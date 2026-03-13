ഈ വാരാന്ത്യം ആഘോഷമാക്കാം!ഒടിടിയില് കിടിലന് റീലീസുകള്; പുത്തന് സിനിമകളുടെയും വെബ് സീരീസുകളെയും ലിസ്റ്റ് ഇതാ
ഈ ആഴ്ച വീട്ടിലിരുന്ന് ആഘോഷിക്കാം. ഇത്തവണ ഒടിടിയില് എത്തുന്ന കൈനിറയെ ചിത്രങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളില് ഏതൊക്കെ റീലീസുകളാണെന്ന് നോക്കാം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 3:03 PM IST
വാരാന്ത്യം എത്തിയാൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം വീട്ടിൽ തന്നെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ പലർക്കും പ്രത്യേക താത്പര്യമാണ്. തിരക്കേറിയ ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു നല്ല സിനിമയോ പുതുമയാർന്ന വെബ്സീരീസോ കണ്ടാൽ ആ വിശ്രമ സമയം കൂടുതൽ മനോഹരമാകും. ഈ ആഴ്ച ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും അതേ ആവേശം തന്നെയാണ്.
ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുകൾ മുതൽ ഹൃദയം തൊടുന്ന ഫീൽ ഗുഡ് കഥകൾ, ആനിമേഷൻ, റൊമാന്റിക് കോമഡി എന്നിവ വരെ നിരവധി പുതുമുഖ റിലീസുകൾ പ്രേക്ഷകരെ തേടിയെത്തുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ വീട്ടിലെ സ്വീകരണമുറി ഈ വാരാന്ത്യം ഒരു ചെറിയ തിയേറ്ററായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പ്. ഈ ആഴ്ച ഒടിടിയിൽ റിലീസാകുന്ന പുതിയ സിനിമകളും വെബ്സീരിസുകളും ഏതൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലാണെത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.
1. പെണ്ണും പൊറോട്ടും
നടന് രാജേഷ് മാധവന് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് പെണ്ണും പൊറോട്ടം. തിയേറ്ററില് മികച്ച പ്രതികരണം നേടിയ ഈ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.
പട്ടട ഗ്രാമത്തിലെ കുമാര് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ചില ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളും അതോടൊപ്പം സുട്ടു എന്ന നായയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.സുട്ടു എന്ന നായയിലൂടെയാണ് കഥ വികസിക്കുന്നത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാര്ച്ച് 13 മുതല് ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
2. പെണ്ണ് കേസ്
നിഖില വിമല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് പെണ്ണ് കേസ്. കാസര്ക്കോട്ട് മുതല് കന്യാകുമാരി വരെ ഓടി നടന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് വിവാഹ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന പെണ്കുട്ടിയായാണ് നിഖില ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. അവതരണം കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തതകൊണ്ടും പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ചിത്രമാണ് പെണ്ണ് കേസ്.
ഇർഷാദ് അലി,അഖിൽ കവലയൂർ, കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാഷ്, ശ്രീകാന്ത് വെട്ടിയാർ, ജയകൃഷ്ണൻ, പ്രവീൺ രാജാ, ശിവജിത്, കിരൺ പീതാംബരൻ, ഷുക്കൂർ, ധനേഷ്, ഉണ്ണി നായർ, രഞ്ജി കങ്കോൽ,സഞ്ജു സനിച്ചൻ, അനാർക്കലി,ആമി,സന്ധ്യാ മനോജ്, ലാലി തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തില് വേഷമിടുന്നുണ്ട്. ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
3. ധീരം
ഇന്ദ്രജിത്ത് സുകുമാരൻ പൊലീസ് വേഷത്തിൽ എത്തിയ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിതമാണ് ധീരം. അജു വർഗീസ്, ദിവ്യ പിള്ള, നിഷാന്ത് സാഗർ, രഞ്ജി പണിക്കർ, റെബ മോണിക്ക ജോൺ, സാഗർ സൂര്യ, അവന്തിക മോഹൻ, ആഷിക അശോകൻ, ശ്രീജിത്ത് രവി, സജൽ സുദർശൻ, തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധനേടിയ ജിതിൻ ടി. സുരേഷ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം സൺ നെക്സ്റ്റിൽ കാണാം.
4. ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്
അർജുൻ അശോകൻ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ 'ഖജുരാഹോ ഡ്രീംസ്' ഒടിടിയിലെത്തി. റോഡ് മൂവി എന്നതിനപ്പുറം പ്രണയവും ചിരികളും ദുരൂഹതയുമെല്ലാം കോര്ത്തിണക്കിയാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ധ്രുവന്, അതിഥി രവി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സൈന പ്ലേയിൽ ചിത്രം കാണാം.
5 ശുക്രൻ
ബിബിൻ ജോർജ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ചന്ദുനാഥ്, എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഉബൈനി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് ശുക്രന്. ഈ സിനിമ ഒടിടിയില് എത്തിയിരിക്കുകയാമ്. സൺ നെക്സ്റ്റിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
6.പായ്ക്കപ്പൽ
ഏറനാട് സിനിമാസിൻ്റെ ബാനറിൽ ഖാദർ തിരൂർ നിർമ്മിച്ച് മുഹമ്മദ് റാഫി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പായ്ക്കപ്പൽ' ഒടിടിയിലെത്തി.
മീര വാസുദേവൻ, ഇർഷാദ് അലി, ഇന്ദ്രൻസ്, സുരേഷ് കൃഷ്ണ, ഖാദർ തിരൂർ, നിഹാൽ ഉസ്മാൻ, നാരായണൻ നായർ, സാലു കൂറ്റനാട്, സുരഭി ലക്ഷ്മി, മീര വാസുദേവ്, ദീപ ജയൻ, സ്നേഹ ശ്രീകുമാർ , വൽസല മേനോൻ, വിഷ്ണു പുരുഷൻ എന്നിവരാണ് അഭിനേതാക്കൾ. മനോരമ മാക്സിൽ ചിത്രം കാണാം.
7.കപ്പിള് ഫ്രണ്ട്ലി
തിയേറ്ററുകളില് വിജയകരമായ പ്രദര്ശനത്തിന് ശേഷം തെലുഗു ചിത്രം കപ്പിള് ഫ്രണ്ട്ലി ഒടിടിയിലേക്ക്. സന്തോഷ് ശോഭനും മാനസ വാരണാസിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം റൊമാന്റിക് സിനിമയാണ്.
മാര്ച്ച് 13 മുതല് ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം. അശ്വിന് ചന്ദ്രശേഖര് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഒരു ദമ്പതികളുടെ യാത്രയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്.
8. പൂക്കി
വിജയ് ആന്റണി നിർമ്മിച്ച്, എഡിറ്റ് ചെയ്ത്, സംഗിതം നിർവഹിച്ച് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് പൂക്കി. ഒരു റൊമാന്റിക് കോമഡി ഡ്രാമയായ പൂക്കിയിൽ വിജയ് ആന്റണിയുടെ അനന്തരവൻ അജയ് ധിഷൻ നായകനാകുന്നു.
പുതുമുഖം ആർ.കെ. ധനുഷയാണ് പൂക്കിയിൽ നായികയായി എത്തുന്നത്. തിയേറ്റർ ഓട്ടത്തിന് ശേഷം പൂക്കി ഒടിടിയില് എത്തി. ഒരു റൊമാന്റിക് കോമഡി ചിത്രമാണ്.
ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം വേര്പിരിയുന്ന യുവ ദമ്പതികള് എന്നാല് എത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് മനസിലാക്കുന്നു. അവരുടെ വേര്പിരിയല് അവരുടെ ബന്ധത്തേയും വികാരങ്ങളെയും മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണിത്.
സീ 5 ലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാന് സാധിക്കും.
