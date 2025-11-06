ഓയിൽ ടിന്നും ഗിറ്റാർ സ്ട്രിങ്ങും കൊണ്ട് ഒരു കുരുത്തക്കേട്; കൊടുമൺ പോറ്റിയുടെ ബാക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ റെഡിയാക്കിയ ക്രിസ്റ്റോ സേവിയർ
പശ്ചാത്തല സംഗീത സംവിധായകനുള്ള ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയതിനൊപ്പം ഡീയെസ് ഈറെ 50 കോടി രൂപ ആഗോള കളക്ഷൻ നേടി തിയേറ്ററുകളിൽ മുന്നേറുന്ന സാഹചര്യത്തില് വിശേഷങ്ങളുമായി ക്രിസ്റ്റോ സേവിയർ
അക്കി വിനായക്
'കൊടുമൺ പോറ്റി'യുടെ ഭ്രമാത്മകമായ ശബ്ദവിന്യാസം! 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിലൂടെ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടി ഡബിൾ സന്തോഷത്തിലാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ ക്രിസ്റ്റോ സേവിയർ. പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിനൊപ്പം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ പിറന്ന, 50 കോടി രൂപ ആഗോള കളക്ഷൻ നേടിയ 'ഡീയെസ് ഈറെ' തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയക്കുതിപ്പ് തുടരുകയാണ്.
സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച 'മദനോത്സവം' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ ചുവടുറപ്പിച്ച ക്രിസ്റ്റോ, പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയ 'സൂക്ഷ്മദർശനി' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലെ ഗാനങ്ങളിലൂടെയും ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടി. വിജയത്തിൻ്റെ ഈ ആഹ്ലാദ നിമിഷങ്ങളും സംഗീത ജീവിതത്തിലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുകയാണ് സംഗീത സംവിധായകൻ ക്രിസ്റ്റോ സേവിയർ.
ഡീയെസ് ഈറെയിലെ സംഗീത പരീക്ഷണത്തില് തുടങ്ങിയാലോ?
സത്യം പറഞ്ഞാല് ഡീയെസ് ഈറെ ചിത്രത്തിലെ സംഗീത വിഭാഗത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വീകാര്യത ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഗീത ആഖ്യാനശൈലിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചലച്ചിത്രം കണ്ട നിരൂപകരും പ്രേക്ഷകരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഡീയെസ് ഈറെയുടെ മ്യൂസിക് വിഭാഗത്തെ പ്രശംസിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. പതിവ് ശൈലികളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ സർട്ടിലായ ഒരു മ്യൂസിക് ആഖ്യാനമാണ് ഞാൻ ചിത്രത്തിന് നൽകിയിരുന്നത്. ഒരുപാട് ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ സംഗീതം നൽകേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോലും ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ നൽകിയ സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷം. അപ്രതീക്ഷിത സ്വീകാര്യതയാണ് ചിത്രത്തിലെ സംഗീതത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എൻ്റെ സംഗീതം കേൾക്കണം, ആസ്വദിക്കണം എന്നതിലുപരിയായി, സിനിമയുടെ കഥാ സാഹചര്യങ്ങളുമായി ചേർന്നു നിൽക്കണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്കുള്ളത്. താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, ഡീയെസ് ഈറെക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ സൈലൻസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ സീനുകളും സംഗീതം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പാക്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് വരില്ല. നിശബ്ദതയും സംഗീതവും കൂടി സമന്വയിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ഫീൽ ആണ് പ്രേക്ഷകന് ലഭിക്കുക. നിശബ്ദത കഴിഞ്ഞ് എത്തുന്ന സംഗീതം ഒരുപക്ഷേ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തറഞ്ഞു കയറാം.
ഡീയെസ് ഈറെ ഒരു ഹൊറർ ചിത്രമാണ്. പ്രേക്ഷകരെ ചിത്രം ഭയപ്പെടുത്തി, സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ സിനിമ താങ്കളെ ഭയപ്പെടുത്തിയോ?
