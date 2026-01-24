ETV Bharat / entertainment

തിയേറ്ററില്‍ തൂക്കിയടി! ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ അതിവേഗം കുതിച്ച് ചത്താ പച്ച; രണ്ടാം ദിവസവും ഞെട്ടിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍

ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.ഇ. സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിങ് ക്ലബ്‌ പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്

CHATHA PACHA MOVIE ARJUN ASHOKAN MOVIE CHATHA PACHA THE RING OF ROWDIES ADHVAITH NAYAR DIRECTOR
Chatha Pacha: The Ring of Rowdies (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ലയാള സിനിമയില്‍ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ഡബ്ലു ഡബ്ലൂ ഇ ആക്ഷന്‍ ശൈലി ആക്ഷന്‍ കോമഡി ചിത്രമാണ് ചത്താ പച്ച. അര്‍ജുന്‍ അശോകന്‍, റോഷന്‍ മാത്യു, ഇഷാന്‍ ഷൗക്കത്ത്, വൈശാഖ് നായര്‍ എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി നവാഗതനായ അദ്വൈദ് നായര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തിന് തുടക്കം മുതല്‍ ഗംഭീര അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ജനുവരി 23 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി 14.5 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 5.5 കോടി രൂപയും ചിത്രം നേടി. വിദേശത്ത് നിന്ന് 5.5 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം തൂത്തുവാരിയത്.

ആദ്യദിനത്തില്‍ 3.4 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ദിവസത്തില്‍ 2.1 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. മലയാളത്തില്‍ നിന്ന് മാത്രം5.5 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

ആദ്യദിവസം കന്നഡയില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും തെലുഗുവില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷവും തമിഴില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്. രണ്ടാം ദിനത്തില്‍ 13 ലക്ഷവും തെലുഗുവില്‍ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷവും തമിഴില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നേടിയത്.

ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.ഇ. സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിങ് ക്ലബ്‌ പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്. അടി മുടി ഇടി പടമാണ് ചത്താ പച്ച. ഗാട്ടാ ഗുസ്‌തിക്ക് പേരു കേട്ട കൊച്ചിയിലേക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഗുസ്‌തിയെന്ന വിനോദവുമായി എത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയാണ് ചത്താ പച്ച. ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് ആക്ഷന്‍ തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തിന് സംഘട്ടനം ഒരുക്കിയത് കലൈ കിങ്സണ്‍ ആണ്. സനൂപ് തൈക്കൂടമാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

റീൽ വേൾഡ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്‍റെ ബാനറിൽ എത്തിയ ആക്ഷൻ എൻ്റർടെയ്നർ, റിലീസ് ദിനത്തിൽ തന്നെ തിയേറ്ററുകളില്‍ വലിയ ചലനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ റെസ്ലിങ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പശ്ചത്താലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര്‍ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ചത്താ പച്ച.

അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രത്തിനൊപ്പം വാൾട്ടറായി മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നതോടെ പ്രേക്ഷകരും പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും വര്‍ധിക്കുകയാണ്. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്‌തു.

ആനന്ദ് സി. ചന്ദ്രനാണ് ചിത്രിന്ന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം പ്രവീൺ പ്രഭാകറിന്‍റെ എഡിറ്റിംഗും ചിത്രത്തിന് കരുത്തുപകരുന്നു. മുജീബ് മജീദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് പശ്ചത്താല സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിനായക് ശശികുമാർ ആണ് ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ കുറിച്ചത്.

കേരളത്തിൽ വേഫെറർ ഫിലിംസും, തെലങ്കാനയിൽ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സും, തമിഴ്‌നാട്ടിലും കർണാടകയിലും പി.വി.ആർ ഐനോക്സും, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസും, ആഗോളതലത്തിൽ പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. പി ആര്‍ ഒ വാഴൂര്‍ ജോസ്.

Also Read:സര്‍വം മായ മുതല്‍ മാര്‍ക്ക് വരെ! ഇത്തവണ ഒടിടിയില്‍ പുത്തന്‍ റീലീസുകള്‍

TAGGED:

CHATHA PACHA MOVIE
ARJUN ASHOKAN MOVIE
CHATHA PACHA THE RING OF ROWDIES
ADHVAITH NAYAR DIRECTOR
CHATHA PACHA BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.