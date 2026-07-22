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'സ്‌ത്രീകളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തില്‍ പരിക്കേല്‍പ്പിക്കുന്നു, ലാത്തികളിൽ ഇരുമ്പ് ആണികൾ വച്ച് അടിക്കുന്നു, ഇത് പൊലീസ് തന്നെയോ?'- ചിന്മയി ശ്രീപദ

സി ജെ പി പ്രതിഷേധം: പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയില്‍ പ്രതികരിച്ച് ഗായിക ചിന്മയി ശ്രീപദ

CHINMAYI SRIPAADA CJP PROTEST POLICE ACTION AT THE CJP PROTEST CHINMAYI SRIPAADA SINGER
CHINMAYI SRIPAADA (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 22, 2026 at 4:41 PM IST

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സി ജെ പി (കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി) ഡല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തെ ഭരണകൂടം നേരിട്ട രീതിയെ കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് ഗായിക ചിന്മയി ശ്രീപദ. നീറ്റ് പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിലെ വീഴ്‌ചയില്‍ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് സി ജെ പിയുടെ പ്രതിഷേധം.

പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കുനേരെയുണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തെയാണ് ചിന്‍മയി കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്. സമരം ചെയ്‌തവരെ ആക്രമിച്ചത്സ പൊലീസുകാര്‍ തന്നെയാണോയെന്ന് ഗായിക സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചവരും യൂണിഫോമില്ലാത്തവരുമൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ മർ‍ദിച്ചതെന്നും സ്ത്രീകളുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിലും മാറിലും അടിക്കുന്ന വിഡിയോകളും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കണ്ടുവെന്നും ചിന്മയി ചൂണ്ടികാണിച്ചു.

ചിന്മയിയുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂർണരൂപം:

"സ്ത്രീകളോടും കുട്ടികളോടും കൗമാരക്കാരോടും പൊലീസ് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത് എന്നുള്ളതിന്‍റെ ഒട്ടേറെ വീഡിയോകൾ ഞാൻ ട്വിറ്ററിൽ കണ്ടു. ഒരു പൊലീസുകാരൻ (?) ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന് സമീപം കുത്തുന്നു, വേറെയൊരാള്‍ സ്ത്രീകളുടെ മാറിടത്തില്‍ അടിക്കുന്നു... ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ച, സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ച പൊലീസുകാർ (സായുധ സേനയിലുള്ളവർക്ക് അത് അനുവദനീയമല്ല) ആളുകളെ മര്‍ദിക്കുന്നു, ലാത്തികളിൽ ഇരുമ്പ് ആണികൾ അടിച്ചതായി കാണുന്നു, കല്ലെറിയുന്നു... ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല. വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ട ഒരു മേലധികാരി അവർക്കുണ്ട്", ചിന്‍മയി കുറിച്ചു.

അതേസമയം രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ കോണുകളില്‍ നിന്നും സി ജെ പി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയേറുന്നുണ്ട്. സമരത്തിനെതിരെ ഭരണകൂടം അടിച്ചമര്‍ത്തുന്നതിനെതിരെയും ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണുയരുന്നത്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ മേഖലയില്‍ നിന്നും നിരവധി താരങ്ങളാണ് സി ജെ പി പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നത്.

ധുരന്ധർ", "ബിഗ് ഡോഗ്സ്", "റൺ ഇറ്റ് അപ്പ്" എന്നീ ഗാനങ്ങളിലൂടെ ആഗോള തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ റാപ്പർ ഹനുമാൻകൈൻഡും തിങ്കളാഴ്ച സമരത്തെ അനുകൂലിച്ച് ഡല്‍ഹിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. 'ചലോ സൻസദ്' പ്രതിഷേധത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പ്രക്ഷോഭകർക്കുമൊപ്പം പങ്കുചേർന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്‍റെ ജേഴ്‌സി ധരിച്ചാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്കൊപ്പം മാര്‍ച്ച് ചെയ്യുന്ന റാപ്പറുടെ വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന പൊലീസ് നടപടിക്കെതിരെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പോസ്റ്റിട്ട് കടുത്ത ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഗായിക ഗൗരിലക്ഷ്മിയും കുറിച്ചു.

സ്വന്തം പൗരന്മാരോട് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നാണ് മോഹൻലാലിന്റെ മകൾ വിസ്മയ മോഹൻലാൽ ചോദിച്ചത്. ടൊവിനോ തോമസ്, പാർവതി തിരുവോത്ത്, റിമ കല്ലിങ്കൽ, പ്രാചി തെഹ്‌ലാൻ, സംവിധായകൻ ആഷിഖ് അബു തുടങ്ങിയ സിനിമാ മേഖലയിലെ പ്രമുഖരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പാർലമെന്‍റ് മാർച്ചിൽ അവതാരിക രഞ്ജിനി ഹരിദാസും സിജ റോസും നോയ്‍ല ഫ്രാൻസിയും പിന്തുണ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.

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CHINMAYI SRIPAADA
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POLICE ACTION AT THE CJP PROTEST
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