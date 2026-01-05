റസ്ലിംഗ് ചിത്രം; യുവാക്കളെ ഹരം കൊള്ളിക്കാന് ചത്താ പച്ച എത്തുന്നു; മമ്മൂട്ടിയുമുണ്ടെന്ന് സൂചന
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 5, 2026 at 5:56 PM IST
യുവാക്കളുടെ ഇടയില് ഏറെ ഹരമായി മാറിയ റസ്ലിംഗ് പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് ചത്താ പച്ച. നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായര് ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രം ജനുവരി 22 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. റീൽ വേൾഡ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റിന്റെ ബാനറിൽ രമേഷ് .എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ, റിതേഷ് എസ്. രാമകൃഷ്ണൻ, ഷിഹാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തില് കാമിയോ റോളില് മമ്മൂട്ടിയെത്തുന്നുണ്ടോയെന്നതു ആകാംക്ഷയും കൗതുകവും നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് തിയതി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററില് അത്തരം സൂചനകള് നല്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് ഏറെ ചര്ച്ചയാവുകയാവുകയാണ്.
ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളില് മാസ്മരിക സംഗീതം തീര്ക്കുന്ന ശങ്കര്, ഇഹ്സാന് ലോയ ടീം ആദ്യമായി മലയാള സിനിമയില് സംഗീതമൊരുക്കാന് എത്തുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ചിത്രത്തിന്. വലിയ തുകയ്ക്കാണ് ഇതിന്റെ ഓഡിയോ അവകാശം വിറ്റുപോയിരിക്കുന്നത്. വലിയ കാന്വാസില് വമ്പന് മുതല് മുടക്കിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. വെഫയർ ഫിലിംസ് ഈ ചിത്രം കേരളത്തിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിക്കുന്നത്.
ഫോര്ട്ടു കൊച്ചിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് 90 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന ചിത്രീകരണമായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ആക്ഷന്, കോമഡി ത്രില്ലര് വിഭാഗത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം മലയാള സിനിമയില് ഇതുവരെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലവും അവതരണവും കൊണ്ട് പുതിയൊരു ദൃശ്യാനുഭവമായിരിക്കും നല്കുക.
അര്ജുന് അശോകന്, റോഷന് മാത്യു, മാർക്കോയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത്, എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് വിശാഖ് നായരും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
ഇവര്ക്ക് പുറമെ സിദ്ദിഖ്, സായ് കുമാർ, മുത്തുമണി, ദർശൻ സാബു വൈഷ്ണവ് ബിജു , കാർമൻ എസ്. മാത്യു, ഖാലിദ് അൽ അമേരി, തെസ്നിഖാൻ, ലഷ്മി മേനോൻ, റാഫി, ദെർതഗ്നൻ സാബു, ശ്യാം പ്രകാശ്,വൈഷ്ണവ് ബിജു , മിനോൺ, വേദിക ശ്രീകുമാർ, സരിൻ ശിഹാബ്, ഓർഹാൻ ആൽവിൻ മുകുന്ദ്, ആർച്ചിത് അഭിലാഷ്,തോഷ് & തോജ് ക്രിസ്റ്റി, ആഷ്ലി ഐസക്ക് ഏബ്രഹാം, എന്നിവരും എത്തുന്നുണ്ട്.
സുമേഷ് രമേഷ് എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു തിരക്കഥ ഒരുക്കിയ സനൂപ് തൈക്കൂടമാണ് തിരക്കഥ രചിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഗാനങ്ങൾ - വിനായക് ശശികുമാർ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - മുജീബ് മജീദ് , ഛായാഗ്രഹണം -ആനന്ദ്.സി. ചന്ദ്രൻ,അഡിഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി -ജോമോൻ.ടി. ജോൺ,സുദീപ് ഇളമൺ, എഡിറ്റിംഗ് - പ്രവീൺ പ്രഭാകർ, കലാസംവിധാനം - സുനിൽ ദാസ്. മേക്കപ്പ്- റോണക്സ് സേവ്യർ, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -അരീഷ് അസ് ലം , ജിബിൻ ജോൺ. സ്റ്റിൽസ് - അർജുൻ കല്ലിംഗൽ, പബ്ളിസിറ്റി ഡിസൈൻ -- യെല്ലോ ടൂത്ത്, എക്സിക്കുട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ - എസ്. ജോർജ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - എസ്. ജോർജ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - സുനിൽ സിംഗ് -പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജേഴസ് - ജോബി ക്രിസ്റ്റി. റഫീഖ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്കുട്ടീവ് - പ്രസാദ് നമ്പ്യാങ്കാവ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - പ്രശാന്ത് നാരായണൻ, പി ആര് ഒ വാഴൂർ ജോസ്.
