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ചിരിയുടെ വാളുകൊണ്ട് ചരിത്രം കുറിച്ച കവി; ചെമ്മനം ചാക്കോ വിടവാങ്ങിയിട്ട് എട്ടു വർഷം

സ്വന്തം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, പുരോഹിതനായ യോഹന്നാൻ കത്തനാരുടെ ഏഴു മക്കളിൽ ആറാമനായി ജനിച്ച ചാക്കോ, പേന വിരലിൽ ഉറച്ച കാലം മുതൽക്കേ കവിതകൾ എഴുതിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു

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ചെമ്മനം ചാക്കോ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 2:06 PM IST

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ക്ഷരങ്ങൾകൊണ്ട് അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ വിറപ്പിക്കുകയും മൂർച്ചയുള്ള ഹാസ്യം കൊണ്ട് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടുകയും ചെയ്‌ത ആ വിപ്ലവകാരി വിടവാങ്ങിയിട്ട് എട്ടു വർഷം തികയുന്നു. മലയാളത്തിൻ്റെ ധീരനായ ആക്ഷേപഹാസ്യ കവി ചെമ്മനം ചാക്കോയുടെ ഓർമകൾ ഇന്നും ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും വായനക്കാരുടെ മനസിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. ടി.പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ അരുംകൊലയിൽ ഹാപ്പിയടിച്ചു ചിരിക്കുകയും പീപ്പികളൂതി രസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയ വൈകൃതങ്ങളെപ്പോലും തൻ്റെ വരികളിലൂടെ അദ്ദേഹം വിചാരണ ചെയ്‌തിരുന്നു.

വൈക്കം താലൂക്കിലെ മുളക്കുളത്തുള്ള ചെമ്മനം വീട്ടിൽ 1926 മാർച്ച് ആറിനാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. സ്വന്തം ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, പുരോഹിതനായ യോഹന്നാൻ കത്തനാരുടെ ഏഴു മക്കളിൽ ആറാമനായി ജനിച്ച ചാക്കോ, പേന വിരലിൽ ഉറച്ച കാലം മുതൽക്കേ കവിതകൾ എഴുതിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. ആക്ഷേപഹാസ്യ കൃതികളിലൂടെ മലയാള സാഹിത്യ ശാഖയിൽ വലിയ വിപ്ലവം കൊണ്ടുവന്ന എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ കവിതകളിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നതാണ് ചെമ്മനം ചാക്കോയെ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്‌തനാക്കിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തറയ്ക്കുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ ചിലരെ ചിരിപ്പിച്ചു, ചിലരെ ചിന്തിപ്പിച്ചു, മറ്റു ചിലരെ വിറപ്പിച്ചു, ഇനിയൊരു വിഭാഗത്തെ അസഹിഷ്‌ണുക്കളാക്കി. കവിതകളിലൂടെ ഭരണകൂടത്തിനും മാധ്യമങ്ങൾക്കും ജനങ്ങൾക്കും നേരെ അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും തൊടുത്തുവിട്ടു. ചെമ്മനം ചാക്കോയെപ്പോലെ മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കവിതകൾ എഴുതുന്ന മറ്റൊരു സാഹിത്യകാരൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

ചെമ്മനം ചാക്കോയുടെ നാൾവഴികൾ

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പിൻതലമുറക്കാരൻ എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ സാഹിത്യ ബിംബങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. നമ്പ്യാരുടെ വിമർശനാത്മകമായ ഹാസ്യശൈലി സ്വന്തം സൃഷ്‌ടികളിൽ അതേപടി പകർത്താൻ ചെമ്മനത്തിന് സാധിച്ചു. ആ കലാകാരനോട് ഉപമിക്കാൻ നിലവിൽ മറ്റാരുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം ഇന്നും ഉത്തരമില്ലാതെ തുടരുന്നു. സമകാലീന ജീവിതത്തിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളെ ജനങ്ങൾക്കിഷ്‌ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ബോധവത്കരിക്കാൻ കവിക്ക് കഴിഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഉപരിപഠനത്തിന് ശേഷം 1968 മുതൽ 1986 വരെ കേരള സർവകലാശാല പ്രസിദ്ധീകരണ വിഭാഗം ഡയറക്‌ടറായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു. സാംസ്‌കാരിക തിരുവനന്തപുരത്തിന് ഒരിക്കലും ചെമ്മനം ചാക്കോ എന്ന പേര് മാറ്റിനിർത്താൻ കഴിയില്ല. നഗരത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക മേഖലയിലെ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിലെ പടമുകളിലേക്ക് താമസം മാറിയത്.

