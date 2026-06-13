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'ഒരു കൈയിൽ തോക്ക്, മറുകൈയിൽ കുഞ്ഞ്',​1500 കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 'ബാലൻ'; വിശേഷങ്ങളുമായി ചിദംബരം

റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രശസ്തമായ കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ വേൾഡ് പ്രീമിയറിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞ പുതിയ ചിത്രം ബാലൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി ചിദംബരം ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം

CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE
'ബാലൻ' വിശേഷങ്ങളുമായി ചിദംബരം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 13, 2026 at 2:12 PM IST

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അക്കി വിനായക്

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റിന് ശേഷം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ചലച്ചിത്രലോകം ഏറ്റവും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന സംവിധായകനാണ് ചിദംബരം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത ചിത്രം ഏതായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുമായെത്തിരിക്കുകയാണ് ‘ബാലൻ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ചിദംബരം. രോമാഞ്ചം, ആവേശം എന്നീ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ തിരക്കഥയൊരുക്കിയ ഈ ചിത്രം, റിലീസിന് മുൻപ് തന്നെ പ്രശസ്തമായ കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലെ വേൾഡ് പ്രീമിയറിലൂടെ അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകൻ ചിദംബരം ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം ചേരുന്നു.

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിന് ശേഷം പുതിയ ചിത്രം കാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. എന്താണ് ആ അനുഭവം?

കെവിഎൻ പ്രൊഡക്ഷൻസും തെസ്പിയൻ ഫിലിംസും ചേർന്നാണ് ബാലൻ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയ് 14നായിരുന്നു കാൻസിലെ പ്രദർശനം. ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകരും നിരൂപകരുമെല്ലാം സിനിമ കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു.

എല്ലാവർക്കും ചിത്രം ഇമോഷണൽ ആയി കണക്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഒരുപാട് പ്രശംസകൾ ലഭിച്ചു. അതിനു പിന്നാലെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലേക്ക് ബാലന് ക്ഷണവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിനിമയുടെ സൃഷ്ടാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് ഞാൻ. അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ശ്രദ്ധ നേടണം എന്ന മുൻകൂട്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശശുദ്ധിയോടു കൂടി ചെയ്ത ചിത്രമല്ല ബാലൻ. ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു... അത്രമാത്രം!

മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന വമ്പൻ വിജയത്തിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രോജക്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നോ? എങ്ങനെയാണ് ജിത്തു മാധവനിലേക്ക് എത്തിയത്?

തീർച്ചയായും, മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിന് ശേഷം അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊരു വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല തിരക്കഥകളും ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു അത്. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തും നടനുമായ സജിൻ ഗോപു, ജിത്തു മാധവൻ്റെ പക്കൽ ഒരു കഥയുണ്ടെന്ന കാര്യം എന്നോട് പറയുന്നത്.

തുടർന്ന് ഞാൻ ജിത്തുവിനെ സമീപിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കഥ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും, പിറ്റേദിവസം തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയോട് കഥ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ബാലൻ സംഭവിക്കുന്നത്.


സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തെക്കുറിച്ചും ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയാമോ?

എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു പ്രോജക്ട് ആണ് ബാലൻ. ഇതുപോലൊരു ചിത്രം എൻ്റെ പ്ലാനിങ് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല. ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ്റെ ജീവിതവും യാത്രയുമാണ് സിനിമയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഒരു ബാലൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം.

ഇതൊരു ട്രാവലോഗ് മൂവി കൂടിയാണ്. ചിത്രത്തിൽ ഈ ബാലൻ്റെ ഒരു യാത്ര കൃത്യമായി വരച്ചുകാട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രത്തിലെ അഭിനേതാക്കളെക്കുറിച്ചും ടൈറ്റിൽ റോൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത കുട്ടിയെക്കുറിച്ചും?


സിനിമയിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാലൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ റോളിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദിശേഷ് എന്ന ആക്ടർ ആണ്. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുള്ള മുൻപരിചയമൊന്നും അവനില്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം 1000 ഓളം കുട്ടികളെ ഓഡിഷൻ ചെയ്തതിൽ നിന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ ആദിശേഷിനെ ഈ വേഷത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.


മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ?


അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം. ബാലൻ എന്ന ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രധാന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ്. ഷൈജു ഖാലിദ് തന്നെയാണ് ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവേക് ഹർഷൻ എഡിറ്റിങ്ങും അജയൻ ചാലിശ്ശേരി കലാസംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. സിനിമകളുടെ വലുപ്പച്ചെറുപ്പമല്ല, ആശയമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രധാന ഘടകം.

കേരളത്തിലെ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ ചിദംബരം എന്ന സംവിധായകന് നൽകുന്ന പിന്തുണ വളരെ വലുതാണല്ലോ. ബാലൻ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

തീർച്ചയായും, കേരളത്തിലെ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ എനിക്ക് നൽകിയ പിന്തുണ ഏറെ വലുതാണ്. നിലവിൽ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താരമൂല്യമുള്ള സിനിമ, താരമൂല്യമില്ലാത്ത സിനിമ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകൾ ഒന്നുമില്ല. മികച്ച ആശയങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങളെ അവർ എപ്പോഴും നെഞ്ചേറ്റാറുണ്ട്.

എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമയായ ജാനേ മൻ ഒരിക്കലും താരസമ്പന്നമായ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ, ആ ചിത്രം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തിയേറ്റർ ഉടമകൾ തന്ന പിന്തുണ വളരെ വലുതായിരുന്നു. ബാലൻ എന്ന സിനിമയ്ക്കും അതേ പിന്തുണ തിയേറ്റർ ഉടമസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. അതിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷനെ അറിയിക്കുകയാണ്.

CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE
ബാലൻ (Special Arrangement)

ബാലൻ എന്ന സിനിമയുടെ ടീസർ റിലീസിന് ശേഷം ഇതൊരു ത്രില്ലർ ചിത്രമാണോ എന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. സിനിമയുടെ യഥാർഥ ആശയം എന്താണ്?

ഒരിക്കൽ കൂടി എടുത്തു പറയുകയാണ്, ബാലൻ വളരെ ചെറിയൊരു സിനിമയാണ്. പക്ഷേ, സിനിമ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഇമോഷൻ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ചിത്രമായി മാറുന്നുണ്ട്. ടീസർ റിലീസ് ആയതിനുശേഷം ഇതൊരു ത്രില്ലർ സിനിമയാണോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചു. അതെ, ഇതൊരു ത്രില്ലർ ചിത്രം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ പൂർണമായും ഇതൊരു ത്രില്ലർ സിനിമയെന്ന് മാത്രം എഴുതിത്തള്ളാനും സാധിക്കില്ല. കാരണം, വളരെ സ്ട്രോങ്ങ് ആയ ഒരു ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ ചിത്രത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ട്.

ബാലൻ എന്ന കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ യാത്ര വിശദീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അമ്മയുടെയും മകൻ്റെയും ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ കൂടിയാണ് ചിത്രം വരച്ചുകാട്ടുന്നത്. ആ ആത്മബന്ധം തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ കാതൽ.

ടീസറിൽ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്ത ഒന്നാണ് ഒരു കൈയിൽ തോക്കും മറുകൈയിൽ കുഞ്ഞുമായി നിൽക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഫ്രെയിം. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രംഗത്തിലേക്ക് എത്തിയത്?


എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വേറെയൊരു സംതൃപ്തി നൽകിയ സിനിമ തന്നെയാണ് ബാലൻ. ഞാൻ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്താണ് ഈ ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർത്തത്. കരിയറിലെ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം പഠനങ്ങൾ ഒരുപാട് നടന്ന ഒരു ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. എന്നിലെ സംവിധായകൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ബാലൻ എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ഇനി ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടാകും.

​ഇനി ആ ഫ്രെയിമിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു അമ്മ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കൈയിലെ തോക്കും മറുകൈയിലെ കുഞ്ഞും... അത് സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു രംഗമാണ്. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണുമ്പോൾ, ആ ഒരു ഫ്രെയിമിനേക്കാൾ അവരെ കൂടുതൽ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയൊരു അവസ്ഥ സംഭവിക്കാനിടയായ കാരണങ്ങളായിരിക്കും.

​ഒരു അമ്മ കഥാപാത്രം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാനസിക സമ്മർദം, അതിലേക്ക് അവർ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നതാണ് പോയിൻ്റ്. ഇതൊരു ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഫ്രെയിം അല്ല, യഥാർഥ ജീവിതമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ്. ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ സുരക്ഷ. ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, ഈ രംഗം സംഭവിക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യങ്ങൾ സിനിമയിലൂടെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.

