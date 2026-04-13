മലയാളത്തിലാദ്യമായി കോടതി റിസീവർഷിപ്പിലൊരു സിനിമ ഒരുങ്ങുന്നു; റിലീസിന് തയ്യാറെടുത്ത് 'ചേര'

നിർമ്മാതാവും സഹനിർമ്മാതാവും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കത്തെ തുടർന്നുള്ള കേസിലാണ് കോടതി ഒരു റിസീവറിനെ നിയമിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

CHERA MALAYALAM FILM COURT RECEIVERSHIP FILM MALAYALAM FILM ENTERTAINMENT
Published : April 13, 2026 at 5:12 PM IST

എറണാകുളം: മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി കോടതി റിസീവർഷിപ്പിൽ ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്താൻ തയാറെടുക്കുന്നു. റോഷൻ മാത്യുവും നിമിഷ സജയനും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായെത്തുന്ന 'ചേര' എന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് റിലീസിന് തയാറാകുന്നത്.

ലൈൻ ഓഫ് കളേഴ്‌സിൻ്റെ ബാനറിൽ എം സി അരുൺ ആണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ എൻ ജി ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ നിരൂപ് ഗുപ്‌ത നിർമാണ പങ്കാളിയായി സഹകരിക്കുന്നു. നിർമാതാവും സഹനിർമാതാവും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കത്തെ തുടർന്നുള്ള കേസിലാണ് കോടതി ഒരു റിസീവറിനെ നിയമിക്കുന്ന നടപടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നതെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.

ചേര സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർനടപടികൾ കോടതി നിശ്ചയിച്ച റിസീവറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാകും നിർവഹിക്കപ്പെടുക. ലിജിൻ ജോസാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അലക്‌സ് ജെ പുളിക്കൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അഡ്വ. രശ്‌മി ഗോപാലകൃഷ്‌ണനെയാണ് എറണാകുളം അഡീഷണൽ കോമേഴ്സ്യൽ കോർട്ട് ജഡ്‌ജ് ചേര സിനിമയുടെ റിസീവർ ആയി നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത്.

CHERA MALAYALAM FILM COURT RECEIVERSHIP FILM MALAYALAM FILM ENTERTAINMENT
chera film Poster (film Poster)

ഏകദേശം രണ്ടര വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ചേര സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. സിനിമയുടെ പൂർത്തീകരണത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർത്തി വയ്ക്കേണ്ടിയും വന്നു. സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്കുള്ള ശമ്പളം വരെ മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കോ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻഎൻ ജി ഫിലിംസ് ഉടമ നിരൂപ് ഗുപ്ത ചേര എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.

CHERA MALAYALAM FILM COURT RECEIVERSHIP FILM MALAYALAM FILM ENTERTAINMENT
തുടർന്ന് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. റിലീസിങ് നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രധാന നിർമാതാവ് എം സി അരുണുമായി സഹനിർമാതാവ് നിരൂപ് ഗുപ്തക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ ചേര എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ റിലീസിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുടങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കി.

CHERA MALAYALAM FILM COURT RECEIVERSHIP FILM MALAYALAM FILM ENTERTAINMENT
chera film Poster (film Poster)

കോടതി റിസീവർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ സിനിമയുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അടക്കം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഇനി ഉണ്ടാകും. റിലീസിങ് ഡിജിറ്റൽ റൈറ്റ്‌സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക ലാഭം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ അടക്കം റിസീവറുടെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാകും. സംവിധായകനായ ലിജിൻ ജോസിൻ്റെ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണ് ചേര. സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ജോണറിൽ ആണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. നിലവിൽ സിനിമയുടെ റിലീസിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്. ചിത്രം എത്രയും വേഗം ചിത്രം തീയറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കാൻ ആണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമം.

