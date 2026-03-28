കാഴ്ചയല്ല, കാതൽ സംഗീതം; തബലയിൽ കൈയൊപ്പ് ചാർത്തി ചഞ്ചൽ പറമ്പത്ത്
കാഴ്ചപരിമിതിയെ താളബോധം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയ ചഞ്ചൽ പറമ്പത്ത്, തബലയിൽ വിസ്മയം തീർക്കുന്നു. ഗുരുനാഥൻ്റെ ശിക്ഷണവും കുടുംബത്തിൻ്റെ പിന്തുണയും ഈ കോഴിക്കോട്ടുകാരനെ നൂറിലധികം വേദികളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രിയങ്കരനാക്കി
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 28, 2026 at 1:48 PM IST
അക്കി വിനായക്
സംഗീതത്തിന് അതിർവരമ്പുകളില്ലെന്ന് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുത്ത ബീഥോവൻ്റെയും രവീന്ദ്ര ജെയ്നിൻ്റെയും നിരയിലേക്ക് തൻ്റേതായ കൈയൊപ്പ് ചാർത്തുകയാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയായ ചഞ്ചൽ പറമ്പത്ത്. ജന്മനാ നേരിട്ട കാഴ്ചപരിമിതിയെ സംഗീതം കൊണ്ട് തോൽപ്പിച്ച ഈ യുവാവ്, ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വേദികളിലും തബലയിലെ മാന്ത്രിക സ്പർശം കൊണ്ട് മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
പരിമിതികളെ അതിജീവിച്ച താളം
കാഴ്ചയുടെ ലോകം മങ്ങിയതാണെങ്കിലും ചഞ്ചലിൻ്റെ വിരലുകൾ തുകലിൽ സ്പർശിക്കുമ്പോൾ പിറക്കുന്നത് തെളിമയാർന്ന സംഗീതമാണ്. വൈകല്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് തടസ്സമാകരുതെന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ ഉറച്ച തീരുമാനവും പിന്തുണയുമാണ് ചഞ്ചലിലെ കലാകാരനെ വളർത്തിയത്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ചഞ്ചൽ, എഴുതുന്നതിനായി മാത്രം മറ്റൊരാളുടെ സഹായം തേടുന്നു. മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ അടുത്തുവച്ച് കാണാനും വായിക്കാനും ചഞ്ചലിന് ഒരു പരിധി വരെ സാധിക്കും. ശക്തമായ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പിന്തുണ അയാൾക്കുള്ളിൽ നിറങ്ങളുടെയും അക്ഷരങ്ങളുടെയും സാധാരണ ലോകം സമ്മാനിക്കുന്നു. യാത്രകൾ ചെയ്യുന്നതിനും സ്വന്തം ജീവിതം മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതിനും ചഞ്ചൽ പൊതുവേ മറ്റൊരു സഹായം തേടാറില്ല.
ദൂരദർശൻ മുതൽ നൂറിലധികം വേദികൾ വരെ
ചഞ്ചലിൻ്റെ സംഗീതയാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ദൂരദർശൻ കാലത്താണ്. 'ചിത്രഗീതം' പോലുള്ള പരിപാടികളിലെ പാട്ടുകൾ കേട്ടു വളർന്ന ചഞ്ചലിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് തബലയുടെ ശബ്ദമായിരുന്നു. ആ താളം തൻ്റെ ഹൃദയമിടിപ്പിന് സമാനമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ തബലയെ ചഞ്ചൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്തു. തുകലിൽ വിരലുകൾ സ്പർശിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അത്ഭുത സംഗീതം അയാളെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. ആ ഒരു വാദ്യോപകരണം തനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെന്നും അത് പഠിക്കണമെന്നും ചഞ്ചൽ ആഗ്രഹിച്ചു.
