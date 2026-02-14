ഒന്നിക്കാന് ആഗ്രഹിച്ചവരും ഒന്നിച്ചിരുന്നെങ്കില് എന്ന് ആശിച്ചവരും; ഈ പ്രണയദിനത്തില് കാണാം ചില റൊമാന്റിക് ചിത്രങ്ങള്
എല്ലാ പ്രണയദിനത്തിലും, ഹൃദയത്തെ വീണ്ടും സ്പര്ശിക്കുന്ന ഒരു പിടി റൊമാന്റിക് സിനിമകള് നമ്മുടെ മനസിലേക്ക് ഓടിയെത്താറുണ്ട്. പ്രണയത്തിന്റെ മധുരവും നൊമ്പരവും വീണ്ടും ഒരിക്കല് കൂടി അനുഭവിക്കാന്, ചില പ്രണയ സിനിമകള് വീണ്ടും കാണാം.
പ്രണയത്തേക്കാള് മനോഹരമായ മറ്റെന്തുണ്ട് ഈ ഭൂമിയില്? ഹൃദയത്തില് ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച വികാരങ്ങള് തുറന്നു പറയാന് ധൈര്യം നല്കുന്നതും, പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ചില നിമിഷങ്ങള് ചെലവഴിക്കാന് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും പ്രണയമാണ്. ചിലര്ക്ക് അത് പൂവണിഞ്ഞ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കഥയായിരിക്കാം, മറ്റുചിലര്ക്ക് നഷ്ടത്തിന്റേതാവാം. ഒരേസമയം ചിരിപ്പിക്കുകയും കരയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതമായ അനുഭവം — അതാണ് പ്രണയം.
അത്തരം അനവധി പ്രണയങ്ങള് നാം അഭ്രപാളിയില് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുമിച്ചാല് മതിയെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കഥാപാത്രങ്ങള്, വേര്പിരിഞ്ഞപ്പോള് നൊമ്പരപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങള്, ഒടുവില് ഒന്നിച്ചപ്പോള് സന്തോഷത്തോടെ നിറഞ്ഞ കണ്ണുകള് — എല്ലാം നമ്മുടേതായ അനുഭവങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.
ചെമ്മീന്
മലയാളികള്ക്ക് മറക്കാന് കഴിയാത്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ചെമ്മീന്. ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്കിപ്പുറവും ആ ചിത്രം ഇന്നും ഓര്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കില് അത്രയും മനോഹരമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കറുത്തമ്മയും പരീക്കുട്ടിയും പളനിയും ചെമ്പന് കുഞ്ഞുമെല്ലാം മലയാളി മനസിലാണ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നത്. സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഇന്നും മലയാളത്തിന്റെ ക്ലാസിക് ആയ ചെമ്മീൻ നിലനിൽക്കുന്നു.
കറുത്തമ്മയെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിനപ്പുറം എക്കാലവും സ്നേഹിക്കാനാണ് പരീക്കുട്ടി എന്ന കാമുകന് ആഗ്രഹിച്ചത്. കറുത്തമ്മാ എന്ന നിലവിളിയോടെ കടലിൽ മറഞ്ഞ അവളുടെ ഭര്ത്താവ് പളനി. പ്രണയത്തിനും, വിരഹത്തിനും, ഒറ്റപ്പെടലിനും, മരണത്തിനുമെല്ലാം സാക്ഷിയായി അലയടിച്ച കടൽ. ചെമ്മീന് എന്ന സിനിമ മലയാളികളുടെ ഉള്ളില് അത്രയേറെ പതിഞ്ഞതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്.
കാലാപാനി
സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാളികളുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതവും ഗോവർധനന്റെയും പാര്വതിയുടെയും പ്രണയ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് പ്രിയദര്ശന് സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള ചിത്രം കാലാപാനി.
ഗോവര്ദ്ധനന്റെയും പാര്വതിയുടെയും പ്രണയ സ്വപ്നങ്ങളും വിരഹവുമൊക്കെ ഇന്നും മലയാളികളുടെ ഉള്ളില് നൊമ്പരമായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പോരാടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച ഗോവർദ്ധനറെയും മുകുന്ദിന്റെയും അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ധീരന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രമാണത്. ടി ദാമോദരന്റെയും പ്രിയദര്ശന്റെയും തിരക്കഥയില് ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം മലയാളികളുടെ ഉള്ളില് ഇന്നും നിറഞ്ഞു നില്പ്പുണ്ട്.
എന്ന് നിന്റെ മൊയ്തീന്
അനശ്വര പ്രണയത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ ചിത്രമാണ് എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീന്. പ്രണയവും കാത്തിരിപ്പും വിരഹവുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ ചിത്രമായിരുന്നു എന്നു നിന്റെ മൊയ്തീന്. അതിതീവ്ര പ്രണയമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. നേര്ജീവിതത്തിലെ മൊയ്തീനേയും കാഞ്ചനമാലയേയും പാര്വതിയും പൃഥ്വിരാജും അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകര്ത്തി ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ മികവുറ്റതാക്കിയിരുന്നു.
