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നോളന്‍റെ 'ദി ഒഡീസി'യുടെ എച്ച്ഡി പതിപ്പ് ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ; സിനിമ കണ്ടത് രണ്ട് മില്ല്യണിലധികം പേര്‍

സിനിമ ചോര്‍ന്നത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്ന് നിര്‍മാതാക്കള്‍.

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The Odyssey (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 3:09 PM IST

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ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'ദി ഒഡീസി' (The Odyssey)യുടെ എച്ച്ഡി പതിപ്പ് ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍. തിയേറ്ററുകളില്‍ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറുന്നതിനിടയിലാണ് ചിത്രം ചോര്‍ന്നത്.

ഐമാക്‌സ് ക്യാമറകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് പൂര്‍ണമായും ചിത്രീകരിച്ച 'ദി ഒഡീസി' സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സ്റ്റുഡിയോസ് കര്‍ശന നടപടിയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്‌ചയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിലാണ് സിനിമയുടെ എച്ച്ഡി പതിപ്പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ഏകദേശം മൂന്നുമണിക്കൂറോളം ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂര്‍ണരൂപമാണ് ഒരു ലിങ്ക് വഴി പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടത്. എച്ച്ഡി പതിപ്പ് പ്രചരിച്ചതോടെ ഏകദേശം 2.1 ദശലക്ഷം പേരാണ് സിനിമ കണ്ടതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകമാണ് ഈ പതിപ്പ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടത്. ഈ സംഭവത്തെ തുടര്‍ന്ന് ലിങ്ക് എക്‌സ് അക്കൗണ്ട് അധികൃതര്‍ മരവിപ്പിച്ചു.

ചിത്രം ചോര്‍ന്നത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് നിര്‍മാതാക്കളായ യൂണിവേഴ്‌സല്‍ സ്റ്റുഡിയോസ് കാണുന്നത്. പകര്‍പ്പവകാശ ലംഘനം തടയാന്‍ ആവശ്യമായ എല്ലാ നിയമനടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സ്റ്റുഡിയോസ് വ്യക്തമാക്കി.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പകര്‍വകാശം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ടേക്ക് ഡൗണ്‍ നടപടികള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിച്ചതായി നിര്‍മാതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്‌ച രാവിലെയായപ്പോഴേക്കും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ നിന്ന് വ്യാജ ലിങ്കുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും നിര്‍മാതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു.

നിലവില്‍ ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുമുള്‍പ്പെടെ ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനോടകം തന്നെ ലോകമെമ്പാടുമായി 700 ദശലക്ഷം ഡോളറിനടുത്ത് ചിത്രം കലക്ഷന്‍ നേടികഴിഞ്ഞു.

ജൂലൈ 17 ആണ് ഇന്ത്യയിലെ തിയേറ്ററുകളില്‍ സിനിമ എത്തിയത്. മാറ്റ് ഡാമൻ, ടോം ഹോളണ്ട്, ആനി ഹാത്‌വേ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന 'ദി ഒഡീസി' പൂർണമായും ഐമാക്‌സ് ക്യാമറയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സിനിമയാണ്.

നോളന്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 3,000 കൊല്ലം പഴക്കം കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസം, ഹോമറിന്‍റെ 'ഒഡീസി' അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നോളൻ ഈ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്രോജൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം രാജ്യമായ ഇത്താക്കയിലേക്ക് ഗ്രീക്ക് വീരനായ ഒഡീസിയസ് നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

ഇന്‍റര്‍സ്റ്റെല്ലർ, ഇൻസെപ്ഷൻ, ഒപ്പൻഹൈമർ, ദ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് തുടങ്ങിയ വിഖ്യാത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകസിനിമയിൽ തന്‍റേതായ ഇടം നേടിയ സംവിധായകനാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപകമായ കാലത്തും ഫിലിമിൽ ചിത്രീകരണം തുടരുന്ന നോളൻ, തന്‍റെ പുതിയ ചിത്രം 'ദ ഒഡിസി'യിലൂടെ മറ്റൊരു ചരിത്രനേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പൂർണമായും ഐമാക്‌സ് ഫിലിം ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഫീച്ചർ ചിത്രമെന്ന വിശേഷണമാണ് 'ദ ഒഡീസി'ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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