ഗുരുനാഥൻ്റെ കൈപിടിച്ച് താളത്തിലേക്ക്
എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ചഞ്ചലിൻ്റെ സംഗീതപഠനം. യേശുദാസ്, ചിത്ര തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ശിവദാസ് ചേമഞ്ചേരി എന്ന ഗുരുനാഥനെ ലഭിച്ചതാണ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമെന്ന് ചഞ്ചൽ കരുതുന്നു. കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് തബലയുടെ സങ്കീർണമായ താളങ്ങൾ എങ്ങനെ വഴങ്ങും എന്ന തുടക്കത്തിലെ ആശങ്കകളെ ഗുരുനാഥൻ്റെ ക്ഷമയും പ്രോത്സാഹനവും ഇല്ലാതാക്കി. സംഗീതം ഹൃദയം കൊണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്നും കാഴ്ച അതിനൊരു തടസ്സമല്ലെന്നും ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ തനിക്ക് ബോധ്യമായെന്ന് ചഞ്ചൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിലും എന്നെപ്പോലൊരാൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല തബല. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് വിരലുകൾ തബലയിൽ മേൽ അനായാസമായി ചലിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർഥിയെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അധ്വാനം ഗുരുനാഥൻ ചഞ്ചലിനായി മാറ്റിവെച്ചു. പിന്നെ ദീർഘനാൾ സംഗീതം സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള ഒരു കഠിനാധ്വാനം ആയിരുന്നു. അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരിയും അടങ്ങുന്നതാണ് എൻ്റെ കുടുംബം. പിന്നെ ഒരുപാട് നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. ഇവരുടെയൊക്കെ പിന്തുണ ഒരിക്കലും മറക്കാന് സാധിക്കില്ല.
തബലയുടെ പുതിയ കാലവും പ്രതീക്ഷകളും
തബല ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല. പൊതുവേ പുതിയ കാലങ്ങളിൽ മലയാള സിനിമ ഗാനങ്ങളിൽ തബല ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പഴയകാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ തബല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വേദികളിൽ അകമ്പടി സംഗീതമായി മാത്രം തബല ഒതുങ്ങി പോകുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തിനു മുൻപേയുള്ള പാട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് തബല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും. സ്വരങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് തബലയുടെ സംഗീതം കൂടുതൽ ദൃഢമാകുന്നത്. പാട്ടിന് അകമ്പടി ചേരുമ്പോഴാണ് തബലയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുക. പൊതുവേ സോളോ പെർഫോമൻസിന് തബലയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഒരുപക്ഷേ കാണാനും കേൾക്കാനും ആളുകൾ എത്തണമെന്ന് കൂടിയില്ല. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭജൻസിന് സാധ്യതയേറി വരുന്നു. നന്ദഗോവിന്ദം ഭജൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ട്രെൻഡാണ്. അതിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ധാരാളം ഭജന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉടലെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയും മനസ്സിലുണ്ട്.
സ്കൂൾ കാലത്തെ ദേശീയ അംഗീകാരം
കോഴിക്കോട് തിരുവങ്ങൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പഠനകാലമാണ് ചഞ്ചലിലെ തബല വാദകനെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. കലകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വിദ്യാലയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ, നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്ന് ഗാനമേള മത്സരത്തിനായി ചഞ്ചൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ദേശീയതലത്തിൽ നാടൻപാട്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പങ്കെടുക്കാനും ദേശീയ അംഗീകാരം നേടാനും ഈ പ്രതിഭയ്ക്ക് സാധിച്ചു. ഗാനമേള മത്സരങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് ജില്ലാ തലവരെ സഞ്ചരിച്ചു. പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ തബലക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്തു.
വൈകല്യമല്ല, പിന്തുണയാണ് പ്രധാനം
ശരീരത്തിന് ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും കലാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമാകില്ല എന്ന് ചഞ്ചൽ പറയുന്നു.
കാഴ്ചയോ കേൾവിയോ ഇല്ലാത്തതൊന്നുംതന്നെ കലാ ജീവിതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതത്തിന് ഒരു തടസ്സമല്ല. ഇതൊക്കെ പ്രതിസന്ധിയായി വരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ്. എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മറ്റു വഴികൾ നോക്കൂ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും എൻ്റെ കലാജീവിതവും മുളയിലെ തന്നേ അസ്തമിച്ചു പോയേനെ. എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആണെങ്കിലും കുടുംബം ആണെങ്കിലും എനിക്ക് നൽകിയത് മുന്നോട്ട് സധൈര്യം യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വലിയ പിന്തുണയാണ്. എൻ്റെ വൈകല്യം ഒരിക്കൽപോലും പ്രതിസന്ധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ പോലെ തന്നെയാണ് എന്നെ കണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മുടെ അഭിരുചി തന്നെയാണ്. നല്ല കാഴ്ചയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെ മനോഹരമായി തബല വായിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അതിപ്പോൾ എത്ര വലിയ ഗുരുക്കന്മാരെ ലഭിച്ചാലും എത്ര വലിയ രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും ശരി.
