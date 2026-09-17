സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു; പ്രിയദർശൻ ഉൾപ്പെടെ 18 പേർ പുതിയ ബോർഡിൽ
നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ ശശി ശേഖർ വെമ്പതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് പുതിയ ബോർഡിന്റെ കാലാവധി.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 12:22 PM IST
സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ (CBFC) പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു. മലയാളി സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ, ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ പ്രീതി സിന്റ, പങ്കജ് ത്രിപാഠി, സുനിൽ ഷെട്ടി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ചലച്ചിത്ര, സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ 18 പേരെയാണ് പുതിയ ബോർഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ ചെയർപേഴ്സൺ ശശി ശേഖർ വെമ്പതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് പുതിയ ബോർഡിന്റെ കാലാവധി.
2017 ഓഗസ്റ്റിലാണ് സിബിഎഫ്സി അവസാനമായി മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധിക്കായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് പുതിയ ബോർഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടതോടെ, പിൻഗാമികളെ നിയമിക്കുന്നതുവരെ നിലവിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പഴയ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങൾ 2020ന് ശേഷവും സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പുനഃസംഘടനയോടെയാണ് പുതിയ അംഗങ്ങൾ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.
പുതിയ ബോർഡിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ വിനോദ് അനുപം, നടൻ മനോജ് ജോഷി, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് അഭിഷേക് ജെയിൻ, ഗായകനും മുൻ പാർലമെന്റ് അംഗവുമായ ഹാൻസ് രാജ് ഹാൻസ്, നിർമ്മാതാവ് സുപ്രിയ യാർലഗദ്ദ, കവി-എഴുത്തുകാരൻ യതീന്ദ്ര മിശ്ര, നടി രൂപാലി ഗാംഗുലി എന്നിവരും പുതിയ സമിതിയുടെ ഭാഗമാണ്.
പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച പാനലിൽ മുൻ ബോർഡിൽനിന്ന് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അംഗങ്ങളെ മാത്രമാണ്. നാടക സംവിധായകൻ വാമൻ കേന്ദ്രെയും എഴുത്തുകാരൻ രമേശ് പതംഗെയുമാണ് പുതിയ സമിതിയിലും തുടരുന്നത്. ഇതോടെ മുൻ ബോർഡിലെ ഭൂരിഭാഗം അംഗങ്ങൾക്കും പകരം പുതിയ അംഗങ്ങൾ എത്തുകയാണ്.
മുൻ ബോർഡിൽ നടി വിദ്യാ ബാലൻ, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി, മുൻ ഫുട്ബോൾ താരം മിഹിർ ബൂട്ടിയ, നടി ഗൗതമി, വാണി ത്രിപാഠി ടിക്കൂ, നടി ജീവിത രാജശേഖർ, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് ടി. എസ്. നാഗാഭരണ, ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് നരേഷ് ചന്ദ്ര ലാൽ എന്നിവരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇവർക്കു പുറമെ വാമൻ കേന്ദ്രെയും രമേശ് പതംഗെയും ഉൾപ്പെടെ പഴയ ബോർഡിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മാറുന്നത്.
പുതിയ ബോർഡിൽ മലയാളി സാന്നിധ്യമായി സംവിധായകൻ പ്രിയദർശന്റെ നിയമനം ശ്രദ്ധേയമാണ്. മലയാളം, ഹിന്ദി, തമിഴ് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയദർശൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയരായ സംവിധായകരിലൊരാളാണ്. വ്യത്യസ്ത ഭാഷാ സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവം സിബിഎഫ്സിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പുതിയൊരു വീക്ഷണം നൽകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഉയരുന്നത്.
പുതിയ ബോർഡിൽ നടി രൂപാലി ഗാംഗുലിയും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2024ൽ അവർ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ (ബിജെപി) ചേർന്നിരുന്നു. സിബിഎഫ്സി പോലുള്ള സിനിമാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വിവിധ പശ്ചാത്തലങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളെ നിയമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ നിയമനവും ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.
പുതിയ ബോർഡിൽനിന്ന് പുറത്താകുന്ന വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി നേരത്തെ സിബിഎഫ്സി അംഗമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ പല്ലവി ജോഷി അഗ്നിഹോത്രി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ദി കശ്മീർ ഫയൽസ്’ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാക്കളിലും അഭിനേതാക്കളിലും ഒരാളായിരുന്നു. 2022ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം കശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളുടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിനെ പ്രമേയമാക്കിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും രാഷ്ട്രീയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് രാജ്യത്ത് വ്യാപകമായ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു.
സിനിമകൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതും പ്രദർശനത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭാഗീകരണം നിർണയിക്കുന്നതുമാണ് സിബിഎഫ്സിയുടെ പ്രധാന ചുമതല. രാജ്യത്തെ സിനിമാ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിൽ നിർണായക സ്ഥാനമുള്ള സ്ഥാപനമായതിനാൽ ബോർഡിന്റെ ഘടനയും അംഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലവും പൊതുചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാകാറുണ്ട്.