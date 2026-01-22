കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും ലഹരി വിപത്തും പ്രമേയം; ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ 'ക്രിസ്റ്റീന' 30-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ
ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 'ക്രിസ്റ്റീന' മികച്ചൊരു സിനിമാ അനുഭവമായിരിക്കും
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 22, 2026 at 2:59 PM IST
സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഗൗരവകരമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 'ക്രിസ്റ്റീന' എന്ന ചിത്രം ജനുവരി 30ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു. സിഎസ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ചിത്രാ സുദർശനൻ നിർമിച്ച് സുദർശനൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരേസമയം റിലീസ് ചെയ്യും.
സുധീർ കരമന, എം ആർ ഗോപകുമാർ, സീമ ജി നായർ, ആര്യ, നസീർ സംക്രാന്തി, സുനീഷ് കെ ജാൻ എന്നിവരാണ് ചലച്ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗവും , കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമവും ഒക്കെയാണ് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം വീടുകളിൽ പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന കാര്യവും ചിത്രം പറഞ്ഞുവെക്കുന്നതായി സംവിധായകൻ സുദർശനൻ പറഞ്ഞു.
ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ഫൈറ്റd സീൻ ചിത്രീകരണമാണ് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. ഒരു തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ വച്ച് നായകനും ശത്രുക്കളും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളിയാകുന്നു. ആ ഒരു ഫൈറ്റ് രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം ഷൂട്ടിങ് കാണാന് എത്തിയത് ഒരു ചെറിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് റോഡിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓടിയിറങ്ങുന്ന രംഗമുണ്ട്. അത്തരം രംഗങ്ങൾ ഒരല്പം പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ചു.