തബല പോലൊരു വാദ്യോപകരണം വളരെ എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല. താളവും ടോണും ശരിയായി വരാൻ തന്നെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും. എല്ലാവർക്കും വഴങ്ങുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് അല്ല തബല. വൈകല്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. കഴിവും അഭിരുചിയും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമാണ്.
കൊവിഡ് കാലവും ലോക്ഡൗണും
ഒരു കലാകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റവും അധികം ശോഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അടുത്ത സമയം കോളജ് കാലഘട്ടമാണെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് മീഞ്ചന്ത ആർട്സ് കോളജിൽ അഡ്മിഷന് എടുക്കുന്നത്. എല്ലാ കലാകാരന്മാർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ കോളജ് കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ.
പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിധി മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഞാൻ കോളജിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതും ലോക്ക് ഡൗൺ സംഭവിച്ചു. മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ആയിരുന്നു ഐച്ഛിക വിഷയം. കോളജിലൊക്കെ പോയി അടിച്ചുപൊളിക്കാം കലോത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു മനസിലെ ധാരണ. പക്ഷേ കൊവിഡ് വില്ലനായി. ആദ്യവർഷത്തെ കോളജ് കലോത്സവത്തിൽ തബലയിൽ എ സോൺ നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ബി സോണിലേക്ക് പോകാൻ തയാറെടുത്തപ്പോഴാണ് സമ്പൂർണ അടച്ചിടൽ സംഭവിച്ചത്. അതും ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ.
പ്ലസ് ടു കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ വേദികളിൽ ഞാൻ തബല വായിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു. കൊവിഡ് വന്നതോടെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ധാരാളം സമയം ലഭിച്ച എങ്കിലും വേദികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. അങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബാൻഡ് സെറ്റ് ചേലക്കര എന്നൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് എൻ്റെ വീഡിയോകൾ വാങ്ങി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതോടെ ജനശ്രദ്ധ ലഭിച്ചു.
വിഷ്ണുലോകം എന്ന സിനിമയിലെ കസ്തൂരി എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിന് തബല വായിച്ച് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയാണ് ആദ്യത്തെ വലിയ വൈറൽ. ആ ഗാനത്തിൽ ഞാൻ തബലയും ഡോലക്കും വായിച്ചിരുന്നു. തബല മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഡോലക്കും വശമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വയലിനും കൈ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു.
കളിയാട്ടം എന്ന സിനിമയിലെ വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻകാലം... ആണ് പിന്നീട് വൈറലായ വീഡിയോ. തുടർന്ന് ശങ്കര എന്ന ഗാനത്തിന് തബല അകമ്പടി വായിച്ച വീഡിയോയും വൈറലായി. വീഡിയോകൾ തുടർച്ചയായി വൈറലാകാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽനിന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലേക്ക് ചേക്കേറിയത്.
തബലയിൽ പുതിയ പാട്ടുകളുടെ സാധ്യത
എത്രയൊക്കെ പുതിയ സംഗീതം ഉടലെടുത്താലും, എന്തൊക്കെ ട്രെൻഡ് ആയാലും പഴയ പാട്ടുകൾക്ക് എക്കാലവും ഇവിടെ പ്രാധാന്യമുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നോക്കുമ്പോൾ പഴയ പാട്ടുകളുടെ റീലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ പേരെ കാണാൻ സാധിക്കും. പഴയ സിനിമകളിലെ കോമഡികൾ ആണല്ലോ കൂടുതലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ഒക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഗാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എനിക്കിഷ്ടവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ്.
പ്ലസ് ടു കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി വേദികൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. പാർട്ടി പരിപാടികൾക്കായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്ഷണം. എപ്പോഴും പാർട്ടി ഗാനങ്ങളിൽ തബലയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ. പിന്നീട് പ്രൊഫഷണൽ ഗാനമേളകൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളതുകൊണ്ട് പല വേദികളിലും ഗാനമേള സംഘത്തിൽ ഉള്ളവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ പരിപാടിക്ക് മുൻപാകാം ചിലപ്പോൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടാകാം. കരിയറിൽ ഇപ്പോൾ നൂറിലധികം വേദികളിൽ ഞാൻ തബല വായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒരുപാട് വേദികളിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ചിലരൊക്കെ പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം പിന്നിൽ വന്നു കാണുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. നന്നായി തബല വായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും. പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണെങ്കിൽ തബല പ്രത്യേകം എടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കും.
