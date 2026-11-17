"ആദ്യമായി തോക്ക് വാങ്ങുന്നത് അമലേട്ടൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന്, കണ്ണടയ്ക്കാതെ വെടിവെച്ചു"; ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി വിശേഷങ്ങളുമായി ചന്തു സലിംകുമാർ
ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി d'eux ല് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളായ ചന്തു സലിംകുമാർ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 4:32 PM IST
അക്കി വിനായക്
അമൽ നീരദ് സിനിമ എന്നത് മലയാളികൾക്ക് വെറുമൊരു സിനിമയല്ല, ഒരു ആഘോഷമാണ്. മോഡേൺ മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഷ തന്നെ മാറ്റിയെഴുതിയ സംവിധായകൻ്റെ ഓരോ ചിത്രവും ആരാധകർക്ക് ഉത്സവമാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ബിഗ് ബിയും ബാച്ച്ലർ പാർട്ടിയും. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി d'eux തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. വമ്പൻ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് നടൻ ചന്തു സലിംകുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. സിനിമയുടെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളായാണ് ചന്തു വേഷമിടുന്നത്.
ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി d'eux ലേക്കുള്ള വിളി
വയനാട്ടിൽ 'ബാലൻ' എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം നടക്കുന്നു. ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴായിരുന്നു അമലേട്ടൻ്റെ (അമൽ നീരദ്) വിളി. കാര്യം 'ബാലൻ' എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ ചിദംബരത്തോട് പറഞ്ഞു. 'ചിദു, അമലേട്ടൻ്റെ സിനിമയിൽ നിന്ന് ഒരു വിളി വന്നിട്ടുണ്ട്....' ഒന്നും നോക്കണ്ട വിട്ടോ.. എന്നായിരുന്നു ചിദുവിൻ്റെ മറുപടി.
അഞ്ച് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാള്
അമലേട്ടനെ കാണുന്നതുവരെ സിനിമയുടെ കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയോ, കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സൂചനയോ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ ഒരാളാണെന്ന് അറിയുന്നത്. അമലേട്ടൻ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നു. ശേഷം എന്നോട് ചോദിച്ചു കഥ എങ്ങനെയുണ്ട്?.. ഞാൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്നാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്... എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിൻ്റെ കാര്യമല്ല കഥ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് അമലേട്ടന്. അതിഗംഭീരം.. ഞാൻ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എനിക്ക് കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദീകരണം നൽകി. എൻ്റെ പിതാവ് സലിംകുമാറും അമലേട്ടനും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചവരാണ്, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് പ്രോഡക്ടുകൾ. അച്ഛൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അമലേട്ടൻ കോളജ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. അമലേട്ടൻ്റെ സിനിമകളില് അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബി എന്ന സിനിമയിലേക്കും അച്ഛനെ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചിരുന്നു. ഡേറ്റ് പ്രശ്നം കാരണമാണ് അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കാതിരുന്നത്. പക്ഷേ പിന്നീട് അൻവർ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അച്ഛൻ അഭിനയിച്ചു.
ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുകയാണ്. ആ സിനിമ കാണുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ എനിക്ക് ആ സിനിമയുടെ കഥ അറിയാമായിരുന്നു. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഈ സിനിമ കാണാൻ പോയിട്ട് വന്ന് എനിക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തന്നു.
ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി എന്ന സിനിമയിൽ ഒരുപാട് അഡൾട്ട് കോമഡികൾ ഉണ്ടല്ലോ. എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന് എല്ലാ കോമഡിയും കൃത്യമായി മനസ്സിലായി. പക്ഷേ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ കോമഡികൾക്ക് അവന് ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ആണ് സിനിമ കാണാൻ പോയത്. സിനിമ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്തത് പോലെ അവൻ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് സ്കൂളിൽ വന്ന് മുഴുവന് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കോമഡികൾ മാത്രമല്ല സിനിമയിലെ എല്ലാം അവൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു ഉപദേശവും. എടാ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ വീട്ടുകാരോടൊപ്പം പോകരുത് കേട്ടോ. ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ബാച്ചിലർ പാർട്ടി ഒന്നാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ.
സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം
മമ്മു എന്നൊരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചെറിയ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അഞ്ചുപേരുടെ സംഘത്തിൽ മമ്മു അധികം സംസാരിക്കാറില്ല. മമ്മൂ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും. കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചാൽ സിനിമ കാണുമ്പോഴുള്ള ആസ്വാദനം പ്രേക്ഷകർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും
ആദ്യമായി തോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ
സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ആദ്യമായി തോക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലാണ്. തോക്ക് കൈനീട്ടി വാങ്ങുന്നത് അമൽ നീരദിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളത് അഭിമാനമുള്ള കാര്യം. സിനിമയുടെ ട്രെയിലറിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഞാനും മറ്റുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളും സദാസമയവും തോക്ക് കൈയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ല. അവർ തോക്ക് കൈകൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ കഥാ വഴി. പരിപാടി കംപ്ലീറ്റ് സംവിധായകൻ അമൽ നീരദിൻ്റേതാണ്. തോക്ക് എങ്ങനെ പിടിക്കണം, എങ്ങനെ വെടി വയ്ക്കണം എല്ലാം പറഞ്ഞുതന്നത് സംവിധായകൻ തന്നെ.
ആ ഒരു സ്റ്റൈലിന് പകരം വയ്ക്കാൻ ആളില്ലല്ലോ. അമൽ നീരദ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആരും അത് അനുകരിക്കാത്തത്. അമലേട്ടന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി എളുപ്പമായിരിക്കും. വളരെയധികം ചിന്തിക്കേണ്ട ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ക്യാമറകളുടെ ചലനമാണ്. അത് വെറുതെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ഓടിച്ചു വിടുകയല്ല. തൊട്ടടുത്ത ഷോട്ടും തൊട്ടടുത്ത സീനും മനസ്സിൽ കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രെയിം ഒരുക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കണക്ഷനുകളോടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രവൃത്തിയാണ്. എന്നിൽ ഒരു സംവിധാനമോഹമുള്ളത് കൊണ്ടുതന്നെ അമലേട്ടൻ്റെ പ്രോസസ് പലപ്പോഴും നോക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കും. ഒരു മടിയും കൂടാതെ അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകാറുണ്ട്. സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ചേട്ടാ എനിക്ക് സംവിധാനത്തിൽ വലിയ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ചേട്ടന്റെ ക്രാഫ്റ്റിനെ പറ്റി സംശയങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ല എന്നും ഞാന് അദ്ദേഹത്തോടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ സെറ്റിൽ വളരെ സൗമ്യമായി പെരുമാറുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ധാരാളം കഥകൾ പറയും. അദ്ദേഹം കഥപറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തന്നെ രസമാണ്. വളരെ കൺസ്ട്രക്ടീവ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കഥകൾ പറയുക. അതിൽ ചിലപ്പോൾ തമാശകൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കും. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും.
സെറ്റിലെ സൗഹൃദം
ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും തന്നെ പരസ്പരം അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ്. മിക്ക അഭിനേതാക്കളുമായും ഞാൻ മുൻപ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് അഭിനയിച്ചത് ഷറഫുദ്ദീൻ ഇക്കയുടെ ഒപ്പം മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മോളിവുഡ് ടൈംസ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. നദിയ മൊയ്തു മാമിൻ്റെ കൂടെ ആദ്യമായിട്ടാണ്. മറ്റുള്ള ഫീമെയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല. ശ്രീനാഥ് ഭാസിയുമായും സൗബിൻ ഷാഹിർ ഇക്കയുമായും സൗഹൃദമുണ്ട്. നസ്ലിനോടൊപ്പം ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങളായി ഒരുമിച്ചുണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി രാവിലെ എണീറ്റ് സിനിമ സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ ഒരുമിച്ചാണ്. ലോക ഒരുമിച്ചു ചെയ്തു, പിന്നീട് ബാച്ചിലർ പാർട്ടി, മോളിവുഡ് ടൈംസ്, അതിനുശേഷം മധു സി നാരായണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചു.
സീൻ എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോള് മറ്റൊ രു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ ആയിരുന്നു. വൈകിട്ട് നസ്ലനും ഒന്നിച്ച് ആണ് ചിത്രം കാണാൻ പോയത്. ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന സിനിമയാണ് സീൻ. സംവിധായകൻ ജിത്തു മാധവൻ ചേട്ടനും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. നസ്ലൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഹിറ്റ് ആകണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൂടെ ആവശ്യമാണ്. ഒരുമിച്ച് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നസ്ലിൻ്റേത് 'തെന്നിന്ത്യ തൂക്കല്' എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തി. ഞങ്ങൾ സിനിമയുടെ റിസൾട്ട് അറിഞ്ഞശേഷം ആയിരുന്നു കാണാൻ പോയത്. 26 വയസ്സിൽ നസ്ലൻ നേടിയെടുത്ത സ്റ്റാർഡം നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അതും ഒരു സൂര്യ ചിത്രത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പേരു നേടുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. സൂര്യയുടെ സിനിമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തോടൊപ്പം മറ്റൊരു താരത്തെ പൊതുവെ ചേർത്ത് വായിക്കാറില്ല. എനിക്ക് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നസ്ലിൻ്റെ വളർച്ച. സഹപ്രവർത്തകൻ, ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമുക്ക് അഭിമാനമുള്ള കാര്യമാണ്. ഭാവിയിൽ ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിനിമയിൽ എനിക്ക് നസ്ലിൻ ഡേറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നല്ലത് പറയണം.( ചന്തു ചിരിക്കുന്നു).
