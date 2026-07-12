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1.80 കോടി രൂപ കുടിശ്ശിക; നടൻ ആര്യക്കും 'അനന്തൻ കാട്' പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിനുമെതിരെ കേസ്

'അനന്തൻ കാട്' എന്ന സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിനായി പ്രശസ്‌ത തമിഴ്‌ നടൻ ആര്യ, നിർമ്മാതാവ് വിനോദ്, നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ താഹെർ സിനി ടെക്‌നിക്‌സിൽ നിന്നും അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകളും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും വാടകയ്‌ക്കെടുത്തു.

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Actor Arya (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 10:43 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: നടൻ ആര്യയ്ക്കും സിനിമാ അണിയറപ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തു. ഹൈദരാബാദിലെ ജൂബിലി ഹിൽസ് പൊലീസാണ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനായി വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത അത്യാധുനിക ക്യാമറകളുടെയും മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളുടെയും വാടകയിനത്തിൽ 1.80 കോടി രൂപ നല്‍കാതെ വഞ്ചിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് നടപടി.

'അനന്തൻ കാട്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ നിര്‍മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രശസ്‌ത തമിഴ്‌ നടൻ ആര്യ, നിർമാതാവ് വിനോദ്, നിർമാണ കമ്പനിയുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ വെങ്കടഗിരിയിലെ ഹൈ-ലാൻഡ് കോളനിയിലുള്ള 'താഹെർ സിനി ടെക്‌നിക്‌സിനെ' പലതവണ സമീപിച്ചു. അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ, ലൈറ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ, മറ്റ് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യപ്പെടുകയും അവ സിനിമാ സംഘത്തിനു കൈമാറുകയും ചെയ്‌തു. വാടക തുക മുഴുവൻ കൃത്യ സമയത്തിനുള്ളിൽ നൽകുമെന്നും കുടിശ്ശികകൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്നും ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 25 ന് ഇരുവിഭാഗവും കരാർ ഒപ്പിട്ടു.

കമ്പനി സ്വന്തം ചെലവിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വിലകൂടിയ ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി. ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ കമ്പനി നൽകിയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും കരാർ പ്രകാരമുള്ള ആകെ തുകയായ 2.12 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 1.80 കോടിയിലധികം രൂപ നൽകാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീം തയാറായില്ലെന്ന് പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. കുടിശ്ശിക തുക എഴുതി നൽകുകയും ബാക്കി തുക മുഴുവൻ അടച്ച് ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 'നോ ഡ്യൂസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്' നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും പരാതിക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

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കരാർ പ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്ന സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും തുക മുഴുവൻ നൽകാതായതോടെയാണ് പരാതിക്കാർ നിയമപരമായി മുന്നോട്ടുനീങ്ങിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുടിശ്ശിക തുക സംബന്ധിച്ച് കത്തുകൾ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ, ഫോൺ കോളുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നിരന്തരം പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിനെ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും പ്രതികരണമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടൻ്റായ ജാവേദ് അലി വെള്ളിയാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം ജൂബിലി ഹിൽസ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, യഥാർഥ വസ്തുതകൾ മറച്ചുവെച്ച് അണിയറപ്രവർത്തകർ കേരളത്തിലെ ഒരു കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് സമ്പാദിച്ചതായും കമ്പനി ആരോപിക്കുന്നു.

കുടിശ്ശിക തുകയെക്കുറിച്ച് കമ്പനി മാനേജരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നിർമാതാവ് വിനോദ്, നടൻ ആര്യ, പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കിഷോർ എന്നിവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് ശനിയാഴ്‌ച അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

ARYA
TAHER CINE TECHNICS
ARYA AND HIS FILM CREW CASE
ANANTHAN KAADU
CASE REGISTERED AGAINST ACTOR ARYA

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