എഴുത്തുകാരനായി മാറിയതിന് പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. ചാക്കോയുടേത് ഒരു കാർഷിക കുടുംബമായിരുന്നു. മൂത്ത സഹോദരന്മാരെല്ലാം കർഷകരായി മാറിയപ്പോൾ, ഇളയവരായ ചെമ്മനം ചാക്കോയെയും അനിയനെയും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വീട്ടുകാർ ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ ചാക്കോ പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മറ്റൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെയായിരുന്നു. കർഷക കുടുംബമായതിനാൽ എല്ലാവരും പണിയെടുക്കണം, എന്നാൽ പഠിച്ചാൽ പണിയെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നത്തെ ചിന്ത. ചെമ്മനം ചാക്കോയെക്കുറിച്ച് കുട്ടിക്കാലത്ത് സഹോദരന്മാരും അച്‌ഛനുമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു 'വേലക്കള്ളനാ'ണെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. പറമ്പിലിറങ്ങാൻ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പഠിക്കണം. മുറിക്കകത്തിരുന്നുള്ള വായനയായിരുന്നു പ്രധാന വിനോദം. അതിനിടയിൽ നാട്ടിലെ ലൈബ്രറിയിൽ അംഗത്വം ലഭിച്ചു. സഹോദരന്മാർ അവിടെനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന പുസ്‌തകങ്ങൾ വായിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സാഹിത്യ ലോകവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചത്. പിന്നീട് നേരിട്ട് പോയി പുസ്‌തകങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി.

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പിൻഗാമി

പുസ്‌തകങ്ങൾ മനസിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതോടെ എഴുത്തിനോട് താത്‌പര്യം തോന്നി. പിന്നീട് നടന്നത് ചരിത്രമാണ്. ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ നവോത്ഥാനം കൊണ്ടുവരാനാണ് കവി എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചത്. ഹാസ്യത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പ്രതിഫലിപ്പിച്ചത് അഗാധമായ മനുഷ്യസ്നേഹമായിരുന്നു. 1940കൾ കഴിഞ്ഞതോടെ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്ത് ചെമ്മനം ചാക്കോ എന്ന പേര് ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 1946ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'പ്രവചനം' എന്ന കവിത അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്‌തനായ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന പേര് നേടിക്കൊടുത്തു. തുടർന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ 'വിളംബരം' അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത എഴുത്തുകാരനാക്കി മാറ്റി. ആക്ഷേപഹാസ്യമായിരുന്നു മുഖമുദ്രയെങ്കിലും മലയാള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം മറന്നുള്ള യാത്രയ്ക്ക് അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല.

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പാതയാണ് തൻ്റേതെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മലയാള പത്രങ്ങളിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ സുലഭമായിരുന്ന കാലത്ത് അതിനെ പരിഹസിച്ച് അദ്ദേഹം കവിത എഴുതി. അതിന്‍റെ പേരിൽ ചിലരുടെ വിലക്കുകൾ നേരിട്ടെങ്കിലും അതിനദ്ദേഹം പുല്ലുവിലയാണ് നൽകിയത്. സന്ധി ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല, പറയേണ്ടത് ആരുടെ മുഖത്തുനോക്കിയും പറഞ്ഞു. ധൈര്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു ചെമ്മനം ചാക്കോ. ഭാവനാലോകത്തുനിന്ന് കവിതയെ സമകാലീന വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. നെല്ല്, ദാഹജലം, ആഗ്നേയാസ്ത്രം, രാജാവിന് വസ്ത്രമില്ല, ആളില്ലാ കസേരകൾ, ഒറ്റയാൾ പട്ടാളം തുടങ്ങി നിരവധി കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

