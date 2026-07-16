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പ്രേക്ഷകരെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കാന്‍ 'ദി ഒഡീസി' തിയേറ്ററുകളിലേക്ക്; ഐമാക്‌സ് ക്യാമറകളിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ ചിത്രം

ഇന്റർസ്റ്റെല്ലറിനും ഒപ്പൻഹൈമറിനും പിന്നാലെ വീണ്ടും വിസ്മയം; പൂർണമായും ഐമാക്‌സ് ഫിലിം ക്യാമറകളിൽ ചിത്രീകരിച്ച ആദ്യ ചിത്രമാണ് 'ദ ഒഡീസി'.

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The Odyssey Release Updates (Photo: Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 16, 2026 at 8:04 PM IST

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ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാസ്വാദകര്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ദി ഒഡീസി'. ക്രിസ്റ്റഫര്‍ നോളന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ പിറക്കുന്ന ഈ സിനിമ വെള്ളിയാഴ്‌ച (ജൂലൈ 17) ഇന്ത്യയില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുകയാണ്. മാറ്റ് ഡാമൻ, ടോം ഹോളണ്ട്, ആനി ഹാത്‌വേ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖ ഹോളിവുഡ് താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന 'ദി ഒഡീസി' പൂർണമായും ഐമാക്‌സ് ക്യാമറയിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ സിനിമയാണ്.

ഐമാക്‌സ് ക്യാമറയില്‍ ചിത്രീകരിച്ചുവെന്നതിന് പുറമേ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയത്തിനും ഏറെ സവിശേഷതകളുണ്ട്. നോളന്‍ തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 3,000 കൊല്ലം പഴക്കം കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസം, ഹോമറിന്‍റെ 'ഒഡീസി' അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നോളൻ ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ട്രോജൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സ്വന്തം രാജ്യമായ ഇത്താക്കയിലേക്ക് ഗ്രീക്ക് വീരനായ ഒഡീസിയസ് നടത്തുന്ന യാത്രയാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

സാഹിത്യപ്രേമികളെ മോഹിപ്പിച്ച ഒഡീസി

പുരാതന ഗ്രീക്ക് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൃതികളില്‍ ഒന്നാണ് 'ഒഡീസി' ബി സി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഈ കൃതി എഴുതപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ട്രോജൻ യുദ്ധകാലത്തെ അക്കിലിസിന്‍റെ കോപത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇലിയഡ് പറയുന്നതെങ്കില്‍, യുദ്ധവിജയത്തിന് ശേഷമുള്ള കഥയാണ് 'ഒഡീസി'യില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സാഹിത്യപ്രേമികളെ ഒന്നടങ്കം മോഹിപ്പിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് 'ഒഡീസി'.

നീണ്ടകാലത്തെ യുദ്ധത്തിനൊടുവില്‍ ഗ്രീസിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ സൈന്യത്തിന് വലിയ പ്രതിസന്ധികള്‍ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റിലും പേമാരിയിലുമൊക്കെ പെട്ട് സൈന്യം പലവഴിക്ക് പിരിയേണ്ടി വരുന്നു. ഈ വലിയ ദുരിതങ്ങള്‍ താണ്ടിയാണ് ഒഡീസിയസ് മരണത്തെ കീഴടക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ രാജാവ് മരിച്ചെന്ന് കരുതിയ കമിതാക്കള്‍ ഒഡീസിയസിന്‍റെ ഭാര്യയെ വളയുന്നു. കൊട്ടാരത്തിലെ സമ്പത്തെല്ലാം ധൂര്‍ത്തടിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം ഒഡീസീയന്‍റെ ഭാര്യ പെനിലോപ്പിനെ മറ്റൊരു വിവാഹം ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം അച്ഛനില്ലാതെ വളര്‍ന്ന മകന്‍ ടെലിമാക്കസ് തന്‍റെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാന്‍ ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റവും ദുരിതപൂര്‍ണമായ യാത്രയായി ഒഡീഡിയന്‍റെ മടക്കം മാറുന്നു. ഒഡീഡിയസിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളും ദുരിതങ്ങളുമാണ് 'ഒഡീസി' പറയുന്നത്.

ഒഡീസി എന്നും ഓര്‍മിക്കപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിശക്തിക്കൊണ്ട് അയാള്‍ പ്രതിസന്ധികള്‍ ഓരോന്നും തരണം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇതേസമയം ഭാര്യ ഇയാളെ കാത്തിരിക്കുന്നുമുണ്ട്. രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ഒഡീസിനെ ഇരുവര്‍ക്കും അറിയാവുന്ന രഹസ്യത്തിലൂടെയാണ് പെനിലോപ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. അവിടെയാണ് കഥയുടെ പര്യവസാനവും.

നോളനും ഭാര്യ എമ്മ തോമസും ചേർന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം. ഹോയ വാൻ ഹോയ്തമ ഛായാഗ്രാഹണവും ജെന്നിഫർ ലെയിം ചിത്രസംയോജനവും നിർവഹിക്കുന്നു. ലുഡ്‌വിഗ് ഗൊരാൻസൺ ആണ് സംഗീതം നിർവഹിക്കുന്നത്.

