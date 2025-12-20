'യാത്ര പറയാതെ ശ്രീനി മടങ്ങി; വേദനയെ ചിരിയിൽ പകർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ'- ശ്രീനിവാസന്റെ വിയോഗത്തില് തേങ്ങി മലയാള സിനിമാ ലോകം
ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ചുള്ള ഓര്മകള് പങ്കുവച്ച് സിനിമാ രംഗത്തെ പ്രമുഖര്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 20, 2025 at 4:04 PM IST
മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം ശ്രീനിവാസന്റെ വിയോഗം ഞെട്ടലോടെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ (ഡിസംബര് 20) മലയാളികള് കേട്ടത്. എന്നാല് പലരും കരുതിയിരുന്നത് എന്നത്തെ പോലും ഈ വാര്ത്തയും വ്യാജമാണെന്നായിരുന്നു. പിന്നീട് വാര്ത്തകളില് ശ്രീനിവാസന് നിറഞ്ഞു നിന്നതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടുകളിലേക്ക് ആരാധകരും സിനിമാ പ്രവര്ത്തകരും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പ്രവര്ത്തകരുമൊക്കെ ഒഴുകിയെത്തി.
ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രീനിവാസനെ ഡയാലിസിനായി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില് ആരോഗ്യം മോശമാകുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് തൃപ്പുണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടര്മാര് മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആ സമയത്ത് ഭാര്യ വിമലയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളും മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. തുടര്ന്ന് ഉദയംപേരൂരിലെ വീട്ടില് മൃതദേഹം എത്തിച്ചു. ഒരു മണിയോടെ എറണാകുളം ടൗണ് ഹാളിലും പൊതുദര്ശനത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നു. ഇവിടെങ്ങളിലെല്ലാം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരത്തെ ഒരുനോക്കു കാണാനായി ജനപ്രവാഹമാണ്.
ശ്രീനിവാസനെന്ന ഇതിഹാസ താരത്തിന്റെ നഷ്ടത്തില് തേങ്ങുകയാണ് മലയാള സിനിമാ ലോകവും. നിരവധി പേരാണ് ശ്രീനിവാസന് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്പ്പിക്കാനായി എത്തുന്നത്. ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ചുള്ള ഓര്മകള് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവര്.
"യാത്ര പറയാതെ ശ്രീനി മടങ്ങി. ശ്രീനിയുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വാക്കുകളിൽ എങ്ങനെ ഒതുക്കുമെന്നറിയില്ല. സിനിമയിൽ ഒരുമിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചവർ എന്ന നിർവചനത്തിനും എത്രയോ മുകളിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹബന്ധം. ഓരോ മലയാളിക്കും ശ്രീനിയോടുള്ള ആത്മബന്ധവും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നല്ലോ. മലയാളി തൻ്റെ സ്വന്തം മുഖം, ശ്രീനി സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളിൽ കണ്ടു. സ്വന്തം വേദനകളും സന്തോഷങ്ങളും, ഇല്ലായ്മകളും അദ്ദേഹത്തിലൂടെ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടു. മധ്യവർഗ്ഗത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളും സ്വപ്നഭംഗങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രീനിയെപ്പോലെ മറ്റാർക്ക് കഴിയും. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ കാലാതീതമായി നിലനിൽക്കുന്നത്, ശ്രീനിയുടെ എഴുത്തിലെ മാജിക് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ദാസനും വിജയനും ഏതൊരു മലയാളിക്കും സ്വന്തം ആളുകളായി മാറിയത് ശ്രീനിയുടെ അനുഗ്രഹീത രചനാവൈഭവം ഒന്നു കൊണ്ടാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ. വേദനയെ ചിരിയിൽ പകർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. സ്ക്രീനിലും ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങൾ ദാസനെയും വിജയനെയും പോലെ ചിരിച്ചും, രസിച്ചും, പിണങ്ങിയും, ഇണങ്ങിയും എക്കാലവും സഞ്ചരിച്ചു.. പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനിയുടെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. മോഹന്ലാല് കുറിച്ചു.
