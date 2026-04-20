സിനിമയുടെ 'അദൃശ്യ' ലിഖിതം: സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ വിശേഷങ്ങളുമായി അമ്പിളി എസ്. കുമാർ
ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ്പയായ സെൻസറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാന് അനിവാര്യമായ സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് അമ്പിളി എസ്. കുമാർ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 20, 2026 at 7:45 PM IST
വെള്ളിത്തിരയിലെ വർണക്കാഴ്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കലാകാരന്മാരുടെ അധ്വാനമുണ്ട്. പലപ്പോഴും താരങ്ങളിലേക്കും സംവിധായകരിലേക്കും മാത്രം ചുരുങ്ങുന്ന സിനിമാ വിജയങ്ങൾക്കിടയിൽ, ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കലാകാരന്മാർ. ഒരു സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ്പയായ 'സെൻസറിംഗ്' പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ അനിവാര്യമാണ്. മലയാള സിനിമയിൽ ഈ മേഖലയിൽ സജീവമായ ചുരുക്കം ചിലരിൽ പ്രധാനിയായ അമ്പിളി എസ്. കുമാർ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെക്കുന്നു.
എന്താണ് സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ്?
സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന സിനിമാ തിരക്കഥകളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ്. സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷനിൽ (CBFC) പ്രദർശനാനുമതിക്കായി സിനിമ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം നൽകേണ്ട പ്രധാന രേഖയാണിത്. സിനിമയുടെ ആദ്യ സെക്കൻഡ് മുതൽ അവസാന നിമിഷം വരെയുള്ള ഓരോ ഫ്രെയിമും ഇതിൽ കൃത്യമായി വിവരിച്ചിരിക്കണം.
സിനിമയുടെ എത്രാമത്തെ മിനിറ്റിൽ, എത്രാമത്തെ സെക്കൻഡിൽ ഒരു ദൃശ്യം വരുന്നു എന്നത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തണം. ഇതിനെ ടൈം കോഡ് എന്നാണ് പറയുക.
ഷൂട്ടിങ് വേളയിൽ മനോധർമത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയ ഡയലോഗുകൾ ഉൾപ്പെടെ സിനിമയിൽ ഉള്ളത് അതേപടി ഇതിൽ ഉണ്ടാകണം. സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രത്തെയും പശ്ചാത്തലത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ നല്കണം.
സെൻസർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് സിനിമയിലെ ദൃശ്യങ്ങളിലോ ശബ്ദത്തിലോ വ്യക്തത കുറവ് അനുഭവപ്പെട്ടാൽ അവർ പ്രധാനമായും ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിനെയാണ്.
മദ്രാസിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക്
പണ്ട് കാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ സെൻസറിംഗ് ജോലികളെല്ലാം മദ്രാസ് (ചെന്നൈ) കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. എൺപതുകളിൽ കേരളത്തിൽ റീജിനൽ സെൻസർ ബോർഡ് ഓഫീസ് വന്നെങ്കിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ജോലികൾ മദ്രാസിൽ തന്നെ തുടർന്നു. ഗാനരംഗങ്ങളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടാണ് അമ്പിളി തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്. അതിലൂടെ സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ സാങ്കേതികവശം മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തു. കൈപ്പടയിൽ എഴുതിയിരുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പിന്നീട് ഡി.ടി.പി നിർബന്ധമാക്കിയതോടെയാണ് അമ്പിളി എസ്. കുമാറിനെപ്പോലുള്ളവർ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്.
മദ്രാസിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റുകളിൽ അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ വർധിച്ചതോടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുടെ ആവശ്യം ഏറി. ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. സിനിമ സർട്ടിഫിക്കേഷന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റും ഡയലോഗുകളുടെ സബ്ടൈറ്റിലും നമ്മൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതായുണ്ട്.
ഒരു സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ് മുതല് തുടരും വരെ
ആദ്യമായി സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ സിനിമ ഏതാണെന്ന് അമ്പിളി എസ് കുമാറിന് കൃത്യമായി ഓർമ്മയില്ല. കരിയറിൽ എത്ര സിനിമ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയാനാകാത്ത വിധമുള്ള എണ്ണമുണ്ട്. 500 മേലെ സിനിമകളുടെ സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്പിളി എസ് കുമാർ ഓർക്കുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രം ഒരു സിബിഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ് തന്നെയാണ്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയതിൽ അമ്പിളി എസ് കുമാർ സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങൾ തുടരും, മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് തുടങ്ങിയവയാണ്.
സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അഭിനേതാക്കളുടെ പേര് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എഴുതിച്ചേർക്കാൻ പാടില്ല. കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് വേണം എഴുതാൻ. ഒരു സിനിമയുടെ ഓരോ ഷോട്ടും ക്യാമറയുടെ ആംഗിളുകളും സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പ്രതിപാദിക്കണം. കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുന്ന ഡയലോഗുകൾ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടുപോകരുത്. ഫ്രെയിമിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. ഒരു സാധാരണ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിനേക്കാൾ വലിപ്പമുണ്ടാകും സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിന്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു സിനിമയുടെ സെൻസർ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒന്നരയാഴ്ച വരെ സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മൂന്നുദിവസം കൊണ്ട് വരെ ഒരു സിനിമ പൂർത്തിയാക്കാം. ഒരു മാസത്തിൽ 30ലധികം സിനിമകളുടെ സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരെ താൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അമ്പിളി എസ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ് പ്രധാന ആയുധം. ഒരു വിൻഡോയിൽ സിനിമ കാണുന്നു, അടുത്ത വിൻഡോയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ജോലികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും.
