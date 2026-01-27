ETV Bharat / entertainment

തീപ്പാറുന്ന ഇടി; ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും ആക്ഷന്‍ തരംഗം; ചത്താ പച്ച കുതിക്കുന്നു; അഞ്ചുദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍

മലയാളത്തിനേക്കാള്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്ന്. അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രം നടത്തിയത് വമ്പന്‍ കുതിപ്പ്.

CHATHA PACHA THE RING OF ROWDIES CHATHA PACHA MOVIE ARJUN ASHOKAN MOVIE ADHVAITH NAYAR DIRECTOR
Chatha Pacha: The Ring of Rowdies (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 27, 2026 at 10:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍, റോഷന്‍ മാത്യു, ഇഷാന്‍ ഷൗക്കത്ത്, വൈശാഖ് നായര്‍ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി നവാഗതനായ അദ്വൈദ് നായര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണ് ചത്താ പച്ച:റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്. ഈ ചിത്രത്തിന് തുടക്കം മുതല്‍ ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. മലയാള സിനിമയില്‍ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ഡബ്ലു ഡബ്ലൂ ഇ ആക്ഷന്‍ ശൈലി ആക്ഷന്‍ കോമഡി ചിത്രമാണ് ചത്താ പച്ച.

ചിത്രം റിലീസായി അഞ്ചു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത്. മലയാളത്തില്‍ മാത്രമല്ല വിദേശത്തും മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍

ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി അഞ്ചു ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ 25 കോടി രൂപയാണ് വാരിക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം ഇതുവരെ നേടിയത് 11.98 കോടി രൂപയാണ്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കലക്ഷനാണ് വിദേശത്ത് നിന്നും ചിത്രം നേടിയത്. 12.75 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്.

റിലീസ് ദിനത്തില്‍ 3.4 കോടി രൂപയാണെങ്കില്‍ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 2.1 കോടി രൂപയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. -38.24 ശതമാനത്തിന്‍റെ മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചതായി കാണാം. മൂന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ഇതില്‍ നേരിയ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2.15 കോടി രൂപ ചിത്രം നേടി. 2.38 ശതമാനത്തിന്‍റെ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായത്. നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 2.7 കോടി രൂപയായി വീണ്ടും ഉയരുന്നാണ് കണ്ടത്. 25.58 ശതമാനത്തിന്‍റെ ഉയര്‍ച്ച കാണാം. എന്നാല്‍ അഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ 1.63 ആയി കലക്ഷന്‍ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രമേയം

ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.ഇ. സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിങ് ക്ലബ്‌ പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്. തുടക്കം മുതല്‍ അവസാനം വരെ ആക്ഷന്‍ പടമായിട്ടാണ് ചത്താ പച്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗാട്ടാ ഗുസ്‌തിക്ക് പേരു കേട്ട കൊച്ചിയിലേക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഗുസ്‌തിയെന്ന വിനോദവുമായി എത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് ആക്ഷന്‍ തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തിന് സംഘട്ടനം ഒരുക്കിയത് കലൈ കിങ്സണ്‍ ആണ്. സനൂപ് തൈക്കൂടമാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

റീൽ വേൾഡ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്‍റെ ബാനറിൽ എത്തിയ ആക്ഷൻ എൻ്റർടെയ്നർ, റിലീസ് ദിനത്തിൽ തന്നെ തിയേറ്ററുകളില്‍ വലിയ ചലനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ റെസ്ലിങ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പശ്ചത്താലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ചത്താ പച്ച.

അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രത്തിനൊപ്പം വാൾട്ടറായി മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നതോടെ പ്രേക്ഷകരും പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്‌തു.

ആനന്ദ് സി. ചന്ദ്രനാണ് ചിത്രിന്ന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം പ്രവീൺ പ്രഭാകറിന്‍റെ എഡിറ്റിംഗും ചിത്രത്തിന് കരുത്തുപകരുന്നു. മുജീബ് മജീദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് പശ്ചത്താല സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിനായക് ശശികുമാർ ആണ് ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ കുറിച്ചത്.

കേരളത്തിൽ വേഫെറർ ഫിലിംസും, തെലങ്കാനയിൽ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സും, തമിഴ്‌നാട്ടിലും കർണാടകയിലും പി.വി.ആർ ഐനോക്സും, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസും, ആഗോളതലത്തിൽ പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

Also Read:മലയാളത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഇനി അങ്കം തമിഴിലും! ഞെട്ടിക്കുന്ന ലുക്കില്‍ ബേസില്‍; രാവഡി ടീസര്‍ പുറത്ത്

TAGGED:

CHATHA PACHA THE RING OF ROWDIES
CHATHA PACHA MOVIE
ARJUN ASHOKAN MOVIE
ADHVAITH NAYAR DIRECTOR
CHATHA PACHA BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.