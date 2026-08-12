ചമൻ ചാക്കോയുടെ പണിത്തിരക്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ; ട്രോളുകളും പ്രശംസയുമായി ആരാധകർ
ചമൻ ചാക്കോ അസാമാന്യ പ്രതിഭയാണെന്നും, അദ്ദേഹം ഒരു യന്ത്രത്തെപ്പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കലാകാരൻ ആണെന്നും പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവി
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 7:08 PM IST
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം ഇപ്പോൾ ചമൻ ചാക്കോയാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള ട്രോളുകൾ. ഒന്നും നെഗറ്റീവായിട്ടല്ല എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. ഒരേസമയം മലയാളത്തിലെ മൂന്നും നാലും മുഖ്യധാര സിനിമകളാണ് ചമൻ ചാക്കോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാൻ നായകനാകുന്ന അയാം ഗെയിം, ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ തുടരുന്ന തുടക്കം, വരാനിരിക്കുന്ന ഖലീഫ, മുഹ്സിൻ പരാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം, ശ്യാമിൻ ഗിരീഷിൻ്റെ ഇട്സ് എ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ അങ്ങനെ നീളുന്നു ലിസ്റ്റ്.
ഇത്രയധികം സിനിമകൾ ഒരുമിച്ചു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചമൻ്റെ തിരക്കിനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ട്രോളുന്നത്. ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഇരിക്കുന്ന അയാം ഗെയിം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നതാ ദുൽഖറിനൊപ്പം ലാലേട്ടൻ്റെ ഇൻട്രോ. ഇത് കാണുന്ന സംവിധായകനും പ്രേക്ഷകരും ഞെട്ടുന്നു. സംഭവം എന്താ... മോഹൻലാൽ ഗസ്റ്റ് റോളിൽ വരുന്നത് വൈശാഖ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം ഖലീഫയിലാണ്. ഒന്നിലധികം സിനിമകൾ ഒരുമിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത്, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചമൻ്റെ മാനസിക സമ്മർദം വർധിക്കുമ്പോൾ സിനിമകളുടെ റഷ് അബദ്ധത്തിൽ മാറിപ്പോയാലോ. ഖലീഫയിലെ സീൻ അയാം ഗെയിമിൽ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ അയാം ഗെയിമിലെ സീൻ ഖലീഫയിലും കാണാം. പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ വന്നാലോ... ഇതൊക്കെയാണ് ട്രോളിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ. സമാന രീതിയിലുള്ള ട്രോളുകൾ ഒരുപാട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പലർക്കും എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഇപ്പോഴും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല.
Also Read: ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ജൂഡിന് അയച്ച കയ്യക്ഷര കോപ്പിയില്നിന്ന് വിസ്മയ 'തുടക്ക'ത്തിലേക്ക്; ലിനീഷ് നെല്ലിക്കൽ സംസാരിക്കുന്നു