ഉണ്ണി ആർ ൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ
അമൽ നീരദ് - ഉണ്ണി ആർ അതൊരു ഡെഡ്ലി കോമ്പോയാണ്. അമലേട്ടൻ്റെ വിഷ്വലുകൾക്ക് ഉണ്ണി ചേട്ടൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ ചേർന്ന് നിൽക്കും. വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ആണ് ഉണ്ണി ചേട്ടൻ. ഒറ്റ വരിയിൽ ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾ ഒതുക്കുന്നതിൻ്റെ തല തൊട്ടപ്പൻ ആണ് അദ്ദേഹം. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വാരിവലിച്ച് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ സിനിമ ഡയലോഗ്. ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരുമായി സംവദിക്കാം എന്നതിലാണ് പോയിൻ്റ്. അതിൽ ഉണ്ണി ചേട്ടൻ അഗ്രഗണ്യനാണ്. ഓരോ ഡയലോഗിനും കുറഞ്ഞതൊരു 15 മറു ഓപ്ഷനുകൾ എങ്കിലും ഉണ്ണി ചേട്ടൻ്റെ പക്കൽ ഉണ്ടാകും. ഒരു ഡയലോഗ് തന്നെ നമ്മൾ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പെടാ പാടുപെടും. അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യത്തിന് 15 ഓപ്ഷനുകൾ ഉള്ള ഡയലോഗ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു ഉണ്ണി ചേട്ടൻ.
സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ
കേട്ടത് സത്യമാണ്. അങ്ങനെയൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സമീപഭാവിയിൽ തന്നെ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തേക്കും.
ബാച്ച്ലർ പാർട്ടിയിലെ ആക്ഷൻ സീനുകള്
തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അമലേട്ടൻ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കാഞ്ചി വലിച്ചു വെടിപൊട്ടുമ്പോൾ കണ്ണടയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് പരിപാടി. അതായത് വെടിവയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കണ്ണടയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ കണ്ണടയ്ക്കാതെ വെടി പൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ കുറവാണെന്ന് അമലേട്ടൻ പറയാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന സമയത്ത് സിനിമയിൽ തോക്ക് എടുക്കേണ്ട സീൻ ചിത്രീകരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നീട് ഊണിലും ഉറക്കത്തിലും തോക്ക് എടുത്തുള്ള പരിപാടികളെക്കുറിച്ച് ആയി ചിന്ത.
അങ്ങനെ ആ ദിവസം വന്നെത്തി. ആദ്യം ഗ്രൂപ്പായി വെടിവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ആണ് എടുത്തത്. പിന്നീട് ക്ലോസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്കായിരുന്നു നറുക്കുവീണത്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ അമലേട്ടൻ പറഞ്ഞ സംഗതി കിടക്കുകയാണ്. തോക്കെടുത്ത് ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ണടച്ചില്ല. ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞതും അമലേട്ടൻ പറഞ്ഞു മോനേ കണ്ണടയ്ക്കാതെ വെടിവെച്ചു.. പൊളിച്ചു.. ഒപ്പം ഒരു തമാശയും.. "ചിറ്റാറ്റുകര അമ്പലത്തിൽ പോയി 101 കതിന നേർന്ന് തോക്കും ചൂണ്ടിപിടിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണല്ലേ നീ ഷൂട്ടിനെത്തിയത്" കളിയാക്കലുകളിലൂടെ പ്രശംസിച്ചു.
ഷൂട്ട് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് ഫാൻ്റം ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ എന്നോടു ചോദിച്ചു, കണ്ണടയ്ക്കാതെ വെടി വച്ചല്ലോ.. അതെങ്ങനെ? ഞാൻ സൽമാൻ ഖാൻ വെടിവയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.. അദ്ദേഹത്തിന് തോക്ക് എടുത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്.. നിനക്ക് തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് നേരത്തെ ഉണ്ടോ?.. ഞാനെന്തു മറുപടി പറയാൻ.. എല്ലാവരും വന്ന് അഭിനന്ദിച്ചു. വമ്പൻ ഹൈപ്... കാണുന്നവരൊക്കെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി... ഉടൻതന്നെ അടുത്ത ഷോട്ട് പോകുന്നു. നസ്ലിൻ്റെ ക്ലോസ് ആണ്, അവനും കണ്ണടയ്ക്കാതെ വെടിവച്ചു.. പിന്നെ വരുന്നവനും പോകുന്നവനും ഒക്കെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ വെടിവയ്ക്കുകയാണ്.... ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്ത് കഷ്ടമാണ്? കിട്ടിയ ഹൈപ്പ് ദാ പോയി.
