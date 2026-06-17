എന്തൊരു ഫീല് ! ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ മനോഹരമായ പ്രീ റിലീസ് ടീസര് പുറത്ത്
ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ബാബുജി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ അഭിജിത് ബാബുജിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജൂണ് 19 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 7:58 PM IST
പ്രണയവും സൗഹൃദവും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളും സംഗീതവും കോര്ത്തിണക്കി നവാഗതയായ വര്ഷ വാസുദേവ് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ. ഇന്ദ്രന്സും മധുബാലയും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
റിലീസാവാന് ഇനി രണ്ടുനാള് മാത്രം ബാക്കി നില്ക്കെ ചിത്രത്തിന്റെ മനോഹരമായ പ്രീ റിലീസ് ടീസര് പുറത്തു വന്നു. സംഗീതവും സൗഹൃദവും പ്രണയവുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഫീല് ഗുഡ് ടീസറാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
വാരാണാസിയുടെ മനോഹാരിതയും സംഗീതവുമൊക്കെ കോര്ത്തിണക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകര്ക്കും ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഓരോ ടീസറും ട്രെയിലറും നല്കുന്ന സൂചന. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മധുബാല മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ ഹ്രസ്വചിത്രം 'എന്റെ നാരായണിക്ക്' ശേഷം വർഷ വാസുദേവ് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. അടുത്തിടെ തിങ്ക് മ്യൂസിക് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട ട്രെയിലറിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. പുണ്യസ്ഥലമായ വാരണാസിയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.ഇതുവരെ പുറത്തിറങ്ങിയ ട്രെയിലറും പ്രീ റിലീസ് ടീസറുമെല്ലാം ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകള് വര്ധിപ്പിക്കുകയാണ്.
വാരണാസിയില് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മധുബാല ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്. ഇവരെ സഹായിക്കാനായി റിട്ട. യുപി സ്കൂള് അധ്യാപകനായ മാധവന് മാഷ് എന്ന കഥാപാത്രമായി ഇന്ദ്രന്സും എത്തുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇരുവര്ക്കുമിടയില് നടക്കുന്ന സൗഹൃദവും പ്രണയമൊക്കെയാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലറും ടീസറും നല്കുന്ന സൂചന. വാരണാസിയുടെ മനോഹാരിതയും ഇതില് പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാന് കഴിയുമെന്ന് തന്നെ ട്രെയിലറിലൂടെ മനസിലാകുന്നത്. തമിഴിലും മലയാളത്തിലുമാണ് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.
ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ബാബുജി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ അഭിജിത് ബാബുജിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജൂണ് 19 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ഇന്ദ്രൻസ്, മധുബാല, എന്നിവർ കൂടാതെ അപർണ്ണ ബാലമുരളി, വിഷ്ണു അഗസ്ത്യ, തമ്പി രാമയ്യ, കാളി വെങ്കട്, ജാഫർ സാദിഖ്, സായ് ജനനി എന്നിവരും ഈ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. സംവിധായിക വർഷ വാസുദേവ് തന്നെ രചിച്ച ചിത്രം ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
സെൻസറിങ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ചിത്രത്തിന് ക്ലീൻ യു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് ലഭിച്ചത്. ഗോവിന്ദ് വസന്ത ഒരുക്കിയ സംഗീതമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരാകർഷണം. ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ ഇതിനോടകം മികച്ച മികച്ച പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഛായാഗ്രഹണം : ഫയിസ് സിദ്ധിക്ക്, സംഗീതം: ഗോവിന്ദ് വസന്ത, എഡിറ്റർ : റെക്ക്സൺ ജോസഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ : പ്രശാന്ത് നാരായൺ, ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ : സാബു മോഹൻ, വസ്ത്രാലങ്കാരം : സമീറാ സനീഷ്, മേക്കപ്പ് : രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ : രംഗനാഥ് രവി, സൗണ്ട് മിക്സിംഗ്: പി സി വിഷ്ണു, കൊറിയോഗ്രാഫർ : ബ്രിന്ദാ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ : നവനീത് കൃഷ്ണ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ : ബിജു പി കോശി, ഡി ഐ : ചലച്ചിത്രം ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ,
വി എഫ് എക്സ് : പിക്റ്റോറിയൽഎഫ് എക്സ്, കളറിസ്റ്റ്: ഷണ്മുഖ പാണ്ട്യൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ : ജെറി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ് : ഇല്ലുമിനാർറ്റിസ്റ്റ്, ട്രൈലെർ കട്ട്സ് : മഹേഷ് ഭുവനേന്ദ്, ലിറിസിസ്റ്റ്സ്: അൻവർ അലി , ഉമ ദേവി, വരുൺ ഗ്രോവർ , ഗജ്നൻ മിത്കേ, സിംഗേഴ്സ് : ചിന്മയി ശ്രീപദ, കപിൽ കപിലൻ , ശ്രുതി ശിവദാസ്, ശിഖ ജോഷി, ഗോവിന്ദ് വസന്ത, അഭിജിത് അനിൽകുമാർ, സ്റ്റിൽസ്: നവീൻ മുരളി, പിആർഓ : ശബരി, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് : അനൂപ് സുന്ദരൻ.