ഡീയെസ് ഈറെ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധായകൻ ആണ് ഞാൻ. ജോലിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഞാനാ ചിത്രത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി റഫറൻസുകൾ എടുക്കാൻ ധാരാളം ഹൊറർ ചിത്രങ്ങൾ കാണേണ്ടി വന്നു. എൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ സിനിമകൾ കാണുക. ചില ഹൊറർ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട ശേഷം രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ പോകാതെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഭയം എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം.
സംവിധായകൻ രാഹുൽ സദാശിവനുമായുള്ള സഹകരണം എങ്ങനെ? റഫറൻസ് സംഗീതം ഒഴിവാക്കി സ്വന്തമായ ടോണുകൾ സൃഷ്ടിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?
ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യ എഡിറ്റഡ് കോപ്പി നൽകുമ്പോൾ രാഹുലേട്ടന് റഫറൻസ് സംഗീതവും ചേർത്താണ് നൽകിയത്. സിനിമയുടെ മൂഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തത്. എന്നാൽ, ഞാൻ അത് ആദ്യമേ തന്നെ അപ്പാടെ എടുത്തുമാറ്റി. ഏതു മൂഡിലുള്ള സംഗീതമാണ് ഓരോ രംഗത്തിനും നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള റഫറൻസുകളാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. അത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം റഫറൻസ് സംഗീതം ഒഴിവാക്കി. എനിക്ക് നൽകിയ റഫറൻസ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസും ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ രംഗവും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ, എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള സംഗീതമാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്.
താങ്കൾ ടൈറ്റിൽ സീനുകൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ്. 'ഡീയെസ് ഈറെ'യിലെ ടൈറ്റിൽ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കാമോ?
ഞാൻ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളുടെയും ടൈറ്റിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന ഏരിയക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഗീതം നൽകാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. 'ഡീയെസ് ഈറെ'യും അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ്. സിനിമയിലേക്ക് പ്രേക്ഷകനെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന മേഖലയാണ് ടൈറ്റിൽ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ മേഖലയിലെ സംഗീതത്തിനും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സിനിമയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകനെ ശക്തിയായി വലിച്ചുകൊണ്ടു വരണം.
ഒരു സംഗീതസംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡീയെസ് ഈറെ എന്ന ചിത്രത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം തോന്നിയ ഐഡിയകൾക്ക് അനുസരിച്ച് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച് തീർക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഐഡിയയ്ക്ക് മുകളിൽ നിരവധി തവണ ചിന്തിക്കും.. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് സിനിമയിലേക്ക് ആലേഖനം ചെയ്യുന്നത്.
അതെ. ഡീയെസ് ഈറെയുടെ ടൈറ്റിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സംഗീതം തീർച്ചയായും ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സൗണ്ട് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. അത് എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ നിർവാഹമില്ല. ഒരു പ്രത്യേക സംഗീത ഉപകരണം പോലും ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു. നിരവധി ടോണുകൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ, 'ഭ്രമയുഗം' എന്ന സിനിമക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങളും സംഗീത ഉപകരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്യുന്ന ജോലി ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അതൊരുപക്ഷേ എൻ്റെ ഈഗോയായി കണക്കാക്കാം. ഒരു സീൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു സംഗീതം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിനുമുകളിൽ എത്രത്തോളം പണിയെടുത്ത് മികച്ചതാക്കാമോ അത്രയും ഭംഗിയാക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഞാൻ നിരന്തരം നടത്തും.
ഡീയെസ് ഈറെ വിജയകരമായി തീയേറ്ററുകളിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ ഭ്രമയുഗത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവും തേടിയെത്തി. രണ്ട് സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ
ഭ്രമയുഗത്തിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക സംഗീത ഉപകരണം നിർമിച്ചെടുത്തുവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ?