സാധാരണക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്. പക്ഷേ, സാധാരണക്കാരുടെ കൈയിൽ എങ്ങനെയാണ് തോക്ക് വരുന്നത്?


സാധാരണക്കാരുടെ കൈയിൽ തോക്കുണ്ട്. അർബൻ മേഖലയിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും പൊതുവേ ആരും തോക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാറില്ല, എങ്കിലും മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകരായ ജനങ്ങൾക്ക് തോക്ക് അന്യമല്ല. ഒരുപാട് പറമ്പൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് തോക്കുണ്ടാകും. പന്നി ശല്യം നേരിടാൻ തോക്ക് അവിടെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇടുക്കിയിലും വയനാട്ടിലും ഒക്കെ തോക്കുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ധാരാളം മലയോര നിവാസികൾ ഉണ്ട്. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കൃഷി രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രതിരോധമാണ് അവർക്ക് തോക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു തോക്ക് മനുഷ്യർക്ക് നേരെ എന്തിനു പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സിനിമയിലൂടെ തന്നെ കണ്ടറിയേണ്ട കാര്യമാണ്.


സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മ കഥാപാത്രത്തെയും ബാലനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെക്കുറിച്ച്?

ബാലൻ എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാസ്റ്റിങ് തന്നെയായിരുന്നു ഇത്. ഏകദേശം 1500 ഓളം കുട്ടികളെയാണ് ബാലൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ പരിഗണിച്ചത്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക സ്കൂളുകളിലും ഇതിനായി കയറിയിറങ്ങി. ഒടുവിലാണ് ആദിശേഷിനെ ലഭിക്കുന്നത്.

​ടീസർ ഇറങ്ങിയശേഷം അമ്മ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഫർസാന പാലത്തിങ്കൽ എന്ന അഭിനേത്രിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശംസകൾ ലഭിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഏകദേശം 600 മുതൽ 700 വരെ അഭിനേത്രികളെയാണ് ആ അമ്മ കഥാപാത്രത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ യോജിക്കുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്താൻ ഒരുപാട് വൈകി. ഈ സിനിമയുടെ കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടറും, നടനും എൻ്റെ സഹോദരനും കൂടിയായ ഗണപതിയാണ് ഫർസാനയെ കണ്ടെത്തിയത്.

​ഒരുപക്ഷേ ഇതുപോലുള്ള അഭിനേതാക്കളെ ലഭിച്ചത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻ്റെ ജോലി കൂടുതൽ എളുപ്പമായി. ഈ അഭിനേതാക്കളുടെ ആദ്യചിത്രമാണ് ബാലൻ എന്ന് സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർ ആരും ഒരിക്കലും പറയില്ല, അത്ര മനോഹരമായാണ് അവർ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE
ബാലൻ (Special Arrangement)

ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കൾ അഭിനേതാക്കൾക്ക് കഥാപാത്രങ്ങളെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്?


ഒരു സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും എന്ന് പറയുന്നത് മാംസവും മജ്ജയും പോലെയാണ്. ഒരു കഥയിൽ ഒരു കഥാപാത്രം എന്തിനാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം എനിക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കണം. ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൃത്യമായ കൺവിൻസിങ് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുകയുള്ളൂ.

​കാസ്റ്റിങ് പൂർത്തിയായാൽ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് അഭിനേതാക്കളോട് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരിക്കലും അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഭൂതവും ഭാവിയും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കും. അവരുടെ സ്വഭാവവും ആ സ്വഭാവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന കഥയിലെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രീഫ് ചെയ്യും.

CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE
ബാലൻ (Special Arrangement)

​ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വച്ച് അഭിനേതാക്കളോട് കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി നിർദേശങ്ങൾ നൽകാറില്ല. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാറ്റി നിർത്തി, ഒരു സ്വകാര്യം പറയുന്നതുപോലെയാണ് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുള്ളത്.

കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രായോഗികമായി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സിനിമ വലിയൊരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് മാറുകയാണല്ലോ. എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് നേരിട്ടത്?

പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട എഫർട്ട് ബാലൻ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ജില്ലകളിലും ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഒരുപാട് ലൊക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഷോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീനോ മാത്രമേ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഷോട്ടിന് അനുയോജ്യമായ ലൊക്കേഷൻ തേടി കാടും മലയും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കയറിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

​യാത്ര ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന ഘടകം ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ, ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കഥാപാത്രം എത്തിയെന്ന് പ്രേക്ഷകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ഷോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും കഥാപാത്രം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തി എന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട്. അത് കഥ പറച്ചിലിൽ വലിയൊരു ചലഞ്ചിങ് ആയ മേഖലയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊരു ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ അവലംബിച്ച രീതി കടലിനു നേരെ കായൽ കായലിനു നേരെ മല എന്നതായിരുന്നു. ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലം സഞ്ചരിക്കുന്നത്.


മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ സിനിമകളുടെ പോലും പ്രമോഷനും ഹൈപ്പും കുറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു രീതി കാണാറുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം?

ഒരു സിനിമയുടെ ആശയത്തെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാലേ അവരെ തിയേറ്ററുകളിൽ കൃത്യമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അതേസമയം, ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വൈഡ് റേഞ്ചിൽ പ്രേക്ഷകർ അറിയുകയും വേണം. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടാകണം. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ എത്തിയ പല ചിത്രങ്ങളും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തകർന്നടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പരാജയപ്പെട്ടു പോയതിൽ ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതീക്ഷകൾ അസ്ഥാനത്തായപ്പോൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോയതാണ് അത്തരം ചിത്രങ്ങൾ.

CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE
ചിദംബരം (Special Arrangement)

പക്ഷേ, ടീസർ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം ബാലൻ എന്ന സിനിമയുടെ പ്രതീക്ഷ വളരെയധികം കൂടിയല്ലോ?

അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഞാനും മറ്റു സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും ഉൾപ്പെടുന്ന ടീം, ഒപ്പം ജിത്തു മാധവൻ്റെ തിരക്കഥ... മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ്, ആവേശം തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ സ്വീകാര്യത ഇവിടെയുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായും ആ സിനിമകളുടെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ബാലൻ ഒരു ചെറിയ സിനിമയാണ്.

​സിനിമ എന്നത് ഒരു ബിസിനസ് കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസർ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നതിന് സഹായിച്ചു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളത്തിൽ ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ച ടീം വീണ്ടും എത്തുമ്പോൾ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രേക്ഷകർ വരികയും അത് സിനിമയ്ക്ക് പ്രതികൂല സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്—മാനുഷിക വൈകാരിക തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബാലൻ ഒരു വലിയ ചിത്രമാണെന്നും ക്യാൻവാസിൽ ഇതൊരു ചെറിയ ചിത്രമാണെന്നും. എങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്കും പിടിച്ചുനിൽക്കണം, കൃത്യമായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, മറ്റു സിനിമകളോടൊപ്പം മത്സരിക്കണം. ഒരു കാര്യത്തെ ഭയന്ന് മറ്റൊരു കാര്യം ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് സിനിമയുടെ യഥാർഥ സ്വഭാവം വെളിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ടീസർ പുറത്തുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE
ചിദംബരം (Special Arrangement)

എന്നാലും ഈ സിനിമയിൽ ടീസറിൽ കാണാത്ത മറ്റെന്തൊക്കെയോ ചില കാര്യങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ?

ടീസറിൽ കാണാത്ത, പറയാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവമാണ്. അതിപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തി സിനിമയുടെ രസം കൊല്ലണോ? ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ വരുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ടീസർ.

​ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ മേഖലയിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മേലെയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ അഭിനയത്തിൽ ആണെങ്കിലും, സിനിമറ്റോഗ്രഫിയിൽ ആണെങ്കിലും, മറ്റേത് സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ ആണെങ്കിലും ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ ഒരുപടി മേലെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ഇവർക്കെല്ലാം സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം സിനിമ റിലീസ് ചെയ്ത് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടതിനുശേഷം നടത്തുന്നതാകും നല്ലത്. കാരണം ചില പോയിൻ്റുകൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതായുണ്ട്. അതിപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ സ്പോയിലറായി മാറും.

ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ച സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ, അടുത്ത ചിത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് ഒരു ഭാരമായി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ബാധ്യതയായി പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ടോ?


ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സിനിമ നേടുന്ന കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കാറില്ല. ചെറിയ സിനിമയോ വലിയ സിനിമയോ ആകട്ടെ, തൊട്ടു മുൻപ് ചെയ്ത സിനിമയേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ചിത്രം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇപ്പോഴും ഒരു സിനിമാ വിദ്യാർഥിയാണ്. ഓരോ സിനിമയും എനിക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സ് പോലെയാണ്.

​ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും ഞാനെന്ന സംവിധായകൻ മികച്ചതാകണം, ഞാനെന്ന കഥപറച്ചിലുകാരൻ മികച്ചതാകണം, ഞാനെന്ന ടെക്നീഷ്യൻ മികച്ചതാകണം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുൻപ് ചെയ്ത സിനിമയുടെ വിജയം ഒരിക്കലും ഒരു ഭാരമായി എനിക്ക് തോന്നാറില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, സിനിമയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ മാത്രമല്ല.

CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE
ബാലൻ ടീം (Special Arrangement)

പക്ഷേ, പ്രേക്ഷകർ എപ്പോഴും മുൻ ചിത്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ?

സ്വാഭാവികമായും ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സിനിമകളുടെ വിജയത്തെ പുതിയ ചിത്രവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും, അതിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ, അതൊന്നും നമ്മൾ തലയിലേക്ക് എടുക്കാതെ ഇരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് സംഭവിക്കില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യം ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം, സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കും അറിയാം. മുൻ മാതൃകകൾ ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു അർഥവുമില്ല. ഇനി ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും അത്ഭുതങ്ങളാകും സംഭവിക്കുക. മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ യാത്ര അവസാനിച്ച ശേഷം ഇനിയൊരു മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിന് വേണ്ടി അലയുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല എന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്.

​അടുത്തത് എന്ത് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സത്യമാണ്, പക്ഷേ അതൊരു ബാധ്യതയായില്ല. നല്ലൊരു കഥയും തിരക്കഥയും കണ്ടെത്തുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. ഒരു വലിയ ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഒരു റിലാക്സേഷൻ എന്ന രീതിയിലല്ല ഞാൻ ബാലൻ എന്ന സിനിമയെ സമീപിച്ചത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ സിനിമയും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്രം പോലെ തന്നെയാണ്.

CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE
ബാലൻ (Special Arrangement)

ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സിനിമാ ആസ്വാദകൻ എന്ന നിലയിൽ ചിദംബരം ഏതുതരം സിനിമകളാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്?

ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം സിനിമകൾ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ക്ലാസിക് സിനിമകളും കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകളും എനിക്ക് ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ്. തിയേറ്ററുകളെ ഇളക്കിമറിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല ഒന്നാന്തരം മാസ്സ് മസാല കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്.

​അങ്ങനെയൊരു പക്കാ കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമയുടെ ജോലികൾ ഇപ്പോൾ പണിപ്പുരയിൽ നടക്കുന്നുമുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക ജോണർ സിനിമകളെയും ആസ്വാദകൻ എന്ന രീതിയിലോ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന രീതിയിലോ ഞാൻ മാറ്റിനിർത്താറില്ല. ആവർത്തനങ്ങൾ പാടില്ല എന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. തുടക്കക്കാരനായതു കൊണ്ട് മാനദണ്ഡം എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതാകും കൂടുതൽ ശരി.



ഷൈജു ഖാലിദ്, അജയൻ ചാലിശ്ശേരി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്?

ഈ മഞ്ഞുമ്മൽ ടീമിനൊപ്പം, പ്രത്യേകിച്ച് ഷൈജു ഖാലിദ്, അജയൻ ചാലിശ്ശേരി തുടങ്ങിയ സീനിയേഴ്സിനൊപ്പം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. എല്ലാവരും എന്നെക്കാൾ സീനിയേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും.

​ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ അതേപടി ചെയ്തു തരുന്നു എന്ന രീതിയിൽനിന്ന് മാറി, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയും വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയും കുറച്ചുകൂടി മികച്ചതാക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത് സിനിമയ്ക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഗുണം ചെയ്യും.

CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE
ബാലൻ (Special Arrangement)

ഒടുവിലായി, കാൻസിലെ വലിയ നേട്ടത്തിന് ശേഷം ബാലൻ എന്നാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്?


മലയാളത്തിനു പുറമേ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ തുടങ്ങിയ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി അടുത്തയാഴ്ച ബാലൻ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് സിനിമ കണ്ട് പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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CHIDAMBARAM ABOUT BALAN MOVIE

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