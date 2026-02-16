ETV Bharat / entertainment

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ കുതിപ്പ് നടത്തിയ ചത്താ പച്ച:ദി റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ് ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. മെഗാസ്റ്റാര്‍ മമ്മൂട്ടി അതിഥി വേഷത്തില്‍ എത്തിയ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.

Chatha pacha: ring of rowdies (Movie Poster)
Published : February 16, 2026 at 1:28 PM IST

തിയേറ്ററില്‍ വമ്പന്‍ വിജയം നേടികൊണ്ട് 2026 ലെ മികച്ച മലയാള സിനിമകളിലൊന്നായി ‘ചത്താ പച്ച: റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്’. മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യദിനം മുതല്‍ പ്രേക്ഷകരുടെ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ ചത്താ പച്ച തിയേറ്ററുകളില്‍ തരംഗം സൃഷ്‌ടിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചത്.

ചലച്ചിത്ര നിരൂപകരും പ്രേക്ഷകരും ഒരുപോലെ ചിത്രത്തെ പ്രശംസിച്ച ഈ ചിത്രത്തില്‍ അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ എന്നിവരുടെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറെ പ്രശംസിച്ചതാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് തമിഴ്, തെലുഗു പതിപ്പുകളും പ്രേക്ഷകര്‍ ഏറ്റെടുത്തതോടെ ചിത്രം വ്യാപിപ്പിച്ചു.

മലയാള സിനിമയിലെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ സ്റ്റൈൽ ആക്ഷൻ കോമഡി ചിത്രമാണ്‘ചത്താ പച്ച: റിങ് ഓഫ് റൗഡീസ്’. ചിത്രം നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായർ ആണ് സംവിധാനം ചെയ്‌തത്. അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത്, വിശാഖ് നായർ, പൂജ മോഹൻദാസ് എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ.

ആഗോളതലത്തില്‍ 33.22 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് 14. 6 കോടി രൂപയും ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 15.78 കോടി രൂപയുമാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ആഗോളതലത്തില്‍ ഹിറ്റടിച്ച ഈ ചിത്രം ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.

Chatha pacha: ring of rowdies (Movie Poster)

സിദ്ദിഖ്, ലക്ഷ്മി മേനോൻ, മനോജ് കെ ജയൻ, ഖാലിദ് അൽ അമേരി, റാഫി, തെസ്നി ഖാൻ, മുത്തുമണി, കാർമെൻ എസ് മാത്യു, ദർതഗ്നൻ സാബു, വൈഷ്ണവ് ബിജു, ശ്യാം പ്രകാശ്, കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ, മിനോൺ, സരിൻ ശിഹാബ്, വേദിക ശ്രീകുമാർ, ഓർഹാൻ, ആൽവിൻ മുകുന്ദ്, അർച്ചിത് അഭിലാഷ്, തോഷ് & തോജ് ക്രിസ്റ്റി, ആഷ്ലി ഐസക് എബ്രഹാം എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ.

മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയും ചിത്രത്തിൽ അതിഥി വേഷത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആവേശമായിരുന്നു. റീൽ വേൾഡ് എന്റർടെയ്‌ൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഷിഹാൻ ഷൗക്കത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിതേഷ് & രമേഷ് എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ, ഷൗക്കത്ത് അലി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തിയേറ്ററില്‍ ഇത്രയും ആവേശം തീര്‍ത്ത ഈ ചിത്രം ഇപ്പോള്‍ ഒടിടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒടിടി അവകാശം നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സ് ആണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഫെബ്രുവരി 19 മുതല്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവും.

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ചിത്രം കാണാനാകും. ശങ്കർ എഹ്സാൻ ലോയ് കൂട്ടുകെട്ട് ആദ്യമായി സംഗീതം നൽകിയ മലയാള ചിത്രമാണിത്. ഇതിലെ നാല് ഗാനങ്ങളും ചാർട്ട്ബസ്റ്ററുകളായി മാറി.

ആനന്ദ് സി. ചന്ദ്രനാണ് ചിത്രിന്ന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം പ്രവീൺ പ്രഭാകറിന്‍റെ എഡിറ്റിംഗും ചിത്രത്തിന് കരുത്തുപകരുന്നു. മുജീബ് മജീദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് പശ്ചത്താല സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിനായക് ശശികുമാർ ആണ് ഗാനങ്ങളുടെ വരികള്‍ കുറിച്ചത്.