വാട്ടർഫോൺ എന്നൊരു സംഗീത ഉപകരണം ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലഭ്യമല്ല. വിദേശത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവരണം. എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്ത് അഖിൽജോയിയോട് ഭ്രമയുഗത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വാട്ടർ ഫോൺ പോലൊരു സംഗീത ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണം നമ്മുടെ വേർഷനാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സ്റ്റൈൻ ലെസ് സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് വാങ്ങി വെൽഡ് ചെയ്ത് വാട്ടർഫോണിന് സമാനമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുത്തു. അങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയ ശബ്ദം ലഭിക്കുന്ന നമ്മുടെ വേർഷനിലുള്ള ഒരു വാട്ടർഫോൺ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഭ്രമയുഗത്തിൻ്റെ പല രംഗങ്ങളിലും സംഗീതത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെതന്നെ കൊടുമൺ പോറ്റിയുടെ ബാക് ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഗീത ഉപകരണമാണ്. ഓയിൽ വരുന്ന ഇരുമ്പ് പാട്ടയുടെ മുകൾഭാഗം മുറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ബേസ് ഗിറ്റാറിൻ്റെ സ്ട്രിങ്ങുകൾ വരിഞ്ഞുകെട്ടി. അതിൽ ബോ ചെയ്ത് വായിച്ചെടുത്തതാണ് കൊടുമൺ പോറ്റിയുടെ പ്രശസ്തമായ പശ്ചാത്തല സംഗീതം.
പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ലഭിക്കാത്ത സംഗീതം ഒന്നും തന്നെയില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംഗീതസംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ആത്മസംതൃപ്തി പലപ്പോഴും ലഭിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള കുരുത്തക്കേടുകൾ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ആകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം.
സംഗീതത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ എപ്രകാരമാണ് നടത്തുന്നത്?
ഞാൻ പലപ്പോഴും വിദേശ സംഗീത സംവിധായകരെ പിന്തുടരാറുണ്ട്. അവർ അവരുടെ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, 'ബ്ലാക്ക് പാന്തർ: വൊക്കാൻ്റോ ഫോർ എവർ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധായകനായ ലുഡ്വിഗ് ഗൊറാൻസൺ. അദ്ദേഹം ആ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ട്രൈബൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കുകയും സമയം ചിലവഴിക്കുകയും അവിടുത്തെ പരമ്പരാഗത ട്രൈബ് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആ സിനിമയുടെ സംഗീതസംവിധാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹാൻസ് സിമ്മർ, യോഹാൻ യോഹാൻസൺ എന്നിവരെപ്പോലുള്ള വിഖ്യാത സംഗീത സംവിധായകർ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ താങ്കളെ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനിച്ചത്?
ഗ്ലാഡിയേറ്റർ പോലുള്ള വിഖ്യാത ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഹാൻസ് സിമ്മർ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അതുപോലെ, 'അറൈവൽ' എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി യോഹാൻ യോഹാൻസൺ വോക്കൽ ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരും മനുഷ്യരാണ്, ഞാനും മനുഷ്യനാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളത് സംഗീതമാണ്. ഒരു വിദേശിയായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി അവർ ധാരാളം ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് തോന്നലിലാണ് ഭ്രമയുഗവും ഡീയെസ് ഈറയും സംഭവിച്ചത്. ഈ ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സിനിമകളിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ
ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആദ്യ ചിത്രമായ മദനോത്സവത്തിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നോ?
അതെ. എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായിരുന്നു സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് നായകനായ മദനോത്സവം. അതിൻ്റെ ചിത്രീകരണം കാസർകോട് ബലാൾ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ച്, ആ നാട്ടിലെ പാരമ്പര്യ ഫോക് സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഫോക്ക് സംഗീതത്തിന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റുകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി, അതിൻ്റെയൊക്കെ ശബ്ദങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. ആ നാട്ടുകാരോടൊപ്പം ഫോക് സംഗീതം പ്ലേ ചെയ്യുകയും പാടുകയും ചെയ്തു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഊർജം കൊണ്ട രീതിയിലാണ് മദനോത്സവ'ത്തിൻ്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചത്.
ഇത്രയധികം ഗവേഷണം നടത്തുമ്പോഴും, ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് എന്ന ആശയത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് നിലനിർത്തുന്നത്?
