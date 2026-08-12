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ചമൻ ചാക്കോയുടെ പണിത്തിരക്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ; ട്രോളുകളും പ്രശംസയുമായി ആരാധകർ

ചമൻ ചാക്കോ അസാമാന്യ പ്രതിഭയാണെന്നും, അദ്ദേഹം ഒരു യന്ത്രത്തെപ്പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻ ആണെന്നും പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവി

Chaman Chacko's Busy Schedule Sparks Viral Social Media
ചമന്‍ ചാക്കോയ്ക്ക് ട്രോളോടു ട്രോള്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 12, 2026 at 7:08 PM IST

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സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം ഇപ്പോൾ ചമൻ ചാക്കോയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ട്രോളുകൾ. ഒന്നും നെഗറ്റീവായിട്ടല്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. ഒരേസമയം മലയാളത്തിലെ മൂന്നും നാലും മുഖ്യധാര സിനിമകളാണ് ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനാകുന്ന അയാം ഗെയിം, ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ തുടരുന്ന തുടക്കം, വരാനിരിക്കുന്ന ഖലീഫ, മുഹ്സിൻ പരാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം, ശ്യാമിൻ ഗിരീഷിൻ്റെ ഇട്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ അങ്ങനെ നീളുന്നു ലിസ്റ്റ്.

ഇത്രയധികം സിനിമകൾ ഒരുമിച്ചു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചമൻ്റെ തിരക്കിനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ട്രോളുന്നത്. ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന അയാം ഗെയിം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നതാ ദുൽഖറിനൊപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ ഇൻട്രോ. ഇത് കാണുന്ന സംവിധായകനും പ്രേക്ഷകരും ഞെട്ടുന്നു. സംഭവം എന്താ... മോഹൻലാൽ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ വരുന്നത് വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ഖലീഫയിലാണ്. ഒന്നിലധികം സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത്, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചമൻ്റെ മാനസിക സമ്മർദം വർധിക്കുമ്പോൾ സിനിമകളുടെ റഷ് അബദ്ധത്തിൽ മാറിപ്പോയാലോ. ഖലീഫയിലെ സീൻ അയാം ഗെയിമിൽ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ അയാം ഗെയിമിലെ സീൻ ഖലീഫയിലും കാണാം. പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ വന്നാലോ... ഇതൊക്കെയാണ് ട്രോളിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ. സമാന രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകൾ ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല.

Chaman Chacko's Busy Schedule Sparks Viral Social Media
ചമന്‍ ചാക്കോയ്ക്ക് ട്രോളോടു ട്രോള്‍ (Special Arrangement)
സിനിമകളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുമില്ല. പക്ഷേ മലയാളത്തിലെ തിരക്കുള്ള ഒരു ഫിലിം എഡിറ്ററെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പരിഹസിക്കാൻ ചിലരുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരു ആശയം. അങ്ങനെ അഥവാ ദൃശ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി അയാം ഗെയിമിൽ ഖലീഫയിലെ ലാലേട്ടൻ കഥാപാത്രം കയറിവന്നാൽ അതൊരു യൂണിവേഴ്സ് ആക്കാം എന്ന തരത്തിലുള്ള കമൻ്റുകൾ സജീവമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പാളൽ സംഭവിക്കില്ല, എഡിറ്ററുടെ പേര് ചമൻ ചാക്കോ എന്നാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം വെല്ലുവിളി. പുള്ളി ഇത്രയും സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉറങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായി കാണും, എങ്ങാനും അബദ്ധത്തിൽ പെൻഡ്രൈവ് മാറി കുത്തിയാലോ.. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയും കൂടെ വെട്ടിക്കൂട്ടി വെള്ളിത്തിര സിനിമയിലെ പോലെ ഒരു പുലിക്കോട്ട വാലിഭൻ ചെയ്യാനും ചിലർ കമൻ്റ് പാസാക്കുന്നുണ്ട്.
ചമൻ ചാക്കോ അസാമാന്യ പ്രതിഭയാണെന്നും, അദ്ദേഹം ഒരു യന്ത്രത്തെപ്പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻ ആണെന്നും പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒന്നിലധികം വലിയ സിനിമകൾ ഒരേസമയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക കഴിവ് തന്നെ വേണം. ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഓരോ സ്വഭാവവും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഇമോഷനും ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് വേണം ഒരു സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ. കഥ പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് കൂടിയാണ് എഡിറ്റിങ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ He is a machine- നിമിഷ് രവി പറഞ്ഞു.
കള എന്ന ടോവിനോ തോമസ് ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര ഫിലിം എഡിറ്റർ ആയ വ്യക്തിയാണ് ചമൻ ചാക്കോ. പിന്നീട് 2018, ലോക, ആർഡിഎക്സ് തുടങ്ങി നിരവധി വമ്പൻ സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തു. ചടുലവും വേഗതയുള്ളതുമായ കട്ടുകൾ കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിഭ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. എഡിറ്റിങ്ങിലെ വേറിട്ട ശൈലി അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നു. ആക്ഷൻ സിനിമകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് എടുത്തു പറയേണ്ടതുതന്നെ. ബ്രഹ്മാണ്ഡ ആക്ഷൻ ചിത്രമാണെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ ഒരു പരസ്യവാചകം പോലെ എഡിറ്റർ ചമൻ ചാക്കോ തന്നെ...

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TAGGED:

CHAMAN CHACKO
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MALAYALAM CINEMA
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