ദക്ഷിണേന്ത്യയില് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് ചത്താ പച്ച; ബോക്സ് ഓഫിസില് വമ്പന് കുതിപ്പ്, തമിഴ്, തെലുഗു പതിപ്പുമെത്തി
ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി ഒന്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കലക്ഷനാണ് നേടിയത്. CHATHA PACHA BOX OFFICE COLLECTION
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 31, 2026 at 4:36 PM IST
തിയേറ്ററില് വമ്പന് വിജയം നേടികൊണ്ട് 2026ലെ മികച്ച മലയാള സിനിമകളിലൊന്നായി ‘ചത്താ പച്ച’ മാറുകയാണ്. ആദ്യദിനം മുതല് പ്രേക്ഷകരുടെ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ചത്താ പച്ച തിയേറ്ററുകളില് തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചിത്രത്തിന്റെ തമിഴ്, തെലുഗു പതിപ്പുകള് ജനുവരി 30 ന് റിലീസ് ചെയ്തു.
ചലച്ചിത്ര നിരൂപകരും പ്രേക്ഷകരും ഒരുപോലെ ചിത്രത്തെ പ്രശംസിക്കുകയാണ്. അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ എന്നിവരുടെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. സംവിധായകന് അദ്വൈത് നായരുടെ അവതരണത്തെ കുറിച്ചും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.
റിലീസ് ചെയ്ത് വെറും ഒന്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് ചിത്രം 31.05 കോടി ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം നേടുന്നത്. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക് നല്കുന്ന കണക്കുകളാണിത്. മലയാളത്തില് നിന്ന് മാത്രം 14.3 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്നാണ് ചിത്രം കൂടുതല് കലക്ഷന് നേടിയിരിക്കുന്നത്. 14.6 കോടിയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ചിത്രം ഇതുവരെ നേടിയത്
|Malayalam Verdict
|Malayalam Net Box Office
|Day 9
|Day 8
|Day 7
|Day 6
|Day 5
|Day 4
|Day 3
|Day 2
|Day 1
|None
|₹ 14.3 Cr
|₹ 0.45 Cr
|₹ 0.5 Cr
|₹ 0.6 Cr
|₹ 0.75 Cr
|₹ 1.65 Cr
|₹ 2.7 Cr
|₹ 2.15 Cr
|₹ 2.1 Cr
|₹ 3.4 Cr
കേരളത്തില് മാത്രമല്ല വിദേശത്തും മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതോടെ 2026ലെ മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ വന്വിജയമായി ചത്താ പച്ച മാറി. തമിഴ്, തെലുങ്ക് റിലീസുകൾ കൂടി എത്തുന്നതോടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലുടനീളം ചിത്രം വലിയ ചലനം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
റീൽ വേൾഡ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഷിഹാൻ ഷൗക്കത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിതേഷ് & രമേഷ് എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ, ഷൗക്കത്ത് അലി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവർക്കൊപ്പം വാൾട്ടർ എന്ന കഥാപാത്രമായി മമ്മൂട്ടി അതിഥി വേഷത്തിൽ ചിത്രത്തിലുണ്ട്.
ആഗോളതല കലക്ഷന് റിപ്പോര്ട്ട്
|Worldwide
|India Net
|India Gross
|Overseas
|Verdict
|₹ 31.5 Cr
|₹ 14.3 Cr
|₹ 16.9 Cr
|₹ 14.6 Cr
|None
മലയാള സിനിമയില് ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ഡബ്ലു ഡബ്ലൂ ഇ ആക്ഷന് ശൈലി ആക്ഷന് കോമഡി ചിത്രമാണ് ചത്താ പച്ച. ജനുവരി 23 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്.
റീൽ വേൾഡ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ എത്തിയ ആക്ഷൻ എൻ്റർടെയ്നർ, റിലീസ് ദിനത്തിൽ തന്നെ തിയേറ്ററുകളില് വലിയ ചലനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ റെസ്ലിങ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പശ്ചത്താലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ച തുടക്കമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള ബോക്സ് ഓഫിസില് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
വേഫെറർ ഫിലിംസ് (കേരളം), മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സ് (തെലങ്കാന & ഹൈദരാബാദ്), പിവിആർ ഐനോക്സ് പിക്ചേഴ്സ് (തമിഴ്നാട് & കർണാടക), ധർമ പ്രൊഡക്ഷൻസ് (ഉത്തരേന്ത്യ), പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്സ് (ആഗോളതലത്തിൽ) എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിന്റെ വിതരണക്കാർ.
ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്കും ട്രെയിലറിനുമൊക്കെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ബോളിവുഡ് സംഗീത സംവിധായകരായ ശങ്കർ- ഇഹ്സാൻ- ലോയ് ടീം ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംഗീതം പകരുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ടി സീരീസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. ചിത്രത്തിലെ നാല് ഗാനങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ ചാർട്ട്ബസ്റ്ററുകളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മുജീബ് മജീദിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം
ആനന്ദ് സി. ചന്ദ്രനാണ് ചിത്രിന്ന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം പ്രവീൺ പ്രഭാകറിന്റെ എഡിറ്റിംഗും ചിത്രത്തിന് കരുത്തുപകരുന്നു. മുജീബ് മജീദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് പശ്ചത്താല സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിനായക് ശശികുമാർ ആണ് ഗാനങ്ങളുടെ വരികള് കുറിച്ചത്.
കേരളത്തിൽ വേഫെറർ ഫിലിംസും, തെലങ്കാനയിൽ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സും, തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും പി.വി.ആർ ഐനോക്സും, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസും, ആഗോളതലത്തിൽ പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.
