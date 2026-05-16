മാമൻ്റെ സൂപ്പർ ഹീറോയ്ക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ്; പത്താം ക്ലാസിൽ മിന്നും വിജയം കരസ്ഥമാക്കി വസിഷ്ഠ് ഉമേഷ്
എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടി ബാലതാരം വസിഷ്ഠ് ഉമേഷ്. ഈ വർഷം എസ്എസ്എൽസി എഴുതിയവർക്ക് ആശംസ അറിയിച്ച് കൊച്ചു മിടുക്കൻ..
Published : May 16, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : May 16, 2026 at 2:40 PM IST
പാലക്കാട്: ബേസിൽ ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത മിന്നൽ മുരളിയിലെ ജോസ്മോനെ മലയാളികൾ എളുപ്പം മറക്കാനിടയില്ല. കുറുക്കൻമൂലയിൽ ടൊവിനോ തോമസിനെ 'മാമാ....' എന്ന് നീട്ടിവിളിച്ച് സൂപ്പർ ഹീറോ ആക്കാൻ കൂട്ടുനിന്ന കൊച്ചുമിടുക്കനാണ് ജോസ്മോൻ.
അഭിനയത്തിൽ തിളങ്ങിയ ഈ കൊച്ചുമിടുക്കൻ ഇപ്പോൾ പഠനത്തിലും മിന്നലായി മാറുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് വസിഷ്ഠ് ഉമേഷ് വാർത്തകളിൽ വീണ്ടും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത്. മികച്ച ഈ വിജയത്തിലൂടെ നാടിനും കുടുംബത്തിനും അഭിമാനമായിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊച്ചു കലാകാരൻ.
വാണിയംകുളം ടിആർകെ ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് വസിഷ്ഠ്. വളരെ തിരക്കേറിയ സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയിലാണ് പഠനത്തിൽ ഈ ഉന്നത വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. തമിഴിൽ പുതിയതായി ഒരുങ്ങുന്ന സൂപ്പർ ഹീറോ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് തിരക്കുകളിലാണ് താരമിപ്പോൾ. ചെന്നൈയിലെ സിനിമാ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ചാണ് പരീക്ഷാഫലം പുറത്തുവന്ന വിവരം വസിഷ്ഠ് അറിഞ്ഞത്.
അഭിനയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായി താരം ചെന്നൈയിലായിരുന്നു. ഇത് കാരണം പത്താം ക്ലാസിലെ മോഡൽ പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എങ്കിലും പൊതുപരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് താരം അറിയിച്ചു. പരീക്ഷയെഴുതിയ മറ്റെല്ലാ വിദ്യാർഥികൾക്കും വസിഷ്ഠ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേർന്നു.
പലപ്പോഴും ഷൂട്ടിങ് സെറ്റുകളിൽ വച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്. ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഷൂട്ടിങ് തിരക്കുകൾ മാറ്റിവച്ച് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. മിന്നൽ മുരളിയിലെ മാമൻ്റെ സ്വന്തം ജോസ്മോൻ ജീവിതത്തിലും വലിയൊരു സൂപ്പർ ഹീറോയായി മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഏവരും കാണുന്നത്.
പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും മിടുക്കൻ
സിനിമയുടെ തിരക്കുകൾ പഠനത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വസിഷ്ഠ് കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകിയിരുന്നു. ക്ലാസിലെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും നിരന്തരമായ സഹായവും പഠനത്തിൽ ഏറെ ഗുണം ചെയ്തു. പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല കലയിലും മറ്റ് പാഠ്യേതര മേഖലകളിലും വസിഷ്ഠ് വളരെ മിടുക്കനാണ്. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ ചാക്യാർകൂത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് എ ഗ്രേഡ് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ജിയോജിബ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംസ്ഥാന ഗണിതശാസ്ത്ര മേളയിലും എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി.
സംസ്ഥാനതല ഐടി മത്സരങ്ങളിലും ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമാകാൻ ഈ മിടുക്കന് കഴിഞ്ഞു. അഭിനയത്തോടൊപ്പം പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ശോഭിക്കാൻ ഈ കൊച്ചുകലാകാരന് സാധിച്ചു. കലാരംഗത്തെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദികളിൽ നിരവധി തവണ അംഗീകാരങ്ങളും വസിഷ്ഠിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുമുമ്പ് മിന്നൽ മുരളി എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന കാലത്താണ് എൽഎസ്എസ് പരീക്ഷയെഴുതി വസിഷ്ഠ് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയത്. വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഈ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം വലിയ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമാണ്.
കരുത്തായി അധ്യാപകരായ മാതാപിതാക്കൾ
വാണിയംകുളം ടിആർകെ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനാണ് വസിഷ്ഠിൻ്റെ അച്ഛൻ ചളവറ കയിലിയാട് ശ്രേണികയിൽ ഉമേഷ്. ഇതേ സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ് അമ്മ ജ്യോതി. അധ്യാപകരായ മാതാപിതാക്കളുടെ മികച്ച പിന്തുണയും കൃത്യമായ പരിശീലനവുമാണ് പത്താം ക്ലാസിലെ വലിയ വിജയത്തിന് പ്രധാന കാരണം. പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും ചിട്ടയായ പരിശീലനം നടത്താനും ഇവർ നൽകിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ വസിഷ്ഠിന് ഏറെ ആത്മവിശ്വാസം നൽകി.
സ്കൂളിലെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ കൂട്ടുകാരും എപ്പോഴും കൂടെ നിന്നു. മികച്ച പരീക്ഷാഫലം പുറത്തുവന്നപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഇരുവരുടെയും വീടും വലിയ സന്തോഷത്തിലായി. മിന്നൽ മുരളിക്ക് ശേഷം സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് ധാരാളം പുതിയ അവസരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വസിഷ്ഠിനെ തേടിയെത്തുന്നത്. തമിഴിൽ അടക്കം ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് താരം.
വരും കാലങ്ങളിലും പഠനത്തിലും അഭിനയത്തിലും ഒരുപോലെ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വസിഷ്ഠിൻ്റെ തീരുമാനം. കഠിനമായി അധ്വാനിച്ചാൽ ഏത് മേഖലയിലും വലിയ വിജയം സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ മിടുക്കൻ. തൻ്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങൾക്കും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാനും വസിഷ്ഠ് മറന്നില്ല.
