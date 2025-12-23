ബോക്സ് ഓഫിസില് ഇനി കടുത്ത പോരാട്ടം; ഇത്തവണ ക്രിസ്മസിന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത് വമ്പന് ചിത്രങ്ങള്
2025 അവസാനിക്കാറാകുമ്പോള് ഇത്തവണത്തെ ക്രിസ്മസിന് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളാണ് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത്. ഇനി ബോക്സ് ഓഫിസില് ആര് കുതിച്ചു കയറുമെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികളും ട്രാക്കര്മാരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
Published : December 23, 2025 at 4:42 PM IST
ഈ വര്ഷത്തെ ക്രിസ്മസിന് തിയേറ്ററിനെ ഇളക്കിമറിക്കാന് ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളാണ് എത്തുന്നത്. ആക്ഷന് ത്രില്ലര് ചിത്രം മുതല് ഫാമിലി എന്റര്ടെയ്നര് വരെ ഇത്തവണ പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തും. കുടുംബത്തിനും കുട്ടികള്ക്കുമൊക്കെ ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത്തവണ മത്സരം കടുത്തതാണ്, വിവിധ ഭാഷകളിലായി ഒരേ ദിവസം ഒട്ടെറെ ചിത്രങ്ങള് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബോക്സ് ഓഫിസില് ഇത്തവണ കപ്പ് ആര് അടിക്കുമെന്നാണ് സിനിമാ പ്രേമികള് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
മോഹന്ലാല്, നിവിന് പോളി, ഷെയ്ന് നിഗം, കാര്ത്തിക് ആര്യന്, അനശ്വര രാജന് എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ബോക്സ് ഓഫിസില് മാറ്റുരയ്ക്കാന് പോകുന്നത്.
വൃഷഭ (മലയാളം)
മോഹന്ലാല് ആരാധകര് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വൃഷഭ. മോഹന്ലാല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രമാണിത്. രണ്ടു കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പല കഥാപാത്രങ്ങളുടെ യാത്രയും പുനർജന്മത്തിന്റെയും കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണെന്നാണ് സൂചന. ഡിസംബര് 25 ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തും. മോഹന്ലാല് രണ്ട് വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. ഞെട്ടിക്കുന്ന ആക്ഷന് രംഗങ്ങളും സിനിമയിലുണ്ട്.
ഏകദേശം 200 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റില് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ആക്ഷനും, പുരാണവും, വികാരങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ച ഒരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയെന്നത് തന്നെയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്ന സൂചന.
നാടകീയമായ സംഭവവികാസങ്ങളുടേയും വിസ്മയകരമായ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ലോകത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഒരു അച്ഛൻ- മകൻ ബന്ധത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിശക്തമായ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
കന്നഡ സംവിധായകന് നന്ദകിഷോര് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിച്ച ചിത്രമാണ് വൃഷഭ. ആശിര്വാദ് സിനിമാസ് ആണ് കേരളത്തില് വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്. കണക്റ്റ് മീഡിയയും ബാലാജി ടെലിഫിലിംസും അഭിഷേക് എസ് വ്യാസ് സ്റ്റുഡിയോയും ചേര്ന്നാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മോഹൻലാലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമകളിലൊന്നായി 'വൃഷഭ' മാറുമെന്നാണ് ആരാധകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
സര്വ്വം മായം (മലയാളം)
നിവിന് പോളിയും അഖില് സത്യനും ഒന്നിക്കുന്ന ഫാന്റസി ഹൊറര് കോമഡി ചിത്രം സര്വ്വം മായം ഇത്തവണ ക്രിസ്മസ് റിലീസിന് എത്തുന്നുണ്ട്. ഡിസംബര് 25 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. സംഗീതത്തിന് ഏറെ പ്രധാന്യത്തോടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ദൃശ്യവിസ്മയമായിരിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് തന്നെ ഉറപ്പു നല്കുന്നുണ്ട്. നിവിന് പോളിയും അജു വര്ഗീസും ഒരുമിക്കുന്ന പത്താമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ജനാര്ദ്ദനന്, രഘുനാഥ് പാലേരി മധു വാര്യര് അല്താഫ് സലിം പ്രീതി മുകുന്ദന് എന്നിവരും അണിനിരക്കുന്നു. ഫയര്ഫ്ലൈ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറില് അജയ്യ കുമാര്, ര രാജീവ് മേനോന് എന്നിവരാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
ഹാല് (മലയാളം)
ഷെയ്ന് നിഗം നായകനാകുന്ന ഹാല് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ്. ക്രിസ്മസ് റിലീസായി ചിത്രം ഡിസംബര് 25 ന് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തും. ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീരയാണ്. സംഗീതത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് ഹാല്
നന്ദഗോപൻ വി ആണ് ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. തിങ്ക് മ്യൂസിക്കാണ് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് പാർട്ണർ. അങ്കിത് തിവാരി മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി എത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
സാക്ഷി വൈദ്യയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. നത്ത്, ജോണി ആന്റണി, കെ.മധുപാല്, വിനീത് ബീപ്കുമാര്, സംഗീത മാധവന് നായര്, നിഷാന്ത് സാഗര്, ജോയ് മാത്യു, നിയാസ് ബെക്കര്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, റിയാസ് നര്മല, സോഹന് സീനുലാല്, രവീന്ദ്രന്, മനോജ് കെ.യു, ശ്രീധന്യ, ഉണ്ണിരാജ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് അണിനിരക്കും.
മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി ഒരേ സമയമാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുക. 90 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു 'ഹാലി'ന്റേത്. പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത് നിഷാദ് കോയയാണ് സിനിമയുടെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. രവി ചന്ദ്രൻ ഛായാഗ്രഹണവും ആകാശ് ജോസഫ് വർഗ്ഗീസ് എഡിറ്റിംഗും നിര്വ്വഹിച്ചു.
ചാമ്പ്യന് (തെലുഗു)
അനശ്വര രാജന്റെ തെലുഗു അരങ്ങേറ്റ ചിത്രമാണ് ചാംപ്യന്. ഈ മാസം 25ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ പ്രദീപ് അദ്വൈതം ആണ് സംവിധാനം. പിരീഡ് സ്പോര്ട്സ് ഡ്രാമയാണ് ഈ ചിത്രം. സ്വപ്ന സിനിമാസ്, ആനന്ദി ആര്ട്ട് ക്രിയേഷന്സ്, കണ്സപ്റ്റ് ഫിലിംസ്, സീ സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തിയുള്ള തീവ്ര ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരനായാണ് റോഷൻ ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്.
റോഷൻ ആണ് ചിത്രത്തിൽ അനശ്വാര രാജന്റെ നായകനായി എത്തുന്നത്. തനി നാട്ടുംപുറത്തുകാരിയായാണ് അനശ്വര ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത്. ചിത്രത്തിന് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രദീപ് അദ്വൈതം.കൊറിയോഗ്രാഫർ: പീറ്റർ ഹെയ്ൻ.
ശംഭല (തെലുഗു)
1980-കളിൽ വളരെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വീഴുന്ന ഒരു ഉൽക്കാശിലയെക്കുറിച്ചാണ് ശംഭല പറയുന്നത്. ഉഗന്ധര്സമുനി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഷൈനിംഗ് പിക്ചേഴ്സിന്റെ ബാനറില് രാജശേഖരന് അന്നഭിമോജു, മഹിധര് റെഡ്ഡി എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജീനി (തെലുഗു)
ബെല്ലി ഡാന്സുമായി കല്യാണി പ്രിയദര്ശന് ഞെട്ടിച്ച തെലുഗു ചിത്രമാണ് ജീനി. അര്ജുന് ജൂനിയര് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തില് വാമിഖ ഗബ്ബി, ദേവയാനി, കൃതി ഷെട്ടി എന്നിവരും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. എ ആര് റഹ്മാനാണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗണേഷ് ആചാര്യയാണ് കൊറിയോഗ്രാഫി നല്കിയിരിക്കുന്നത്. മഷൂക് റഹ്മാനാണ് വരികളെഴുതിയിരിക്കുന്നത്.
വെൽസ് ഫിലിംസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന് കീഴിൽ ഇഷാരി കെ ഗണേഷ് നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം ഒരു ബഹുഭാഷാ പ്രോജക്റ്റാണ്, തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.
