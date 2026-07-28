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'എന്തിന് ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കണം, ഞങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു'; വേദന പങ്കുവെച്ച് മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ സംവിധായകൻ ചാരു വാക്കൻ

മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ സിനിമയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അവഹേളനത്തെക്കുറിച്ച് സംവിധായകന്‍ ചാരു വാക്കൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ, ചാരു വാക്കൻ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 1:19 PM IST

|

Updated : July 28, 2026 at 1:39 PM IST

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അക്കി വിനായക്

അഖിൽ എൻആർഡി, അഖിൽഷാ, ശരത് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തിയ മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന ചിത്രം നാലു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. ചിത്രം കണ്ടിറങ്ങുന്ന പ്രേക്ഷകർ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ നൽകുന്നു, പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചിത്രത്തെ അവഹേളിക്കുകയാണെന്നാണ് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജ് ക്യാമ്പസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹൊറർ കോമഡി സിനിമയാണ് മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ. തെലങ്കാന സ്വദേശിയായ ചാരു വാക്കൻ ആണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മലയാളി അല്ലാത്ത ഒരു കലാകാരൻ മലയാള സിനിമയുടെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞതല്ല മലയാള സിനിമ എന്ന് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നതായി സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സംവിധായകൻ ചാരു ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.

Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി ഒരു മലയാള സിനിമ ചെയ്യുന്നു
കേരളവും മലയാള സിനിമയും എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന സിനിമയുടെ ക്യാമറാമാൻ അഷ്കർ ഒരു മലയാളിയാണ്. എട്ടുവർഷമായി എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയമുണ്ട്. പല മലയാള സിനിമകളും കണ്ട് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് എന്നിലെ കലാകാരൻ വളർന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഭാഷയും ഈ ദേശവും ഇവിടത്തെ ആൾക്കാരും എനിക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഒരു ഒറ്റ കാരണത്താലാണ് സിനിമ സ്വപ്നവുമായി ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്.


ഒരു സംവിധായകൻ ആകണമെന്ന് മോഹം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ നിരവധി ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കരുതിവച്ചു. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ജോണർ ആയിരുന്നു ഹൊറർ കോമഡി. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ് രോമാഞ്ചം എന്ന മലയാള ചിത്രം കാണാനിട വരുന്നത്. തെലുങ്കിലും തമിഴിലും ഒക്കെ ഹൊറർ കോമഡി സിനിമകൾ അതിനു മുൻപേ ഒരുപാട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സിനിമകൾ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ്. രോമാഞ്ചത്തിൻ്റെ ഹാങ്ങോവറും, മലയാളികളോടുള്ള സ്നേഹവും അണപൊട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യചിത്രം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ആകട്ടെ എന്നു കരുതി.

Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
മലയാളം സിനിമ ഉൾക്കൊണ്ട രീതി
മലയാളികളും തെലുഗു വംശജരും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. കാഴ്ചപ്പാടിലും അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തതയുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്കാരത്തിൽ. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ കഥ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ. മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന സിനിമയുടെ കഥ ആദ്യം ഞാൻ എഴുതുന്നത് തെലുഗു ഭാഷയിലാണ്. തിരക്കഥ പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു മലയാളി എഴുത്തുകാരനെ ഒപ്പം കൂട്ടി. എന്നിട്ടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് തർജിമ ചെയ്തത്. മലയാളികളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അന്തസത്ത പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ടുവേണം തർജമ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ നിർദ്ദേശം നൽകി. എൻ്റെ ക്യാമറാമാനായ അഷ്കറിനോട് തർജിമയുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ സിനിമ മലയാളിയ അല്ലാത്ത ഒരാളാണ് സംവിധാനം ചെയ്തതെന്ന് ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
എന്നാലും എന്തുകൊണ്ട് മലയാളം
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് തെലുഗു. ഏതൊരു കലാകാരനും ഇവിടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. 2012ലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ നിന്നും ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എന്ന സിനിമ കാണാനിടയായി. ആ സിനിമ കണ്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ സിനിമയോടുള്ള എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെ മാറിപ്പോയി. ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എപ്രകാരമാണ് ഒരു സിനിമ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് കണ്ടറിഞ്ഞു. അംഗീകാരത്തിൻ്റെ വാല്യൂ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മലയാള സിനിമയുടെ മൂല്യവും ആശയബാഹുല്യവും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അന്നുമുതൽ ഞാൻ തുടർച്ചയായി മലയാള സിനിമകൾ കാണാൻ ആരംഭിച്ചു. അതിനു മുൻപും മലയാള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സുരേഷ് ഗോപി ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതമായ നടനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഹിറ്റ് സിനിമകളും ഡബ്ബ് ചെയ്ത് ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ റിലീസ് ചെയ്യും. മോഹൻലാൽ സിനിമകളും മമ്മൂട്ടി സിനിമകളും ഡബ്ബ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എന്ന സിനിമ കണ്ടതിനുശേഷം എല്ലാ മലയാള സിനിമകളും ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിച്ചു. മലയാള സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശം കൂടിയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്ന സ്വപ്നവുമായി.

മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന സിനിമ എഴുതാൻ കാരണം

ഇതൊരു ഹൊറർ സബ്ജക്ട് ആണ്, പക്ഷേ ഹാസ്യത്തിൻ്റെ പൊടിയിലാണ് സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സബ്ജക്ട് എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് മുത്തശ്ശിമാർ പറഞ്ഞുതരുന്ന കഥകൾക്കൊക്കെ ഒരു സാമ്യതയുണ്ട്. പലപ്പോഴും പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അങ്ങനെ എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ട പേടിപ്പിക്കുന്ന കഥകളിൽ നിന്നാണ് മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
കാസ്റ്റിങ്

മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന സിനിമയുടെ ജോലികളുമായി കേരളത്തിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് വാഴ എന്ന സിനിമ കാണാനിടയായത്. പൂര്‍ണമായല്ലെങ്കിലും എൻ്റെ സിനിമയുടെ ആശയവുമായി ഏകദേശം യോജിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ആശയവും. പക്ഷേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ ക്യാമറാമാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ താരങ്ങളാണ്. ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ മികവുറ്റ അഭിനേതാക്കളെ കണ്ടെത്തി കാസ്റ്റ് ചെയ്താലോ എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് അഖിൽ എൻആർഡിഎയും അഖിൽഷായെയും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത്.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ നെഗറ്റീവ്സ്

തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. മലയാളികൾ ഒരു സിനിമയ്ക്കെതിരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായപ്രകടനം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടമായില്ല എങ്കിൽ ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് തുറന്നു പറയാം. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്കെതിരെ ചിലർ ആക്രോശിക്കുകയാണ്. അശ്വന്ത് കോക്ക് എന്ന പേര് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒരു സിനിമ ഇഷ്ടമായാലും ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലും അത് തുറന്നു പറയാനുള്ള അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളെയും സിനിമയെയും അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തിനാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഒരു സിനിമയെ മോശം പറയുന്നതിലൂടെ അവർ പ്രശസ്തരാകുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണോ? അത് പ്രശസ്തിയല്ല കുപ്രസക്തിയാണ്. ഒരു സിനിമയെ നശിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ.
Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് മോശം കാര്യങ്ങള്‍

എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനുണ്ട്. മലയാളികളെയും മലയാള സിനിമയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. മലയാള സിനിമയിൽ എനിക്ക് ആരെയും പരിചയമില്ല. എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ വന്നു. 2024ൽ എൻ്റെ അമ്മ അന്തരിച്ചു. മാനസികമായി തളർന്നു. എന്നിട്ടും ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന മോഹവുമായി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നു. ഒരു നിർമാതാവിനെയും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല. എൻ്റെ ഭാര്യ അമേരിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അവർ അയച്ചുതരുന്ന പണവും സുഹൃത്തുക്കൾ തരുന്ന പണവും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിനിമ ചെയ്തു. പക്ഷേ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സിനിമ ചെയ്തത് പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ആണെന്ന്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വയം തകരുകയാണ്.

Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)

എന്നെക്കുറിച്ചോ സിനിമയോടുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നുമറിയാത്തവർ എന്തിന് സിനിമ പോലും കാണാത്തവർ പണം വെളുപ്പിക്കാൻ വന്നവനെന്ന് എന്നെ മുദ്രകുത്തുന്നു. ഇതൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ

Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ചാരു വാക്കൻ (Special Arrangement)
പ്രേക്ഷകർ ആരും തന്നെ മോശം പറയുന്നില്ല. ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒന്നുമറിയാതെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് മോഹവുമായി ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ എത്തിയ എനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന ഏറ്റവും വലിയ മോശം അനുഭവമാണിത്.
Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
സിനിമ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുതരത്തിലുള്ള അവകാശവാദങ്ങളുമായി വന്ന ചിത്രമല്ല മഹാരാജാ ഹോസ്റ്റൽ. ഇതൊരു ചെറിയ ചിത്രമാണ്. ഇത് സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതുമുഖ സംവിധായകനാണ്. അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകളിൽ മാത്രം അഭിനയിച്ച് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള അഭിനേതാക്കളാണ്. തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം, പക്ഷേ പരിഹാസം അതിരു കടക്കുന്നു.


സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധികൾ

ഒരുപാട് രാത്രികാല ഷൂട്ടിങ് ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടുമണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്ന ഷൂട്ടിങ് പുലർച്ചെ വരെ നീളും. ആരും പരാതിയും പരിഭവവും പറഞ്ഞില്ല. എന്നോടൊപ്പം സഹകരിച്ച അഭിനേതാക്കളെ ഈയൊരു കാര്യത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കണം. സിനിമ എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ അവർ മെയ്യും മനസ്സും മറന്ന് ഒപ്പം നിന്നു. ഓരോ ദിവസവും ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സീനുകളെക്കുറിച്ചും ഡയലോഗുകളെ കുറിച്ചും തലേദിവസം തന്നെ ചർച്ചകൾ നടത്തും. ഭാഷാപരമായ പരിമിതികൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ റൈറ്ററും ക്യാമറമാനും മലയാളികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ സീനുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല.

ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അഭിനേതാക്കളുടെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചിലർ മോശം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അതൊന്നും എനിക്ക് തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയില്ല. സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ വലിയൊരു വിഭാഗം പ്രേക്ഷകർക്കും തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയില്ല. കാലഘട്ടവും പ്രായവും തിരിച്ചറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കൾ കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിനിമയുടെ ഒരുപാട് പ്രസക്തഭാഗങ്ങൾ വനമേഖലയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാഗമൺ അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. പലപ്പോഴും രാത്രികാലങ്ങളിൽ വനമേഖലയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പെർമിഷൻ ലഭിക്കുകയില്ല. അത്തരം പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തരണം ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു.

Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി

പ്രശംസിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ച്. എല്ലാ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും മികച്ച പിന്തുണയാണ് നൽകിയത്. തെലുഗുവിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ആണെങ്കിലും ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ളത് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഛായാഗ്രഹകർ മലയാളികളാണ്. മലയാളം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നോ മലയാളം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നോ എനിക്ക് ഒരുതരത്തിലുള്ള മാനസിക വ്യഥകളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം നിരൂപകരിൽ നിന്നാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ കേൾക്കാനിടയായത്.

സംവിധായകൻ ആകാനുള്ള മോഹം
ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കലാ മേഖലയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. ഞാനൊരു ഡാൻസറാണ്. ഞാൻ പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് സെൽവരാഘവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത 7 ജി ബ്രിന്ദാവൻ കോളനി എന്ന സിനിമ കാണുന്നത്. അതൊരു തമിഴ് ചിത്രമാണ്. 7ജി റെയിൻബോ കോളനി എന്നാണ് ഒറിജിനൽ സിനിമയുടെ പേര്. ആ സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സിൽ നായകൻ മരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് കരഞ്ഞു. ആ സിനിമ എന്നെ വല്ലാതെ മാനസികമായി സ്വാധീനിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് സെൽവരാഘവൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകനായി. ആ സിനിമ കണ്ട് ക്ലൈമാക്സിൽ ഞാൻ കരയാൻ കാരണക്കാരൻ ആയത് ആരെന്ന് പിന്നീട് ചിന്തിച്ചു. അതൊരു സംവിധായകൻ്റെ ചിന്തയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടായപ്പോൾ എനിക്കും ഒരു സംവിധായകൻ ആകണമെന്ന മോഹം ഉദിച്ചു. കേരളത്തിലെ സംവിധായകരെ പോലെ എൻജിനീയറിങ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാനും സിനിമ സ്വപ്നവുമായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്.
Director Charu wakan hits back at online trolling against Maharaja Hostel movie
ലൊക്കേഷന്‍ ചിത്രം (Special Arrangement)
മലയാളി പ്രേക്ഷകരോട്

എല്ലാ ഭാഷയിലുള്ള സിനിമകളെയും ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ആളുകളാണ് മലയാളികൾ. മഹാരാജ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന സിനിമയെയും കൈവിടില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയ സിനിമയല്ല. ഒരുപാട് അവകാശവാദങ്ങൾ ഇല്ല. പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കുന്ന സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കുറച്ചു പേടിപ്പിക്കുന്ന മൊമെൻ്റുകൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. പിന്തുണയ്ക്കുക.

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Last Updated : July 28, 2026 at 1:39 PM IST

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MAHARAJA HOSTEL
SAJIN CHERUKAYIL
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