രണ്ടു മതത്തില്പ്പെട്ട രണ്ടു വ്യക്തികള് എതിര്പ്പുകള് മറികടന്ന് ഒന്നിക്കാന് ശ്രമിച്ചവര്. അത്രമേലാണ് കാഞ്ചന മാലയും മൊയ്തീനും പ്രണയിച്ചത്. ആ പ്രണയം പൂവണിയാന് വര്ഷങ്ങളോളം കാത്തിരുന്നു. എന്നാല് വിധി മരണത്തിന്റെ രൂപത്തില് വന്ന് മൊയ്തീന്റെ ജീവന് തട്ടിപ്പറിച്ച് കൊണ്ടു പോകുന്നതൊക്കെ പ്രേക്ഷകനെ സംബന്ധിച്ച് വേദന തന്നെയായിരുന്നു. കാമുകന് മരിച്ചതോടെ കാഞ്ചനമാലയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാന് ശ്രമിക്കുന്നതും അവന്റെ അമ്മ തടയുന്നതും, പിന്നീട് മൊയ്തീന്റെ കാമുകിയായി ജീവിക്കുന്നതും പ്രേക്ഷകരെ കണ്ണു നനയിച്ചതാണ്. മൊയ്തീന് രക്ഷപ്പട്ടിരുന്നെങ്കില്, അവര് ഒന്നിച്ചിരുന്നെങ്കില് എന്ന് നമ്മളില് പലരും ആഗ്രഹിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്നും മൊയ്തീനും കാഞ്ചന മാലയും ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദനയായി മലയാളികളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്.
റോജ
മണിരത്നത്തിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന ഒരു മാജിക്ക് ആണ് റോജ. അരവിന്ദ് സ്വാമിയും മധുബാലയും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച റൊമാന്റിക് ത്രില്ലര് ചിത്രം. മഹാഭാരതത്തിലെ സാവിത്രി- സത്യവാന് കഥയില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ടാണ് മണിരത്നം ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥയൊരുക്കിയത്.
തീവ്രവാദികള് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയ പ്രിയതമന് തിരിച്ചു വരുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അയാളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന് പാടുപെടുന്ന ഭാര്യ. അത്രയും മനോഹരമായാണ് ആ ചിത്രം അവതരിപ്പിച്ചത്. ജമ്മു കശ്മീര് ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷന്. ഈ ചിത്രം ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ആദ്യ സ്ഥാനത്തുണ്ട്.ചിത്രത്തിലെ എ ആര് റഹ്മാന്റെ ഗാനങ്ങളും എവര്ഗ്രീന് ഹിറ്റുകളാണ്.
അലൈ പായുതെ
മണിരത്നത്തിന്റെ സംവിധാനത്തില് 2000ല് പുറത്തെത്തിയ തമിഴ് റൊമാന്റിക് ചിത്രമാണ് അലൈ പായുതെ. കാര്ത്തിക് ആയി മാധവനും ശക്തിയായി ശാലിനിയും ചിത്രത്തിലെത്തി. പാരമ്പര്യവും ആധുനികവുമായ ലോകങ്ങള്ക്കിടയില് തങ്ങളുടെ പ്രണയം കാട്ടിയ വഴിയെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്നവര് അവരെയാണ് മണിരത്നം കാണിച്ചു തന്നത്.
മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ഇരുവരും. ചിത്രത്തിലെ എ ആര് റഹ്മാന്റെ ഗാനങ്ങളും പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്തതാണ്.
ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേ ജായേംഗേ
'ദിൽവാലെ ദുൽഹനിയ ലേ ജായേംഗേ' എന്ന ചിത്രം പ്രണയിക്കുന്നവരില് ഒട്ടുമിക്കവരും ഒരുവട്ടമെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഷാരൂഖ് ഖാനും കാജോളും തകര്ത്തഭിനയിച്ച ചിത്രം.
ഈ സിനിമ ബോളിവുഡിന്റെ തന്നെ ബെഞ്ച് മാർക്കുകളിൽ ഒന്നാണ്. അതിമനോഹരമായ ലൊക്കേഷനുകളും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകളും ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥയുമാണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകര് കണ്ടത്.
ടൈറ്റാനിക്
കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും ടൈറ്റാനിക് എന്ന സിനിമ പ്രേക്ഷകരുടെ ഉള്ളില് നിന്നും മായകയില്ല. അത് എപ്പോഴും പ്രേക്ഷകരെ ആകര്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ചരിത്ര സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംവിധായകന് ജെയിംസ് കാമറൂണ് ഒരുക്കിയ ഈ സിനിമ എക്കാലത്തെയും ഒരു വിസ്മയമായിരുന്നു.
ഇതിലെ റോസിനേയും ജാക്കിന്റെയും പ്രണയം പ്രേക്ഷകര് മറക്കുകയുമില്ല.1997 ലാണ് ക്രിസ്മസ് റിലീസായത്. കെയ്റ്റ് വിൻസ്ലെറ്റ്, ലിയനാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയത്.
നിറം
കൗമാറക്കാരുടെ ഇഷ്ട ചിത്രമാണ് നിറം. 1999 ൽ കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. സൗഹൃദത്തിന്റേയും പ്രണയത്തിന്റേയും കഥ പറഞ്ഞ സിനിമ.
ഇന്നും കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് അനിയത്തി പ്രാവും നിറവുമാണ്. ശാലി- ചാക്കോച്ചൻ താരജോഡികളുടെ ഹിറ്റ് ചിത്രമായിരുന്നു അത്.
അനാര്ക്കലി
പ്രണയത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ കാത്തിരിപ്പിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞ ചിത്രമായിരുന്നു അനാര്ക്കലി. സച്ചിയുടെ തിരക്കഥയിലും സംവിധാനത്തിലും പിറന്ന മനോഹര ചിത്രം. അനാർക്കലിയിൽ ഏറെ നാളുകളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നായകനും നായികയും ഒന്നിക്കുന്നത് നമ്മള് കണ്ടു.
പക്ഷേ ആ ഒത്തുച്ചേരലില് എത്തുന്നതിന് മുന്പുള്ള ആ കാത്തിരിപ്പിന്റെ സുഖം മനോഹരമായി പ്രേക്ഷകര്ക്ക് സമ്മാനിച്ച സിനിമയാണത്.
