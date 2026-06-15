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ഇനി കുറച്ച് റൊമാന്‍സ് ആവാം; ഞെട്ടിക്കാന്‍ ഇന്ദ്രന്‍സും മധുബാലയും; 'ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ' ട്രെയിലര്‍

നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മധുബാല മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രമാണ് ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ.

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CHINNA CHINNA AASAI (Photo : Movie Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 15, 2026 at 10:01 AM IST

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ന്ദ്രന്‍സും മധുബാലയും പ്രധാന വേഷത്തില്‍ എത്തുന്ന ചിന്ന ചിന്ന ആസൈയുടെ ഒഫിഷ്യല്‍ ട്രെയിലര്‍ പുറത്ത്. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മധുബാല മലയാളത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

നവാഗതയായ വർഷാ വാസുദേവ് ആണ് ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ ഹ്രസ്വചിത്രം 'എന്‍റെ നാരായണിക്ക്' ശേഷം വർഷ വാസുദേവ് ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

തിങ്ക് മ്യൂസിക് ചാനലിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട ട്രെയിലറിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. പുണ്യസ്ഥലമായ വാരണാസിയെ പശ്ചാത്തലമാക്കിയാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്നത്. പ്രണയവും വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളും സംഗീതമൊക്കെ കോര്‍ത്തിണക്കിയ മനോഹര ചിത്രമായിരിക്കും ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ എന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്നത്.

വാരണാസിയില്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മധുബാല ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. ഇവരെ സഹായിക്കാനായി ഇന്ദ്രന്‍സിന്‍റെ കഥാപാത്രം എത്തുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇരുവര്‍ക്കുമിടയില്‍ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്നാണ് ട്രെയിലര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. വാരണാസിയുടെ മനോഹാരിതയും ഇതില്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് തന്നെ ട്രെയിലറിലൂടെ മനസിലാകുന്നത്. തമഴും മലയാളവും ഇടകലര്‍ന്നാണ് ഇതിലെ സംഭാഷണങ്ങള്‍ ട്രെയിലറില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ട്രെയിലര്‍ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ അപര്‍ണ ബാലമുരളിയുടെ കഥക് നൃത്തത്തിന്‍റെ ഗാനത്തിന് പ്രേക്ഷകരില്‍ വന്‍ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗോവിന്ദ് വസന്ത ഈണം പകര്‍ന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഗാനത്തിന് വരികള്‍ രചിച്ചത് ഗജാനന്‍ മിത്കെ ആണ്. ശ്രുതി ശിവദാസ് ആണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രശസ്‌ത ഡാന്‍സ് മാസ്റ്റര്‍ ബൃന്ദ ഗോപാല്‍ ആണ് ഗാനത്തിന് നൃത്തം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്.

ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് ആണ് ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ബാബുജി പ്രൊഡക്ഷൻസിന്‍റെ ബാനറിൽ അഭിജിത് ബാബുജിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ജൂണ്‍ 19 ന് ചിത്രം ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും. അതേസമയം ചിത്രത്തിന് യു സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് സെന്‍സര്‍ബോര്‍ഡില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത്.

ചിത്രത്തിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനമായ "കര കവിയാതെ" എന്ന വരികളോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഗാനത്തിനും മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ഈണം നൽകിയത് ഗോവിന്ദ് വസന്ത, ആലപിച്ചത് അഭിജിത് അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ്. ഇന്ദ്രൻസ്, മധുബാല എന്നിവർ അഭിനയിക്കുന്ന ഈ ഗാനം അതീവ മനോഹരമായാണ് ഒരുക്കിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമായി.

ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ശക്തമായ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രവുമായി മധുബാല മലയാളത്തിൽ എത്തുകയാണ് എന്നതും പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഘടകമാണ്. മധുബാലക്കൊപ്പം, ഗംഭീരമായ അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ ഇന്ദ്രൻസും പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടും എന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഒട്ടേറെ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ ഇന്ദ്രൻസ് തൻ്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്ന് പോകുന്നത്.

സംവിധായിക വർഷ വാസുദേവ് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ രചനയും നിർവഹിച്ചത്. ഗോവിന്ദ് വസന്ത ഒരുക്കിയ ഹൃദയ സ്പർശിയായ സംഗീതത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തോടെ ആണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്, സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ മികച്ച പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും വാരണാസിയിൽ ആണ് "ചിന്ന ചിന്ന ആസൈ" ചിത്രീകരിച്ചത്.

ഛായാഗ്രഹണം : ഫയിസ് സിദ്ധിക്ക്, സംഗീതം: ഗോവിന്ദ് വസന്ത, എഡിറ്റർ : റെക്ക്സൺ ജോസഫ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ : പ്രശാന്ത് നാരായൺ, ആർട്ട് ഡയറക്റ്റർ : സാബു മോഹൻ, വസ്ത്രാലങ്കാരം : സമീറാ സനീഷ്, മേക്കപ്പ് : രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ : രംഗനാഥ് രവി, സൗണ്ട് മിക്സിംഗ്: പി സി വിഷ്ണു, കൊറിയോഗ്രാഫർ : ബ്രിന്ദാ, ചീഫ് അസ്സോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ : നവനീത് കൃഷ്ണ, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ : ബിജു പി കോശി, ഡി ഐ : ചലച്ചിത്രം ഫിലിം സ്റ്റുഡിയോ, വി എഫ് എക്സ് : പിക്റ്റോറിയൽഎഫ് എക്സ്, കളറിസ്റ്റ്: ഷണ്മുഖ പാണ്ട്യൻ, ടൈറ്റിൽ ഡിസൈൻ : ജെറി, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻസ് : ഇല്ലുമിനാർറ്റിസ്റ്റ്, ട്രൈലെർ കട്ട്സ് : മഹേഷ് ഭുവനേന്ദ്, ലിറിസിസ്റ്റ്സ്: അൻവർ അലി , ഉമ ദേവി, വരുൺ ഗ്രോവർ , ഗജ്നൻ മിത്കേ, സിംഗേഴ്സ് : ചിന്മയി ശ്രീപദ, കപിൽ കപിലൻ , ശ്രുതി ശിവദാസ്, ശിഖ ജോഷി, ഗോവിന്ദ് വസന്ത, അഭിജിത് അനിൽകുമാർ, സ്റ്റിൽസ്: നവീൻ മുരളി, പിആർഓ : ശബരി, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ് : അനൂപ് സുന്ദരൻ.

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