ഏതൊരു സിനിമയും ആദ്യം കാണുന്ന മൂന്നാംകക്ഷി ഒരുപക്ഷേ സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആകും. വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മേഖലയാണിത്. റിലീസ് ആകാത്ത ഒരു സിനിമയുടെ കോപ്പിയാണ് നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് എത്തുക. ആദ്യകാലങ്ങളില് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലും പെൻഡ്രൈവിലും സിനിമകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പാസ്സ്വേർഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനോടുകൂടി ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ മുഖേനയാണ് സിനിമ ലഭിക്കുക.
സെൻസറിംഗിലെ വെല്ലുവിളികൾ
വർഷങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സിനിമ എഴുതാനായി ലഭിക്കുമ്പോൾ സെൻസർ ബോർഡിൽ നിന്ന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. ഭാഷാപരമായും ദൃശ്യപരമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട്. നിർമാതാവും സംവിധായകനും അത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും. എല്ലാവരും യു എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മോശം വാക്കുകളോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ചോര, ലൈംഗികത എന്നിവയുടെ അതിപ്രസരണമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു/എ, എ സർട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് സിനിമ പോകും. ഇത് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി പറയാറുണ്ട്.
സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതം വേറൊരു തരത്തിലാണ്. ഒരു സിനിമയുടെ എല്ലാ ജോലികളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് നിർമാതാവ് നമ്മളെ തേടിയെത്തുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ആ നിർമാതാവിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ പരിതാപാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വളരെ ചെറിയൊരു തുകയാണ് പലപ്പോഴും സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിന് ലഭിക്കുക. വലിയ സിനിമകളും വലിയ നിർമാതാക്കളും ആണെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന പണം ലഭിക്കും. എങ്കിലും പരമാവധി ഒരു സിനിമ എഴുതാൻ 15,000 രൂപ വരെയാണ് ശമ്പളം. സിനിമകളുടെ റിലീസിംഗ് കൂടുതലുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാത്രികാലങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാൻ പോലും സമയം ലഭിക്കാറില്ല. ആഴ്ചയിൽ തന്നെ പത്തോളം സിനിമകൾക്ക് സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതേണ്ടിവരും.
ഒരു സിനിമയുടെ സെൻസറിംഗ് നടപടികൾക്ക് ഏകദേശം 65,000 രൂപ വരെയാണ് ചെലവ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സെൻസറിങ് മുടങ്ങിയാൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് നിർമാതാവ് വീണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകണം. സമാന പണച്ചെലവ് തന്നെ അപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രശസ്ത നിർമാതാവ് ഔസേപ്പച്ചൻ വാളക്കുഴി പറയുന്നു. സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പാകപ്പഴകൾ ഉണ്ടായാൽ സെൻസറിംഗ് തടസ്സപ്പെടാം. സെൻസർ നടപടികൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററിൻ്റെ മികവ് പ്രാധാന്യം തന്നെ. ഒരു സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിർമാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാത്രമായിരിക്കണം. കോടികൾ മുടക്കി എടുക്കുന്ന സിനിമ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം പൂർണാർഥത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മേഖലയിൽ ശോഭിക്കാൻ ആകൂ. ഇതുവരെയും സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കലാകാരന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു വീഴ്ച മലയാള സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
ഒരു സിനിമയുടെ സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംവിധായകനോ തിരക്കഥാകൃത്തിനോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനില്ല. സിനിമയുടെ പ്രദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനുമതി ലഭിക്കാനുള്ള ഘടകം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിർമാതാവുമായിട്ടാകും സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് കലാകാരന്മാർ നിരന്തരം സംവദിക്കുക. ഇതും ഒരു കലയാണെങ്കിലും ഒരു സിനിമയുടെ ക്രിയാത്മകതയുമായി സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ബന്ധമില്ല.
ഒരു സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി ആയശേഷം ആദ്യം കാണുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷകൻ താനാണെന്ന് അമ്പിളി എസ് കുമാർ പറയുന്നു. കാരണം ഒരു സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ സിനിമ കാണണമല്ലോ. സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൽ സംവിധായകൻ്റെയോ തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയോ പ്രാധാന്യം ഇല്ലായെങ്കിലും അവർ സിനിമയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാനായി വിളിക്കും. കാരണം അവരുടെ സിനിമയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രേക്ഷകൻ ഞാനാണല്ലോ. ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ എന്ന സിനിമയുടെ സമയത്ത് ബേസിൽ എന്നെ വിളിച്ച് സിനിമയുടെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിരുന്നു. പല സിനിമകൾക്കും ഞാൻ എൻ്റേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ജയ ജയ ജയ ജയ ഹേ എന്ന സിനിമയിൽ ആദ്യം സെൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ എനിക്ക് രണ്ടുമണിക്കൂർ 45 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള കോപ്പിയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഒടുവിൽ ക്ലൈമാക്സിലെ 15 മിനിറ്റ് രംഗം അവർ ഒഴിവാക്കി. പക്ഷേ ആ ഒഴിവാക്കിയ രംഗം മികച്ചത് ആയിരുന്നു. അമ്പിളി എസ് കുമാർ പറഞ്ഞു.