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ചെമ്മനം ചാക്കോ (ETV Bharat)

താൻ ജീവിച്ച കാലത്തെ സ്വന്തം കവിതകളിലൂടെ അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തി. കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിരുന്നിട്ടും പാരമ്പര്യവാദികളായ കവികളും ആസ്വാദകരും തന്നെ വേണ്ടവിധം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ കവിത 'മുന്നോട്ട്' ആയിരുന്നെങ്കിൽ, 1967ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'കനകാക്ഷരങ്ങൾ' അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രശസ്‌തി നേടിക്കൊടുത്തു. 1977ൽ 'രാജപാത'യ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. 2010ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'അക്ഷര പോരാളി'യാണ് അവസാന കൃതി. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 14നാണ് അദ്ദേഹം നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത്.

ചെമ്മനത്തിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ് സുദർശൻ

ചെമ്മനം ചാക്കോയുടെ കൃതികൾ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രാസംഗികനും എഴുത്തുകാരനുമായ കെ സുദർശൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'ആളില്ലാ കസേരകൾ' എന്ന വിഖ്യാത കവിത പിറന്ന സാഹചര്യം വളരെ രസകരമാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു ആവശ്യത്തിനായി അദ്ദേഹം എ.ജി.എസ് ഓഫിസിൽ പോയി. അവിടെ ഒരു കസേരയിൽ പോലും ജീവനക്കാരെ കണ്ടില്ല. സാധാരണക്കാരെ സേവിക്കേണ്ട സർക്കാർ ഓഫിസിലെ ഈ കാഴ്ച കണ്ടിറങ്ങിയ കവി എഴുതിയതാണ് 'ആളില്ലാ കസേരകൾ'. ഈ കവിത പിറ്റേന്ന് കേരളകൗമുദി പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത് വായിച്ച എ.ജി.എസ് ഓഫിസിലെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ ഓഫിസിൽ മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുകയും കവിതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സീറ്റിലില്ലാതിരുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. അതിനുശേഷം കുറേക്കാലത്തേക്ക് അവിടെ കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നില്ല. അതായിരുന്നു ആ കവിതയുടെ കരുത്ത്.

"മണിയെ കണ്ടോ മണിയെ കണ്ടോ മാരണ മണിയെ കണ്ടോ മാമല നാടിൻ ബ്ലാക്ക് മണിയാകും മത്സര മണിയെ കണ്ടോ. ടിപി അരുംകൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ ഹാപ്പിയടിച്ചു ചിരിക്കും, പീപ്പികളൂതി രസിക്കും മായിക മണിയെ കണ്ടോ?... കണ്ടോ?" - ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് എം.എം മണിയെക്കുറിച്ച് ചെമ്മനം ചാക്കോ കുറിച്ച വരികളാണിത്. ഉന്നതതല പൊലീസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടായപ്പോൾ മണി നടത്തിയ ഒളിച്ചുകളിയായിരുന്നു കവിതയ്ക്ക് ആധാരം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രക്കുറിപ്പുകളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലൊന്ന് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: "മടക്കി നൽകാൻ കൈവശം അവാർഡുകളൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ ആരെങ്കിലും എനിക്കൊരു അവാർഡ് തരണം.

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അവാർഡ് ലഭിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ശ്രദ്ധയേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് മടക്കി നൽകുമ്പോഴാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ അത് നിശ്ചയമായും മടക്കി നൽകും. വലിയ തുകയും ഫലകവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്‌കാരം ആരെങ്കിലും നൽകിയാൽ പിറ്റേന്നുതന്നെ അത് മുകുന്ദൻ്റെയോ സാറാ ജോസഫിൻ്റെയോ കൈവശം മടക്കിക്കൊടുത്തു വിട്ടുകൊള്ളാം". ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന് പുതിയ ഭാഷയും ധൈര്യവും നൽകിയ ആ വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ്റെ ഓർമകൾക്ക് മുൻപിൽ പ്രണാമം.

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