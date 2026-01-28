ETV Bharat / entertainment

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വേട്ട തുടര്‍ന്ന് ചത്താ പച്ച; ആറു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍

2026 ലെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് ചത്താ പച്ച : ദി റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്. വിദേശത്ത് നിന്നാണ് ചിത്രം കൂടുതല്‍ വരുമാനം നേടിയത്.

Chatha pacha: The Ring of Rowdies (Movie Poster)
ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ കുതിപ്പ് തുടര്‍ന്ന് ചത്താ പച്ച:ദി റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ഡബ്ലു ഡബ്ലു ഇ സ്റ്റൈല്‍ എന്ന വിശേഷണത്തോടെ എത്തിയ ചിത്രമാണ് ചത്താ പച്ച. 2026 ലെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് ഈ ചിത്രം.

ചിത്രം റിലീസായി ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ ഗംഭീര പ്രതികരമാണ് ആഗോളതലത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തും നിറഞ്ഞ സദസുകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടു നിന്നുമായി 29.13 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്‌തെടുത്തത്. 12.71 കോടി രൂപയാണ് മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 12.8 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. മലയാളത്തിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വരുമാനം നേടുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്നാണ്.

ജനുവരി 22 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസിനെത്തുന്നത്. ആദ്യ ദിനത്തില്‍ 3.4 കോടി രൂപയാണെങ്കില്‍ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 2.1 കോടി രൂപയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. -38.24 ശതമാനത്തിന്‍റെ മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചതായി കാണാം. മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ഇതില്‍ നേരിയ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2.15 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടി. 2.38 ശതമാനത്തിന്‍റെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 2.7 കോടി രൂപയായി വീണ്ടും ഉയരുന്നാണ് കണ്ടത്. 25.58 ശതമാനത്തിന്‍റെ ഉയര്‍ച്ച കാണാം. എന്നാല്‍ അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 1.63 ആയി കലക്ഷന്‍ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആറാം ദിവസത്തില്‍ 71 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായരാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍, റോഷന്‍ മാത്യു, ഇഷാന്‍ ഷൗക്കത്ത്, വിശാഖ് നായര്‍ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങള്‍. വാള്‍ട്ടര്‍ എന്ന കാമിയോ റോളില്‍ മമ്മൂട്ടിയും ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഗംഭീര പ്രകടനമാണ് ഓരോ കഥാപാത്രവും കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. ആദ്യാവസാനം വരെ പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ പടമാണ് ചത്താ പച്ച. പാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ തലത്തിലും മികച്ച സ്വീകരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

എല്ലാതരം പ്രേക്ഷകര്‍ക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാങ്കേതിക നിലവാരത്തിലും മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.ഇ. സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിങ് ക്ലബ്‌ പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്. തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ ആക്ഷന്‍ പടമായിട്ടാണ് ചത്താ പച്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗാട്ടാ ഗുസ്‌തിക്ക് പേരു കേട്ട കൊച്ചിയിലേക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഗുസ്‌തിയെന്ന വിനോദവുമായി എത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് ആക്ഷന്‍ തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തിന് സംഘട്ടനം ഒരുക്കിയത് കലൈ കിങ്സണ്‍ ആണ്. സനൂപ് തൈക്കൂടമാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

റീൽ വേൾഡ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്‍റെ ബാനറിൽ എത്തിയ ആക്ഷൻ എൻ്റർടെയ്നർ, റിലീസ് ദിനത്തിൽ തന്നെ തിയേറ്ററുകളില്‍ വലിയ ചലനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ റെസ്ലിങ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പശ്ചത്താലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ചത്താ പച്ച.

കേരളത്തിൽ വേഫെറർ ഫിലിംസും, തെലങ്കാനയിൽ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സും, തമിഴ്‌നാട്ടിലും കർണാടകയിലും പി.വി.ആർ ഐനോക്സും, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസും, ആഗോളതലത്തിൽ പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