"കാലാതിവർത്തിയാകുക എന്നതാണ് ഒരു കലാകാരന് ഈ ഭൂമിയിൽ അവശേഷിപ്പിക്കാനാകുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ അടയാളം. എഴുത്തിലും അഭിനയത്തിലും സംവിധാനത്തിലും ശ്രീനിയേട്ടന് അത് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ, ഒരുതരത്തിൽ അല്ല പലതരത്തിലും തലത്തിലും അദ്ദേഹം കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ഓർമകൾ ഒരുപാട്. എന്തുപറഞ്ഞാലും അവസാനം ഒരു ഉച്ചത്തിലുള്ള ചിരിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ശ്രീനിയേട്ടൻ ഇതാദ്യമായി എന്നെ കരയിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇല്ലാതാകുന്നത് ഒരു ശരീരം മാത്രമാണെന്നും ആ പേര് ഇനിയും പല കാലം പലതരത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കും എന്നും വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് അന്ത്യാഞ്ജലി",- മഞ്ജുവാര്യര്
"എന്റെ ആദ്യ ചിത്രം മുതൽ ഒരു രക്ഷിതാവിനെപ്പോലെ എനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനിയങ്കിൾ. ജീവിതത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കരുതലും സ്നേഹവും നൽകിയ ആ മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ കണ്ണീർ പ്രണാമം, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീനിയങ്കിളിന് വിട", കാവ്യാ മാധവന്.
‘‘ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സംഭാഷണമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആ ഞെട്ടലിലാണ്. നിങ്ങൾ പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല, സത്യത്തില് എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ശ്രീനിയേട്ടാ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികളിലൂടെയും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൂടെയും നിങ്ങള് എന്നും ജീവിക്കും. ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി- ശ്വേതാ മേനോന്
"മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരിൽ ഒരാൾ. യഥാർത്ഥത്തിൽ സിനിമാറ്റിക് ഇതിഹാസമായ മനുഷ്യന്. എന്രെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ശ്രീനിയങ്കിള്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒപ്പം അഭിനയിക്കാന് കഴിഞ്ഞതും അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം എല്ലാക്കാലവും അണയാതിരിക്കും. വിമല ആന്റിക്കും വിനീതിനും ധ്യാനിനും കുടുംബത്തിനുമായി പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു",- ദുല്ഖര് സല്മാന്
"കപടതകളുടെ തുടപൊളിക്കുന്ന ചൂരലടികൾ പോലെയായിരുന്നു ശ്രീനിയേട്ടന്റെ നർമ്മം. ഓരോ അടികൊള്ളുമ്പോഴും പൊട്ടിച്ചിരിക്കേണ്ടിവരിക എന്നത് ആ കപടതകളുടെ ദുർവിധിയും", മുരളി ഗോപി.
48 വർഷക്കാല സിനിമാ ജീവിതത്തിനിടയില് 200ലേറെ സിനിമകളിൽ ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിച്ചു. 1956 ഏപ്രിൽ 26ന് കണ്ണൂരിലെ പാട്യത്താണ് ശ്രീനിവാസന് ജനിച്ചത്. കൂത്തുപറമ്പ് മിഡിൽ സ്കൂൾ, കതിരൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. മട്ടന്നൂർ പഴശിരാജ എൻഎസ്എസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇക്കണോമിക്സിൽ ബിരുദം നേടി.
പിന്നീട് മദ്രാസിലെ ഫിലിം ചേംബർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് സിനിമാ അഭിനയത്തിൽ ഡിപ്ലോമ നേടി. സിനിമാ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ശ്രീനിവാസൻ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റെന്ന നിലയിലും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. സിനിമാ പഠനകാലത്ത് രജനികാന്ത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ സഹപാഠിയായിരുന്നു.
1977ൽ പി എ ബക്കർ സംവിധാനം ചെയ്ത മണിമുഴക്കത്തിലൂടെയാണ് സിനിമാ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. പിന്നീട് 1984ൽ 'ഓടരുത് അമ്മാവാ ആളറിയാം' എന്ന സിനിമയുടെ തിക്കഥാകൃത്തെന്ന നിലയിൽ മലയാള സിനിയിൽ ശ്രീനിവാസൻ വരവറിയിച്ചു.
സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെ നര്മരസത്തലൂടെ തിരക്കഥകളെഴുതി ഓരോ മലയാളിയുടെയും ഹൃദയം കീഴടക്കി. ഓരോ മലയാളിക്കും ഇന്നും ഹാസ്യത്തിന്റെയും ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെയും പുത്തന്അനുഭവങ്ങള് കൂടിയാണ് തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ ശ്രീനീവാസന് പകര്ന്നു നല്കിയത്.