ലോക രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടോ?
ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്.. പക്ഷേ എനിക്ക് വ്യക്തമായ ഉറപ്പുണ്ട് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന്. അക്കാര്യം പരസ്യമായി പുറത്തു പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ.
ഡൊമിനിക് അരുൺ എല്ലാദിവസവും നേരിൽ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ്. പക്ഷേ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറില്ല. ആരോടും ഇതുവരെ അവസരം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടില്ല. സിനിമയെക്കാൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകും. നേട്ടങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കൾ. ഞാനെൻ്റെ വീട്ടിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഡൊമിനിക് അരുണിന്റെ ഒപ്പമാണ് സമയം ചെലവഴിക്കാറ്. എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ അവസരം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കഥയാണല്ലോ കാസ്റ്റിംഗ് നിർണയിക്കുന്നത്. വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയ പ്രൊജക്ടാണ് ലോക 2. അതിൻ്റെ എഴുത്ത് പരിപാടികൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു. സിനിമയുടെ ആശയം നേരത്തെ അവരുടെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫൈനൽ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ജോലികളാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അനൗൺസ്മെൻ്റും കാര്യങ്ങളും വഴിയെ ഉണ്ടാകും.
അതൊരിക്കലും പൂർണ അർഥത്തിൽ സാധിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ഞാനൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് കരുതുക. പ്രേക്ഷകരുടെ ആ സമയത്തെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ഒരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷം എടുക്കും ആ സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്താൻ. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിരുചി മാറും. ആക്ഷൻ സിനിമകളുടെ ട്രെൻഡ് ഉള്ള സമയത്ത് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ആ ആശയത്തിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക. പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ തൊട്ടുമുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത് വലിയ ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. പ്രേക്ഷകർ അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത്തരം സിനിമകൾ ആയിരിക്കും. എൻ്റെ സിനിമ ചിലപ്പോൾ പരാജയപ്പെടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരെ പഠിച്ച് സിനിമ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ.
പലപ്പോഴും ട്രെൻഡുകൾ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇടക്കാലത്ത് ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമകളുടെ ഒരു അതിപ്രസരമായിരുന്നു ഇവിടെ. പിന്നീട് ആർ ഡി എക്സ് എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ആക്ഷൻ സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി സംഭവിച്ചു. ലോകക്കുശേഷം ധാരാളം ഫാൻ്റസി സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓരോ സിനിമ വിജയിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ശൈലി പിന്തുടർന്ന് സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഒരു സിനിമയും മോശമായി പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം അങ്ങനെയാകാം പരാജയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിരുചികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയം സിനിമയുടെ തിരക്കഥയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാകും. ജനങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് മാറാൻ അധികം സമയം ഒന്നും വേണ്ട. പുതിയകാലത്ത് സ്ഥിരം ഫോർമുല എന്നൊന്നില്ല. ബത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് എന്ന ചിത്രം ഹിറ്റായി എന്ന് കരുതി അതേ മാതൃകയിൽ പിന്നെയും സിനിമകൾ സംഭവിച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് മടുക്കും.ഇടക്കാലത്ത് പ്രകൃതി സിനിമ എന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുലിമുരുകൻ എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത്തരം ഓവർ ദ ടോപ്പ് സിനിമകൾ ഇനി മലയാളത്തിൽ ചിലവാകില്ല എന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ വരെയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് എന്തു സംഭവിച്ചു. എക്കാലവും നല്ല സിനിമകൾക്കും മികച്ച ആശയങ്ങൾക്കും ആണ് ഇവിടെ പ്രാധാന്യം. ശൈലികൾക്കല്ല. അതുപോലെതന്നെ ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്. അതൊരിക്കലും ശരിയാകണമെന്നില്ല. ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ മുഖപടത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അതിനുള്ളിലെ ആശയത്തെ വിലയിരുത്തരുത് എന്ന് പറയും പോലെ.
ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി d'eux
ഇതൊരു അമൽ നീരദ് ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും, അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരില്ല. ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് അമലേട്ടൻ പടം. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിനേതാക്കളിലുപരി അമൽ നീരദ് എന്ന ബ്രാൻഡിനാണ് പ്രാധാന്യം. അമലേട്ടനോട് ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്തും, ആ ക്രാഫ്റ്റ് മാനോടുള്ള ആരാധനയുടെ പുറത്തുമാണ് ഭൂരിഭാഗം ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഈ സിനിമയിൽ സഹകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ എത്തി ആദ്യ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പൂർണ അർഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയതാണ്. ഈ സിനിമ അമൽ നീരദ് ഡിസൈൻ ആണ്. അതൊരിക്കലും പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്തില്ല.
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