ് താരം രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ദുരന്തര്‍. ഉറി ദ് സര്‍ജിക്കല്‍ സ്ട്രൈക്കിന്‍റെ സംവിധായകന്‍ ആദിത്യ ധര്‍ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. വയലന്‍സ് തന്നെയായിരിക്കും ചിത്രത്തിലുടനീളം എന്ന് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ പോസ്റ്ററുകളും ട്രെയിലറുകളുമെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മാധവന്‍, അര്‍ജുന്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെടുന്ന വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

ആന്‍മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ സാറാ അര്‍ജുന്‍ ആണ് റണ്‍വീറിന്‍റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ബാലതാരമായി സിനിമയിലെത്തിയ സാറാ നായികയായി എത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായത്.

6. ലോക്‌ഡൗണ്‍

കോവിഡ് കാലത്തെ യഥാര്‍ഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്‌പദമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം അനുപമ പരമേശ്വരനാണ് ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്. വീട്ടില്‍ കുടുങ്ങി കിടക്കുമ്പോള്‍ വൈകാരിക സംഘര്‍ഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്‌ത്രീയുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ചാര്‍ലെ , നിരോഷ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. തമിഴില്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം എ ആര്‍ ജീവയാണ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിനാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

7. അങ്കമ്മാള്‍

വിവാഹിതയാകാന്‍ പോകുന്ന മകന്‍റെ നിര്‍ബന്ധം വകവയ്ക്കാതെ പരമ്പരാഗത ബ്ലൗസ് ധരിക്കരുതെന്ന വാശിപിടിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ കഥയാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. ഗീത കൈലാസം, ശരണ്‍ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്. വിപിന്‍ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ തമിഴ് ചിത്രം ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിനാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്.

8.കൊഞ്ച നാള്‍ പോരു തലൈവ

ഒരു യുവാവ് നിര്‍ണായക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്നതും അയാള്‍ക്ക് വഴികാട്ടാനാണ് ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ സമീപിക്കുന്നതുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ഇതിവൃത്തം. തമിഴ് ചിത്രമായ ഇത് ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിനാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുന്നത്. വിഘ്നേഷ് പാണ്ഡ്യനാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിഷാന്ത് റൂസോ, ഗായത്രി ഷാന്‍ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്.

9. കെമ്പു ഹലാഡി ഹസറു

സാധാരണക്കാരനായ ഒരു സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് ജീവനക്കാരന്‍ സമ്പന്നമാകുന്നതും അയാളുടെ സ്വപ്‌നങ്ങളും അപകടരമായ യാത്രയുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. അഭിനേതാക്കൾ: ശ്രീഹാൻ, ദിവ്യ സുരേഷ് എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത് മണി എജെ കാർത്തികേയൻ. കന്നഡി സിനിമയാണിത്. നാളെയാണ് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

10. ഫൈവ് നൈറ്റ്സ് അറ്റ് ഫ്രെഡ്ഡി 2

മുൻ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് മൈക്കിന്‍റെ ഇളയ സഹോദരിയായ ആബി, ആദ്യ സിനിമയിലെ ആനിമേട്രോണിക്‌സ് സന്ദർശിക്കാൻ രഹസ്യമായി എത്തുന്നു. അവളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമിടുകയാണ്, അഭിനേതാക്കൾ: ജോഷ് ഹച്ചേഴ്‌സൺ, എലിസബത്ത് ലെയ്ൽ. സംവിധാനം: എമ്മ ടാമി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