സിനിമയുടെ മുഴുവൻ സംഗീതത്തിനും പൊതുവേ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഒറിജിനൽ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് (OST). പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സംഗീതവും ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം. "എൻ്റെ സംഗീതം ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കണം" എന്നത് എന്നോട് സ്വയം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ്. ഞാൻ പിന്തുടരുന്ന സംവിധായകരുടെ രീതി തന്നെയാണ് ഞാനും പിന്തുടർന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നുകരുതി, അവരുടെ സംഗീതവുമായി എൻ്റെ സംഗീതത്തിന് യാതൊരു സാമ്യതയും ഉണ്ടാകില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിലുള്ള, സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഗീതമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കും ഓരോ സീനിനും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് സംഗീതം മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത്. ആ സംഗീതത്തിനു വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ വ്യത്യസ്ത ശബ്ദങ്ങൾ തേടി പോയിട്ടുള്ളത്. അതായത്, സിനിമയാണ് അവിടെ എപ്പോഴും മുന്നിൽ.
ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സിനിമയും നമ്മളെ അനുവദിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത ഭ്രമയുഗം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്.
പൂർണമായും ഒരു സാങ്കല്പക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന കഥ. ഒരു ഭ്രാന്തൻ മന. ആ കഥയ്ക്കും ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും തീർത്തും പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹോണ്ടിങ് സംഗീതം തന്നെ നൽകാൻ സാധിച്ചത് അതുപോലൊരു സിനിമ എന്നെ തേടിയെത്തിയത് കൊണ്ടാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഭ്രമയുഗം എന്ന സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇത്. ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം മലയാളത്തിൻ്റെ മെഗാതാരം മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്ട് ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ എനിക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ എൻ്റേതായ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന നീതികേടായിപ്പോകും. ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുകയും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിലൂടെ എത്തിപ്പിടിച്ച മേഖലയാണ് സിനിമ സംഗീത സംവിധാനം. അവിടെ ഒരു വീഴ്ച വരാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ രാഹുൽ സദാശിവന് പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീത സംവിധായകനായി മാറിയത്?
ക്രിസ്റ്റോ വരൂ നമുക്കൊരു സിനിമ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിൽ രാഹുൽ സദാശിവൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതല്ല. ഭ്രമയുഗം എന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ തെന്നിന്ത്യയിൽ നിന്നൊട്ടാകെ നിരവധി സംഗീത സംവിധായകരിൽ നിന്ന് ഡെമോ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഞാനും ഒരു ഡെമോ സംഗീതം ഈ ചിത്രത്തിനുവേണ്ടി അയച്ചുകൊടുത്തു. എൻ്റെ വർക്ക് കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് രാഹുൽ സദാശിവൻ ഭ്രമയുഗത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി അയച്ചുകൊടുത്ത ട്രാക്ക് ആണ് സിനിമയിലെ ഗാനമായ ആദിത്യൻ ഇല്ലാതെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം.
അതെ, അതിൻ്റെ പിറവി വളരെ ആകസ്മികമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ ലൊക്കേഷനിൽ പോയി സംവിധായകൻ എം.സി.എ.യെയും ഛായാഗ്രാഹകൻ സമീർ താഹിറിനെയും കണ്ട ശേഷം തിരികെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഗാനരചയിതാവ് മുഹ്സിൻ പെരാരി എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത്. അതിൽ "ദുരൂഹ മന്ദഹാസമേ" എന്ന ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
കാറോടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ, ഞാൻ ആ രണ്ടു വാക്കുകളെയും സസ്റ്റൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ട്യൂൺ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു. ഉടൻ തന്നെ മുഹ്സിനെ വിളിച്ച് അത് മൂളിക്കേൾപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തി ഞാൻ ആ ട്യൂൺ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് "ശങ്കരിലെ" എന്ന ട്രാക്ക് ജനിക്കുന്നത്.
കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗാനരചയിതാക്കളും എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അവരുമായുള്ള ഈ ചങ്ങാത്തം നല്ല ട്യൂണുകൾ ജനിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും. നമ്മൾ നേരത്തെ സംസാരിച്ച "ശങ്കരിലെ" എന്ന പാട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത്, "തന നാ ന, തന നാ ന" എന്ന ട്യൂണിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ, ആ "തന നാ ന" മാറ്റി "ശങ്കരിലെ" എന്ന് എഴുതി ചേർത്തപ്പോൾ ആ സംഗീതത്തിന്റെ ആഴം പതിന്മടങ്ങ് വർധിച്ചു, അതൊരു വേറൊരു ഫീലായി മാറി.എൻ്റെ ആദ്യ പടത്തിൻ്റെ ഗാനരചയിതാവ് വൈശാഖ് സുഗുണൻ ആയിരുന്നു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ രസകരമായി സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയിൽ ഗാനരചയിതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ പിന്തുണ ഏറെ വലുതാണ്. ഒട്ടുമിക്ക ഗാനരചയിതാക്കളുമായും നല്ലൊരു സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വരികളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു എനർജി വളരെ വലുതാണ്.
ഭ്രമയുഗത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ പിറന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ താങ്കളുടെ ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് വരികൾ എഴുതുകയായിരുന്നുവോ?
ഭ്രമയുഗം എന്ന സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിൻ നാഥ് പുത്തഞ്ചേരി ആയിരുന്നു പ്രധാനമായും പാട്ടുകൾ എഴുതിയത്. ഒരു പാട്ട് അമ്മു മറിയം ആണ് എഴുതിയത്—ആ പാട്ട് അമ്മു എഴുതിയ വരികൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ട്യൂൺ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ദിൻ നാഥ് ചേട്ടൻ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ട്യൂണിന് അനുസരിച്ച് അപ്പപ്പോൾ വരികൾ എഴുതുകയായിരുന്നു.
ആ സിനിമയിലെ ഈ മഹാലോകത്തെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗാനമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത ട്രാക്ക് സംവിധായകന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഉടൻതന്നെ ഞാൻ പുതിയൊരു ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കി, അതിനനുസരിച്ച് ദിൻ നാഥ് ചേട്ടൻ വരികൾ എഴുതി. വീണ്ടും സംവിധായകന് അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ മൂന്നുനാല് തവണ ഇതേ പ്രവർത്തി തുടർന്നതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ സോങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധായകന് അയച്ചുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയി വരികൾ എഴുതിത്തരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഗാനരചയിതാവ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് നല്ല സംഗീതം ജനിക്കുന്നത്. പരസ്പരമുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾക്ക് സൗഹൃദം മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മാർഗം തന്നെ.
ഡീയെസ് ഈറെ യുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്തായിരുന്നു?
സിനിമയുടെ സീനുകൾക്ക് സംഗീതം നൽകുന്നതിനേക്കാൾ എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഗാനം ആയ "ഡേ ഓഫ് റാത്തിലേക്ക് " എത്തിച്ചേരാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടി. ആ പാട്ടിനു വേണ്ടി സംവിധായകനായ രാഹുൽ സദാശിവൻ്റെ പക്കൽ ഒരു റഫറൻസ് സംഗീതം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സംഗീതം അടിച്ചുമാറ്റി ചെയ്യാനോ അതുപോലെ ഒന്ന് പുനഃസൃഷ്ടിക്കാനോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല. ആ പാട്ടിൻ്റെ മൂഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആ റഫറൻസ് സംഗീതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. സംവിധായകനായ രാഹുൽ സദാശിവനും ആ ഗാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ റഫറൻസ് സംഗീതത്തിൻ്റെ ഒരു എനർജി ഡേ ഓഫ് റാത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണമായിരുന്നു. ആ ട്രാക്കിന് വേണ്ടി ആറോ ഏഴോ വേർഷനുകൾ ഞാൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ അതൊന്നും അനുയോജ്യമുള്ളതായി തോന്നിയില്ല. ഒടുവിൽ സംവിധായകൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ എന്ന്. ഒടുവിൽ കിട്ടിയ പാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്.
പുരസ്കാരങ്ങൾ ഒരു വഴിക്ക് ജോലി മറ്റൊരു വഴിക്ക്. അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനെൻ്റെ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യും. അവാർഡുകൾ കിട്ടിയാൽ ഇരട്ടി സന്തോഷം. ഒരിക്കലും അവാർഡുകൾ ജോലിക്കൊരു ബാധ്യത ആവുകയില്ല.