മാര്ക്ക് (കന്നഡ)
കിച്ച സുധീപ് , ഷൈന് ടോം ചാക്കോ, നവീന് ചന്ദ്ര എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് മാര്ക്ക്. ആക്ഷന് ഡ്രാമ ചിത്രമാണ് മാര്ക്ക്.
ബി. അജനീഷ് ലോകനാഥ് സംഗീതം സംവിധാനം നിര്വഹിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം ശേഖര് ചന്ദ്രയാണ്. എസ്.ആർ. ഗണേഷ് ബാബു എഡിറ്റിംഗും നിർവ്വഹിക്കുന്നു. സത്യ ജ്യോതി ഫിലിംസും കിച്ച ക്രിയേഷൻസും സംയുക്തമായി നിർമ്മിച്ച ഈ ചിത്രം, MAX ന്റെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ വിജയത്തിന് ശേഷം, കിച്ച സുദീപ സംവിധായകൻ വിജയ് കാർത്തികേയയുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. 2025 ഡിസംബർ 25 ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.
45 (കന്നഡ)
ശിവരാജ് കുമാര്, ഉപേന്ദ്ര, രാജ് ബി ഷെട്ടി എന്നിവര് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്ന ചിത്രമാണ് 45. വെരിഫൈഡ് ബസ്: സാൻഡൽവുഡ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിസ്റ്റാർ ചിത്രമായിരിക്കാം ഇത്. സംവിധായകൻ അർജുൻ ജന്യയുടെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ്. ശിവരാജ്കുമാറും ഉപേന്ദ്രയും ഒന്നിച്ചാൽ കർണാടക ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വൻ വിജയം നേടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
തു മേരി മേൻ തേരാ മൈൻ തേരാ തു മേരി (ഹിന്ദി)
കാര്ത്തിക് ആര്യന്, അനന്യ പാണ്ഡേ, നീന ഗുപ്ത, ജാക്കി ഷ്റോഫ്, ടിക്കു തൽസാനിയ എന്നിവര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഹിന്ദി ചിത്രമാണ് തു മേരി മേന് തേരാ മൈന് തേരാ തു മേരി. റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രമായാണ് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുക.
സമീര് വിദ്വാന്റെ റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രമായ തു മേി മേം തേരാ തുമ മേരി എന്ന ചിത്രം സ്വയം കണ്ടെത്തുന്നതിനിടയില് പ്രണയത്തിലാകുന്ന രണ്ടുപേരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്നാല് കുടുംബ സമ്മര്ദ്ദം അവര്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുകയും അവര് വേര്പിരിയുകയും വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
കണ് ശ്രീകാന്ത് ശര്മയാണ് ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ധര്മ പ്രൊഡക്ഷന്സിന്റെയും നമാ പിക്ചേഴ്സിന്റെയും ബാനറുകളില് കരണ് ജോഹര്, അദാര് പൂനവല്ല, അപൂര്വ മേത്ത, ഭൂമിക തിവാരി, ഷരീന് മന്ത്രി കെഡിയ, കിഷോര് അറോറ എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അനിൽ മേത്ത ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ച ഈ ചിത്രം ക്രൊയേഷ്യ, രാജസ്ഥാനിലെ നവൽഗഡ്, ആഗ്ര, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 57 ദിവസത്തെ ചിത്രീകരണമായിരുന്നു.
അനക്കോണ്ട(ഹോളിവുഡ്)
ആക്ഷന് കോമഡി ചിത്രമാണ് ആനക്കോണ്ട. പോൾ റൂഡ്, ജാക്ക് ബ്ലാക്ക്, സ്റ്റീവ് സാൻ, താണ്ടിവെ ന്യൂട്ടൺ, ഡാനിയേല മെൽച്ചിയർ, സെൽട്ടൺ മെല്ലോ, അയൺ സ്കൈ, ബെൻ ലോസൺ എന്നിവരാണ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നത്.
ആമസോണ് കാടുകളിലേക്ക് വിനോദത്തിനായി പോകുന്ന നാല് ബാല്യകാല സുഹൃത്തുക്കളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. അതിനിടയില് ആനക്കോണ്ടയെ കാണുകയും അതില് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ അത് കൂടുതല് അപകടകരമായി മാറുന്നു. ഇതാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.
ടോം ഗോർമിക്കൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിന്റെ രചന ഗോർമിക്കനും കെവിൻ എറ്റനും ചേർന്നാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