ക്രിസ്റ്റഫര്‍ നോളന്‍ എന്ന സംവിധായകന്‍

ഇന്‍റര്‍സ്റ്റെല്ലർ, ഇൻസെപ്ഷൻ, ഒപ്പൻഹൈമർ, ദ ഡാർക്ക് നൈറ്റ് തുടങ്ങിയ വിഖ്യാത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകസിനിമയിൽ തന്‍റേതായ ഇടം നേടിയ സംവിധായകനാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ. ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപകമായ കാലത്തും ഫിലിമിൽ ചിത്രീകരണം തുടരുന്ന നോളൻ, തന്റെ പുതിയ ചിത്രം *'ദ ഒഡിസി'*യിലൂടെ മറ്റൊരു ചരിത്രനേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പൂർണമായും IMAX ഫിലിം ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഫീച്ചർ ചിത്രമെന്ന വിശേഷണമാണ് 'ദ ഒഡീസി'ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ടേക്കും വിലകൂടിയ ഫിലിം സ്റ്റോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിത്രീകരിക്കേണ്ടത്. എടുത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ ഉടൻ പരിശോധിക്കാനോ, അനന്തമായി റീടേക്കുകൾ എടുക്കാനോ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിർമ്മാണച്ചെലവ് ഗണ്യമായി വർധിക്കും. IMAX സർട്ടിഫൈഡ് ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ ലഭ്യമായിരുന്നിട്ടും, പരമ്പരാഗത IMAX ഫിലിം ക്യാമറകളും ഫിസിക്കൽ ഫിലിം നെഗറ്റീവുകളും മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനാണ് നോളൻ തീരുമാനിച്ചത്.

അടുത്തിടെ ഒരു വാർത്താ ഏജൻസിക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ദ ഒഡിസിയുടെ ചിത്രീകരണ അനുഭവങ്ങള്‍ നോളൻ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ആറ് രാജ്യങ്ങളിലായി 90 ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ഈ യാത്രയിൽ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇത്രയും വലിയ കാൻവാസിലുള്ള ചിത്രം ഒരുക്കുമ്പോൾ സമ്മർദം അനുഭവപ്പെട്ടില്ലേയെന്ന ചോദ്യത്തിന്, സിനിമയുടെ വലുപ്പം എത്രയായാലും നിർമ്മാണപ്രക്രിയ ഒരുപോലെയാണെന്ന് നോളൻ മറുപടി നൽകി. "ഓരോ സിനിമയും ഓരോ ഷോട്ടിലൂടെയും ഓരോ ഡയലോഗിലൂടെയും മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്," എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

പ്രേക്ഷകർ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു സിനിമ മുഴുവൻ കാണുമ്പോൾ, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ മാസങ്ങളോളം അതിന്‍റെ പൂർണരൂപം കാണാതെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ ദിവസവും ചിത്രീകരിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിൽ മാത്രം അഭിനേതാക്കളും അണിയറപ്രവർത്തകരും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും നോളൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഒരു സിനിമ ഒരാളുടെ മാത്രം സൃഷ്ടിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അഭിനേതാക്കൾ, ഛായാഗ്രാഹകൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ, സംഗീതസംവിധായകൻ തുടങ്ങി ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമമാണ് ഒരു കഥയെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോളൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ തനിക്കും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകാറുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വസ്തരായ സഹപ്രവർത്തകരാണ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഛായാഗ്രാഹകൻ ഹോയ്റ്റ് വാൻ ഹോയ്റ്റെമ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ റൂത്ത് ഡി ജോങ്, സംഗീതസംവിധായകൻ ലുഡ്വിഗ് ഗോറാൻസൺ എന്നിവരുടെ സംഭാവനകളെയും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പ്രശംസിച്ചു.

സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ തന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ചും നോളൻ സംസാരിച്ചു. "ഞാൻ ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അഭിനയിക്കുകയോ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സെറ്റിൽ എന്റെ ജോലി പ്രേക്ഷകനാകുക എന്നതാണ്. ഓരോ ഷോട്ടും പ്രേക്ഷകർ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കുമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത്," എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.

സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്ന ക്രമത്തിലല്ല സാധാരണ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും നോളൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ കഥയുടെ വൈകാരിക യാത്ര മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ രംഗവും ഒരുക്കേണ്ടതെന്നും, അങ്ങനെ മാത്രമേ അവസാനം എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഒത്തുചേരുകയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികവും ആഴമുള്ളതും ദൃശ്യസമ്പന്നവുമായ അനുഭവം ഫിലിം പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകുന്നുവെന്നാണ് തന്റെ വിശ്വാസമെന്നും നോളൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു.

ഹോമറുടെ പുരാതന ഗ്രീക്ക് ഇതിഹാസമായ *'ദ ഒഡിസി'*യെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ മാറ്റ് ഡെയ്മൺ, ആൻ ഹാതവേ, ടോം ഹോളണ്ട്, റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ, ലുപിറ്റ ന്യോംഗോ, സമാന്ത മോർട്ടൺ, സെൻഡായ, ഷാർലിസ് തെറോൺ എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ചിത്രം ജൂലൈ 17ന് ലോകമെമ്പാടും തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.

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