അടിമുടി ഇടി പടം! തിയേറ്ററില് തീപ്പൊരി പാറിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും പിള്ളേരും; വമ്പന് പ്രതികരണം, ചത്താ പച്ച ആദ്യദിന കലക്ഷന്
കേരളത്തില് മാത്രം വര്ധിപ്പിച്ചത് 188 ഷോകള്, ടിക്കറ്റ് വില്പ്പനയിലും വമ്പന് കുതിപ്പ്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.ഇ. സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിങ് ക്ലബ് പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 23, 2026 at 10:25 AM IST
മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മുഴുനീള ഡബ്ല്യുഡബ്ല്യുഇ സ്റ്റൈല് ആക്ഷന് കോമഡി ചിത്രം എന്ന വിശേഷണവുമായാണ് ചത്താ പച്ച എന്ന ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത്. അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത്, വൈശാഖ് നായര്, പൂജ മോഹൻദാസ് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി നവാഗതനായ അദ്വൈത് നായർ ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത്.
ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം മുതല് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഡബ്ല്യൂ.ഡബ്ല്യൂ.ഇ. സ്റ്റൈൽ റെസ്ലിങ് ക്ലബ് പശ്ചാത്തലമാക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഇത്. അടി മുടി ഇടി പടമാണ് ചത്താ പച്ച. ഗാട്ടാ ഗുസ്തിക്ക് പേരു കേട്ട കൊച്ചിയിലേക്ക് കോസ്റ്റ്യൂം ഗുസ്തിയെന്ന വിനോദവുമായി എത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയാണ് ചത്താ പച്ച. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് ആക്ഷന് തന്നെയാണ്. ചിത്രത്തിന് സംഘട്ടനം ഒരുക്കിയത് കലൈ കിങ്സണ് ആണ്. സനൂപ് തൈക്കൂടമാണ് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗിലും ആവേശകരമായ പ്രതികരണമായിരുന്നു ലഭിച്ചിരുന്നത്. കേരളത്തിലെ അഡ്വാന്സ് ബുക്കിംഗ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള് കേരളത്തിലെ വിതരണക്കാരായ വേഫെറര് ഫിലിംസ് തന്നെ നേരത്തെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. പ്രമുഖ ട്രാക്കര്മാരായ സാക്നില്ക് നല്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ആദ്യദിനത്തില് ആഗോളതലത്തില് 3.9 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 3.3 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
റീൽ വേൾഡ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ എത്തിയ ആക്ഷൻ എൻ്റർടെയ്നർ, റിലീസ് ദിനത്തിൽ തന്നെ തിയേറ്ററുകളില് വലിയ ചലനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ റെസ്ലിങ് സംസ്കാരത്തിന്റെ പശ്ചത്താലത്തിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളി പ്രേക്ഷകര് ആവേശത്തോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ചത്താ പച്ച.
റിലീസിന് മുന്പേ തന്നെ കുതിപ്പ്
റിലീസിന് മുൻപേ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം രണ്ട് കോടി രൂപയിലധികം അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗിലൂടെ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. നടൻ മോഹൻലാൽ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ആരാധകര്ക്ക് ആവേശം പകര്ന്നുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും വാര്ട്ടര് എന്ന കഥാപാത്രത്തിനും തിയേറ്ററുകളില് വലിയ കയ്യടിയാണ്.
ശങ്കർ- ഇഹ്സാൻ- ലോയ്
ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങള്ക്കും ട്രെയിലറിനുമൊക്കെ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. ബോളിവുഡ് സംഗീത സംവിധായകരായ ശങ്കർ- ഇഹ്സാൻ- ലോയ് ടീം ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ സംഗീതം പകരുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ടി സീരീസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മ്യൂസിക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്.
അർജുൻ അശോകൻ, റോഷൻ മാത്യു, വിശാഖ് നായർ, ഇഷാൻ ഷൗക്കത്ത് എന്നിവരുടെ കഥാപാത്രത്തിനൊപ്പം വാൾട്ടറും 'റോസ' എന്ന കഥാപാത്രവും എത്തുന്നതോടെ പ്രേക്ഷകരും പ്രതീക്ഷയും ആവേശവും വര്ധിക്കുകയാണ്. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ വലിയ പ്രശംസ നേടുകയും ചെയ്തു.
ആനന്ദ് സി. ചന്ദ്രനാണ് ചിത്രിന്ന് ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം പ്രവീൺ പ്രഭാകറിന്റെ എഡിറ്റിംഗും ചിത്രത്തിന് കരുത്തുപകരുന്നു. മുജീബ് മജീദ് ആണ് ചിത്രത്തിന് പശ്ചത്താല സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വിനായക് ശശികുമാർ ആണ് ഗാനങ്ങളുടെ വരികള് കുറിച്ചത്.
കേരളത്തിൽ വേഫെറർ ഫിലിംസും, തെലങ്കാനയിൽ മൈത്രി മൂവി മേക്കേഴ്സും, തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും പി.വി.ആർ ഐനോക്സും, ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ധർമ്മ പ്രൊഡക്ഷൻസും, ആഗോളതലത്തിൽ പ്ലോട്ട് പിക്ചേഴ്സും ചേർന്നാണ് ചിത്രം വിതരണത്തിനെത്തിക്കുന്നത്. പി ആര് ഒ വാഴൂര് ജോസ്.
Also Read:മമ്മൂട്ടിയും പിള്ളേരും തിയേറ്റര് തൂക്കിയോ? റസ്ലിംഗ് ചിത്രം ചത്താ പച്ച ആദ്യ പ്രതികരണം