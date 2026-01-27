ETV Bharat / entertainment

വീഡിയോ കോളില്‍ പത്മഭൂഷണ്‍ മമ്മൂട്ടി; ബേസിലിന്‍റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്ത് ടൊവിനോ, ചിരിയടക്കാനാവാതെ ആസിഫ്

ഞായറാഴ്‌ച നടന്ന സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വിതരണത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോട്ടലില്‍ വച്ചായിരുന്നു ടൊവിനോയും ആസിഫ് അലിയും മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ചത്.

January 27, 2026

വൈവിധ്യ പൂര്‍ണമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ അരനൂറ്റാണ്ടായി സിനിമാ മേഖലയില്‍ നമ്മെ വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിക്ക് പത്മഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചത് മലയാളികള്‍ക്ക് അഭിമാന നേട്ടമാണ്. 2024 ലെ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വേളയിലാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് പത്മഭൂഷണ്‍ അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ച വാര്‍ത്തയെത്തുന്നത്.

ഈ ബഹുമതി ലഭിച്ചതിന്‍റെ സന്തോഷത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിക്ക് മധുരം നല്‍കുന്ന ആസിഫ് അലിയുടെയും ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെയും വീഡിയോ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൊക്കെ തരംഗമായിരുന്നു. ഞായറാഴ്‌ച നടന്ന സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വിതരണത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോട്ടല്‍ ഹയാത്ത് റീജിയന്‍സില്‍ വച്ചായിരുന്നു ടൊവിനോയും ആസിഫ് അലിയും മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ചത്.

എന്നാല്‍ അക്കൂട്ടത്തില്‍ സംവിധായകനും നടനുമായ ബേസില്‍ ജോസഫും പങ്കുച്ചേര്‍ന്നിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ രസകരമായ വീഡിയോ ടൊവിനോ തോമസ് തന്‍റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പേജിലൂടെ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പിള്ളേര്‍ എന്തേലും ആഗ്രഹം പറഞ്ഞാല്‍ സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന ആന്‍മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ സംഭാഷണം ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചാണ് ടൊവിനോ വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ പങ്കുവച്ചതോടെ ആരാധകര്‍ രസകരമായ മറ്റു കമന്‍റുമായി എത്തി. മാത്രമല്ല ബേസില്‍ ജോസഫും ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമന്‍റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ഒന്നുമല്ല ചില പിള്ളേര്‍ക്ക് ഉള്ളത് അതല്ലേ പ്രശ്നം. അതെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍ നടത്തി കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം മുഖ്യമന്ത്രിയില്‍ നിന്ന് മമ്മൂട്ടി ഞായറാഴ്‌ച (ജനുവരി 25) ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. അതൊടൊപ്പം ആസിഫ് അലിക്കും ടൊവിനോ തോമസിനും പ്രത്യേക ജൂറി പുരസ്‌കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു. പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്നത് പ്രോത്സഹാനമാണെന്നും ആസിഫും ടൊവിനോയും തന്നെക്കാൾ ഒട്ടും താഴെയല്ലെന്നും പ്രായത്തിൽ മൂത്തത് ആയതിനാൽ തനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയതാകാം എന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഭ്രമയുഗത്തിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് മികച്ച നടനുള്ള അവാര്‍ഡ് ലഭിച്ചത്. കൊടുമൺ പോറ്റി, ചാത്തൻ എന്നീ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഏക ശരീരത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ച് അഭിനയിച്ചതിനാണ് മികച്ച നടനായി മമ്മൂട്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന് ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ശില്‌പവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് മികച്ച നടന് ലഭിക്കുക.

'അനുഭവങ്ങള്‍ പാളിച്ചകള്‍' എന്ന ചിത്രത്തില്‍ ജൂനിയര്‍ ആര്‍ട്ടിസ്റ്റായാണ് മമ്മൂട്ടി വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മികച്ച നടനുള്ള ഏഴ് പുരസ്‌കാരമുള്‍പ്പെടെ 10 സംസ്ഥാന അവാർഡുകളാണ് മമ്മൂട്ടി നേടിയത്. മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം മൂന്നുതവണയും ആ മഹാനടന്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

