ETV Bharat / entertainment

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും ലഹരി വിപത്തും പ്രമേയം; ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ 'ക്രിസ്റ്റീന' 30-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ

ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 'ക്രിസ്റ്റീന' മികച്ചൊരു സിനിമാ അനുഭവമായിരിക്കും

Christina to Hit Screens on Jan 30
ക്രിസ്റ്റീന (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സമകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഗൗരവകരമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 'ക്രിസ്റ്റീന' എന്ന ചിത്രം ജനുവരി 30ന് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു. സിഎസ് ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ചിത്രാ സുദർശനൻ നിർമിച്ച് സുദർശനൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം കേരളം, തമിഴ്നാട്, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഒരേസമയം റിലീസ് ചെയ്യും.

സുധീർ കരമന, എം ആർ ഗോപകുമാർ, സീമ ജി നായർ, ആര്യ, നസീർ സംക്രാന്തി, സുനീഷ് കെ ജാൻ എന്നിവരാണ് ചലച്ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗവും , കുട്ടികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമവും ഒക്കെയാണ് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ആശയം ചർച്ചചെയ്യുന്നത്. സ്വന്തം വീടുകളിൽ പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന കാര്യവും ചിത്രം പറഞ്ഞുവെക്കുന്നതായി സംവിധായകൻ സുദർശനൻ പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരവും എറണാകുളവും കോഴിക്കോടും ആയിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ എന്ന് സംവിധായകൻ സുദർശനൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം മൂന്നുവർഷത്തെ അധ്വാനമാണ് ക്രിസ്റ്റീന എന്ന ചലച്ചിത്രം. ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥാഗതിയെ തന്നെ മാറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ആര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഭാര്യയുടെ ഇന്ദു എന്ന കഥാപാത്രം ക്രിസ്റ്റീന എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒന്നാണ്. നായക കഥാപാത്രത്തിന്റെൻ്റെ അമ്മയുടെ കഥാപാത്രത്തെ സീമ ജി നായരാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുതുമുഖമായ സുനീഷ് കെ ജാൻ ആണ് നായകൻ. 19 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചു തീർത്തതെന്ന് സംവിധായകൻ പറയുന്നു.
Christina to Hit Screens on Jan 30
ക്രിസ്റ്റീന (Special Arrangement)

ഈ സിനിമയിലെ ഒരു ഫൈറ്റd സീൻ ചിത്രീകരണമാണ് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. ഒരു തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ വച്ച് നായകനും ശത്രുക്കളും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളിയാകുന്നു. ആ ഒരു ഫൈറ്റ് രംഗം ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയൊരു ആൾക്കൂട്ടം ഷൂട്ടിങ് കാണാന്‍ എത്തിയത് ഒരു ചെറിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല. തിയേറ്ററിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്ത് റോഡിലേക്ക് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഓടിയിറങ്ങുന്ന രംഗമുണ്ട്. അത്തരം രംഗങ്ങൾ ഒരല്പം പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ചു.

Christina to Hit Screens on Jan 30
ക്രിസ്റ്റീന (Special Arrangement)
ഏറെ നാളത്തെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ജനുവരി 30ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. ഇതൊരു സ്വപ്നസാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞു. ഒരു സിനിമ തിരക്കഥ എഴുതി ഷൂട്ട് ചെയ്ത തിയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുക അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. ചലച്ചിത്രത്തിൻറെ പ്രിവ്യൂ കണ്ടതിൽ നിന്നും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചലച്ചിത്രം വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി.
Christina to Hit Screens on Jan 30
ക്രിസ്റ്റീന (Special Arrangement)
കലാഭവൻ നന്ദന, മുരളി മാനിഷാദ, കോബ്ര രാജേഷ്, ശിവമുരളി, മായാകൃഷ്ണ തുടങ്ങിയവരാണ് ചലച്ചിത്രത്തിലെ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു ജീവൻ പകരുന്നത്.
Christina to Hit Screens on Jan 30
ക്രിസ്റ്റീന (Special Arrangement)
ബാനർ- സി എസ് ഫിലിംസ്, രചന, സംവിധാനം - സുദർശനൻ, നിർമാണം - ചിത്രാ സുദർശനൻ, ഛായാഗ്രഹണം - ഷമീർ ജിബ്രാൻ, എഡിറ്റിങ് - അക്ഷയ് സൗദ, സംഗീതം -ശ്രീനാഥ് എസ് വിജയ്, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - സൺഫീർ, ഗാനരചന - ശരൺ ഇൻഡോകേര, പാടിയവർ - നജിം അർഷാദ്, ജാസി ഗിഫ്റ്റ്, രശ്മി മധു, ലക്ഷ്മി രാജേഷ്, വിതരണം - എസ് എഫ് സി ആഡ്സ്, മ്യൂസിക്ക് റൈറ്റ്സ് -ഗുഡ്‌വിൽ എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സ്, സ്റ്റിൽസ് - അഖിൽദേവ്, പി ആർ ഓ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.
Christina to Hit Screens on Jan 30
ക്രിസ്റ്റീന (Special Arrangement)

Also Read: ഓസ്‌കര്‍ നോമിനേഷന്‍ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന്; ഇന്ത്യന്‍ പ്രതീക്ഷ ഹോംബൗണ്ടില്‍! എപ്പോള്‍ എവിടെ കാണാം

TAGGED:

CHRISTINA
BADAI ARYA
SUNEESH K JAAN
KALABHAVAN NANDANA
CHRISTINA TO HIT SCREENS ON JAN 30

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.