വിലമതിക്കാനാകാത്ത അഭിനന്ദനങ്ങള്
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പാട്ടുകൾക്ക് തബല വായിച്ച പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിരവധി സെലിബ്രിറ്റികളും അഭിനന്ദിക്കാറും കമൻ്റിടാറുമുണ്ട്. സംഗീത ജീവിതത്തിലെ അപൂർവമായ ഒരു നിമിഷം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സാറിൻ്റെ മുന്നിൽ തബല വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. കോഴിക്കോട് ഠൗൺ ഹാളിൽ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചപ്പോഴാണ് അപൂർവമായ ആ കാര്യം നടന്നത്. പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു മഹത്തായ സംഗീതജ്ഞന് കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നതുതന്നെ വലിയ കാര്യം. അടുത്തിടെ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഗാനത്തിന് തബല വായിച്ചു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ സൂപ്പർ എന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആളൊരുത്തി അവൾ ഒരുത്തി എന്ന ഗാനം ചെയ്തപ്പോൾ ഗായിക മഞ്ജരി ചേച്ചി ആ വീഡിയോ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിൽ സ്റ്റോറി ആക്കിയിട്ടു. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി.
സംഗീതവും ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങളും
സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിലും പുതിയ ഗാനങ്ങളിൽ തബലയുടെ പ്രാധാന്യം വളരെ കുറവാണ്. തബല വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കീബോർഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സിനിമ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള അവസരങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. മനസ്സിലുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും നൽകുന്ന പിന്തുണ തന്നെ വലുതാണ്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വീഡിയോകൾ എടുത്തു നൽകുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് കലാ ജീവിതത്തിന് ഒരു മടിയും കൂടാതെ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുന്നത്.
നിലവിൽ പിഎസ്സി പരിശീലനം നടത്തുകയാണ് ചഞ്ചൽ. ഒരു സർക്കാർ ജോലി സമ്പാദിക്കണം. അത് സുഗമമായ കലാപ്രവർത്തനത്തിന് കൂടി വേണ്ടിയാണ്. അടിസ്ഥാന വരുമാനം ഇല്ലാതെ നമ്മളെപ്പോലെ ഒരാൾ കലാ ജീവിതത്തിൽ മാത്രം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല.
തൻ്റെ പക്കൽ നിരവധി തബലകൾ ഉണ്ടെന്ന് ചഞ്ചൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാ ശ്രുതിയിലുള്ള തബലകളും സ്വന്തമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യകാലത്ത് വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് തബല വാങ്ങി നൽകിയത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഞാൻ വീട്ടുകാരെ പരമാവധി ആശ്രയിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ( സാമ്പത്തികമായി). പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കാശ് കൂട്ടിവെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ തബലകൾ വാങ്ങുന്നത്. ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ചെലവേറിയ കാര്യമാണ് തബലകൾ സ്വന്തമാക്കുക എന്നുള്ളത്. വാങ്ങുന്നതിൽ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസും ചെലവേറിയതാണ്. വിദേശത്തുനിന്ന് വരെ തബലകൾ ഞാൻ വാങ്ങി. തബല പെട്ടെന്ന് കേടുവരും. പുതുതായി വാങ്ങിയ ഒരു തബല ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടി പോയിട്ടുണ്ട്. തുകലിന് പെട്ടെന്ന് കേടുപാടുകൾ വരും. ഒന്നു തുകൽ മാറാൻ തന്നെ 1500നും രണ്ടായിരത്തിനും ഇടയിലാണ് ചെലവ്. കോഴിക്കോട് ധാരാളം വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ശരിയാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളത് മഹാഭാഗ്യം.
അധികം വൈകാതെ തന്നെ സ്വന്തമായി ഒരു മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ആരംഭിക്കാനുള്ള യാത്രയിൽ കൂടിയാണ് ചഞ്ചൽ. അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ നിരാശയില്ല, മറിച്ച് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വ്യക്തതയും ആവേശവുമുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തി ഈ ലോകം നോക്കിക്കാണുന്നതിനേക്കാൾ മനോഹരമായി ചഞ്ചൽ ഈ ലോകത്തെ തന്റെ താളങ്ങളിലൂടെ ആസ്വദിക്കുന്നു. കാഴ്ചയല്ല, മറിച്ച് മനസ്സിൻ്റെയും പരിശീലനത്തിൻ്റെയും കരുത്തിലാണ് നല്ല സംഗീതം ജനിക്കുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ യുവാവ്.