9. ഫങ്കി
വിശ്വക് സെന്നും കയാദു ലോഹറും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ കോമഡി ഡ്രാമാ ചിത്രം ഫങ്കി ഒടിടിയില് എത്തി. ബോക്സ് ഓഫിസില് ചിത്രം പരാജയമാണെങ്കിലും ഒടിടിയില് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുമോയെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
മാര്ച്ച് 13 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
10. ഭര്ത്ത മഹാസായുലാകു വിഞ്ജാപതി
രണ്ടുമാസത്തെ തിയേറ്റര് പ്രദര്ശനത്തിന് ശേഷം ഭര്ത്ത മഹാസാ.ുലകു വിഞ്ജാപതി ഒടിടിയിലേക്ക്. കിഷോര് തിരുമല സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തില് രവി തേജ, ആഷിക രംഗനാഥ്,ഡിംപിള് ഹയാത്തി എന്നിവര് അഭിനയിക്കുന്നു.
മാര്ച്ച് 13മതല് സീ 5 ലൂടെ ചിത്രം കാണാം.
11. ദി താജ് സ്റ്റോറി
വിവാദമായ ഹിന്ദി ചിത്രമായ ദി താജ് സ്റ്റോറി ഒടിടിയിലേക്ക് മാര്ച്ച് 13 മുതല് ലയണ്സ് ഗേറ്റ് പ്ലേയിലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാം.
ഹിന്ദി, തെലുഗു, തമിഴ് ഭാഷകളില് ചിത്രം കാണാം. തുഷാര് അമരീഷ് ഗോയല് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തില് പരേഷ് റാവല് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.
12. മെയ്ഡ് ഇന് കൊറിയ
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്കുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മറക്കാനാവാത്ത ജീവിത യാത്രയുടെ കഥ പറയുന്ന 'മെയ്ഡ് ഇൻ കൊറിയ' ഇത്തവണ ഒടിടിയില് എത്തുന്നുണ്ട്. മാര്ച്ച് 12 മുതല് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ഇത് ആസ്വദിക്കാനാവും.
തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, ഹിന്ദി, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളില് ചിത്രം കാണാനാവും. പ്രിയങ്ക മോഹനും 'സ്ക്വിഡ് ഗെയിം' താരം പാർക്ക് ഹേ-ജിനും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
13.ആസ്പിരന്റ് സീസണ് 3
അഭിലാഷിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പുതിയ അധ്യായവുമായി ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട വെബ് സീരിസ് തിരിച്ചെത്തുന്നു. എ ആര് എസിലേക്ക് യോഗ്യത നേടിയ ശേഷം ഐ എ എസ് പരീക്ഷ പാസാകന് ഒരു അവസാന ശ്രമം നടത്തുന്നഅഭിലാഷിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കുകളും പ്രേക്ഷകര്ക്ക് കാണാം.
ആമസോണ് പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ഈ വെബ് സീരിസ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുന്നത്.
14.സങ്കല്പ്
നാന പടേക്കര് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന വെബ് സീരീസാണ് സങ്കല്പ്. പ്രകാശ് ഝാ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ സീരിസില് അധികാരം, രാഷ്ട്രീയം, സമൂഹിക സംഘര്ഷം എന്നിവയാണ് വിഷയമാകുന്നത്.
മാര്ച്ച് 11 മുതല് എം എക്സ് പ്ലെയറില് വെബ് സീരിസ് പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവില് തെലുഗുവിലാണ് പ്രദര്ശനം ആരംഭിച്ചത്.
15. വണ് പീസ് സീസണ് 2 ലൈവ് ആക്ഷന്
ഐച്ചിറോ ഒഡ സൃഷ്ടിച്ച ജനപ്രിയ മാംഗലയുടെ ലൈവ്ആക്ഷന് അഡാപ്റ്റേഷന് ഒടുവില് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. വണ് പീസ് എന്ന ഐതിഹാസിക നിധി തിരയുന്ന സ്ട്രോ ഹാറ്റ് പൈറേറ്റ്സിന്റെ സാഹസിതകളെ പിന്തുടരുന്നു.
മാര്ച്ച് 10 മുതല്ഈ വെബ്സീരിസ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ലഭ്യമാണ്.
Also Read: 'ഇത് സിനിമാ ചരിത്രത്തില് പോലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യം'! ബിഗ് സ്ക്രീനില് മാജിക് തീര്ക്കാന് പ്രിയദര്ശനും മോഹന്ലാലും; സിനിമയെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകന്