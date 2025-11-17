ETV Bharat / entertainment

"അവര്‍ വെറുക്കും, നമ്മള്‍ ഉയര്‍ത്തും.. ആ സീൻ ചെയ്യാൻ കാണിച്ച ധൈര്യത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയ്യടിക്കും"; ദുല്‍ഖറിന് ചന്തുവിന്‍റെ കുറിപ്പ്

കാന്തയെയും ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനെയും പ്രശംസിച്ച് നടന്‍ ചന്തു സലിംകുമാര്‍. തന്‍റെ ബെസ്‌റ്റിയായ ദുല്‍ഖറെ നടിപ്പ് ചക്രവർത്തി എന്ന് വിളിക്കുമെന്നും അയാൾ ചെയ്‌ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്നും ചന്തു സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

DULQUER SALMAAN KAANTHA CHANDU SALIMKUMAR കാന്ത
Dulquer Salmaan and Chandu Salimkumar (Chandu Salimkumar Facebook page)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 17, 2025 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ തമിഴ് ചിത്രമാണ് 'കാന്ത'. നവംബര്‍ 14ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ചിത്രത്തിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് തിയേറ്ററുകളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബോക്‌സ്‌ ഓഫീസിലും മകിച്ച കളക്ഷനോടെ മുന്നേറുന്ന ചിത്രത്തെയും ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനെയും പുകഴ്‌ത്തി നിരവധി പേര്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ 'കാന്ത'യെയും ദുല്‍ഖറെയും പ്രശംസിച്ച് നടന്‍ ചന്തു സലിംകുമാറും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിലും തിയേറ്ററിൽ പിടിച്ചിരുത്തി ആകാംക്ഷഭരിതരാക്കുന്ന തിരക്കഥകളാണ് മികച്ചതെന്നും 'കാന്ത' അത്തരത്തില്‍ ഒന്നാണെന്നുമാണ് ചന്തു പറയുന്നത്. തന്‍റെ ബെസ്‌റ്റിയായ ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനെ നടിപ്പ് ചക്രവർത്തി എന്ന് വിളിക്കുമെന്നും അയാൾ ചെയ്‌ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നതെന്നും ചന്തു ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

"തിരിച്ചടിയേക്കാള്‍ മികച്ചതാണ് തിരിച്ചുവരവ്

ഏതാണ് ഒരു മികച്ച തിരക്കഥ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ കഥയിൽ വഴിത്തിരിവുകളുള്‍ ഉണ്ടാക്കി, നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന തിരക്കഥകളാണോ, അതോ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് കൂടി നമ്മളെ തിയേറ്ററിൽ പിടിച്ചിരുത്തി ആകാംക്ഷഭരിതരാക്കുന്ന തിരക്കഥകളാണോ മികച്ചത്.

രണ്ടും മികച്ച തിരക്കഥകൾ തന്നെയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ തിരക്കഥയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചത്. കാന്ത അത്തരത്തില്‍ ഒരു തിരക്കഥയാണ്, അത്തരത്തിലൊരു സിനിമയാണ്. സെൽവമണി സെൽവരാജ്, നിങ്ങള്‍ ഒരു അസാധ്യ തിരക്കഥാകൃത്താണ്. കാന്ത ഒരു ഗംഭീര സിനിമയുമാണ്.

ഡാനി സാഞ്ചസ് ലോപ്പസ്, ഒരു സിനിമയിലെ വിശ്വൽസ്, കാഴ്ച്ചക്കാരന് കണ്ണിന് കുളിർമ്മയേകാൻ വേണ്ടി ആവരുത്, അവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഇല്ലെന്നും, ഇതെല്ലാം റിയൽ ആണെന്നും കാണിക്കളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വൽസ് ആവണം. ഈ സിനിമയും അതാണ്‌ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഗംഭീരം. ജേക്ക്‌സ് ബിജോയ്‌, എന്നത്തെയും പോലെ. ഇത് അയാളുടെ കാലമല്ലേ. ചുമ്മാ തീപ്പൊരി വർക്ക്‌.

സമുദ്രക്കനി വെറുതെ നിന്നാൽ പോലും അയാളുടെ പവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കഥാപാത്രം ആവുക എന്നത് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് പൂ പറിക്കും പോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ജോലിയാണ്. ഭാഗ്യശ്രീ ബോസ്, അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഭയങ്കര ഹോണ്ടിംഗ് ആണ്. കുമാരി അത്തരം കണ്ണുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ക്യാരക്‌ടർ ആണ്. പൊടുന്നനെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെയ്ഞ്ചുകൾ, ക്യാരക്‌ടർ ഷിഫ്റ്റുകളെല്ലാം അവർ വളരെ മനോഹരമായാണ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

റാണ, ചുമ്മാ സ്‌ക്രീനിൽ വരുന്നു. ആ സ്ക്രീൻ മൊത്തത്തിൽ അയാൾ തൂക്കുന്നു. അയാളിൽ നിന്നും മുൻപെങ്ങും കാണാത്ത ഒരു പ്രത്യേക സ്വാഗ് ഇതിൽ ഫീൽ ചെയ്‌തു. സെക്കന്‍റ് ഹാഫ് അയാളുടേത്‌ കൂടിയാണ്, ഒരു സമയം വരെ, അതിന് ശേഷം... അവസാനമായി, എന്‍റെ ബെസ്‌റ്റി. നടിപ്പ് ചക്രവർത്തി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും. അത് അയാൾ ചെയ്‌ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ്.

കാന്തയിലെ ടികെഎം, ചിലയിടങ്ങളിൽ കാണികളോട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിനയിച്ച് ഞെട്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്, എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാളുടെ ചില പെർഫോമൻസുകൾ, കാണുമ്പോൾ കാണികളും അതോടൊപ്പം കൈയ്യടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാൻ ചില്ലറ കഴിവൊന്നും പോരാ, അത്തരം ഒരു സീൻ ചെയ്യാൻ അയാൾ കാണിച്ച ധൈര്യത്തിന് മാത്രം ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയ്യടിക്കും. എല്ലാം കൊണ്ടും പൂർണ്ണ തൃപ്‌തിയോടെ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ഗംഭീര സിനിമയാണ് കാന്ത.

ബെസ്‌റ്റീ, എനക്കൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. നാം നമ്മളെ തന്നെ എപ്പോഴും ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അവര്‍ വെറുക്കും, നമ്മള്‍ ഉയര്‍ത്തും, അതാണ് നമ്മള്‍ തുടര്‍ന്നും ചെയ്യുന്നത്," ചന്തു സലിം കുമാര്‍ കുറിച്ചു.

ചന്തുവിന്‍റെ ഈ പോസ്‌റ്റിന് മറുപടി നല്‍കി ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാനും രംഗത്തെത്തി. "ലവ് യൂ ബെസ്‌റ്റി, നീ പറഞ്ഞത് പോലെ അവര്‍ വെറുക്കും, നമ്മള്‍ ഉയര്‍ത്തും, ആമേന്‍" -ഇപ്രകാരമാണ് ദുല്‍ഖര്‍ കുറിച്ചത്.

Also Read: "കമല്‍ ഹാസനെയും രജനികാന്തിനെയും ഒരു സിനിമയില്‍ ഒന്നിപ്പിക്കണം"; ഐതിഹാസിക കൂട്ടുകെട്ടിന് കഥ ഒരുക്കി യുവ നടന്‍

TAGGED:

DULQUER SALMAAN
KAANTHA
CHANDU SALIMKUMAR
കാന്ത
CHANDU SALIMKUMAR PRAISES DULQUER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.