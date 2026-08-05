വൈമാനികനിൽ നിന്ന് സംവിധായകനിലേക്ക്; മതികെട്ടാൻ ഷോലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഷറഫ് അലിയുടെ 'ഫോട്ടോഗ്രാഫർ'
'ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' എന്ന മിസ്റ്ററി ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി സംവിധായകന് അഷറഫ് അലി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 5, 2026 at 5:38 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഒരാൾ എങ്ങനെ കലാകാരനാകുന്നു? ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ കലാവാസന ജനിപ്പിക്കുന്നു."- സിനിമയോടുള്ള തൻ്റെ അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തമിഴ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ അഷറഫ് അലി വാചാലനാകുന്നു. അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് 'ഫോട്ടോഗ്രാഫർ'. വൈമാനികൻ കൂടിയായ അഷറഫ് അലി ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലും എത്തുന്നുണ്ട്. കൊടൈക്കനാലിലെ മതികെട്ടാൻ ഷോല എന്ന വനപ്രദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാടോടി കഥകളും നിഗൂഢതകളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരുക്കിയ 'ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' എന്ന മിസ്റ്ററി ചിത്രം ഓഗസ്റ്റ് 7-നാണ് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നത്. തൻ്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽനിന്ന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അഷറഫ് അലി.
കാടും അതിജീവനവും: 'ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' പിറന്ന വഴി
നിഗൂഢമായ വനത്തിനുള്ളിൽ ഒരാൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. ആ വ്യക്തി നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി എഴുതി തുടങ്ങിയതാണ് 'ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' എന്ന ചലച്ചിത്രം. ഒരുപാട് കെട്ടുകഥകളും മിത്തുകളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു വനപ്രദേശം. ആ വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. യാത്രയിൽ എവിടെയോ അയാൾക്ക് വഴി തെറ്റി. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്താൻ അയാൾ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. പരാജയബോധം മനസ്സിൽ മരണഭീതി ഉണ്ടാക്കി. കേട്ടിട്ടുള്ള കെട്ടുകഥകളും മിത്തുകളും യാഥാർഥ്യമാണോ എന്ന് അയാൾ ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു. അകപ്പെട്ടാൽ ഒരാളെ അത്ര എളുപ്പം പുറത്തേക്ക് നയിക്കുന്നതല്ല ആ കാടിൻ്റെ സ്വഭാവം. ആ കാടിനുള്ളിൽ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിനിമ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.
ഭാവനയിൽ തുടങ്ങി, മതികെട്ടാൻ ഷോലയിൽ എത്തിയ യാഥാർഥ്യം
'ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം ഉള്ളിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോഴും പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തുമ്പോഴും നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാടിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് കൃത്യമായ അറിവുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല. പൂർണമായും ഭാവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആദ്യ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ രൂപം എഴുതിത്തീർത്തത്. മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചെടുത്തതുപോലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നീട് അങ്ങനെയൊരു സ്ഥലം യഥാർഥത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു.
ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊടൈക്കനാലിലെ മതികെട്ടാൻ ഷോല എന്ന റിസർവ് വനപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കാരണം, നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ആ അത്ഭുതത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. മതികെട്ടാൻ ഷോലയെക്കുറിച്ച് ആദ്യം തിരഞ്ഞത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ വനപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തി സംസാരിച്ചു. കൊടൈക്കനാലിൽ എനിക്ക് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്, അവരോട് വിശദാംശങ്ങൾ ആരാഞ്ഞു.
ഭാവനയും യാഥാർഥ്യവും കൈകോർക്കുമ്പോൾ
നൂറുകണക്കിന് മിത്തോളജിക്കൽ കഥകളാണ് മതികെട്ടാൻ ഷോലയെക്കുറിച്ച് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അത്തരം കഥകളെല്ലാം തന്നെ ശേഖരിച്ചു. ശേഷം ആ കഥകളെ കൂട്ടിവെച്ച് അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ തിരക്കഥയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രം വേർതിരിച്ചെടുത്തു. ആ സമയം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, തിരക്കഥയിലെ 20 ശതമാനം കഥ മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഭാവന. ബാക്കി സിനിമയുടെ കഥകളെല്ലാം ഞാൻ ശേഖരിച്ചെടുത്ത മിത്തോളജിക്കൽ സംഭവങ്ങളിൽ തന്നെയുണ്ട്.
പിന്നീട് നിരവധി ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എഴുതി തിരക്കഥ പൂർത്തിയാക്കി. സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ രസകരമായി തോന്നി. സിനിമ വളരെ ഇൻ്ററസ്റ്റിങ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ സിനിമ തികച്ചും പുതിയൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ ആസ്വദിക്കാം.
വൈമാനികനിൽ നിന്ന് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനിലേക്ക്
ഞാനൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ എയർ പൈലറ്റ് ക്യാപ്റ്റനാണ്. ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മളൊക്കെ എത്ര ചെറുതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവും ഉണ്ടാകും. ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ മനോഹാരിത ആസ്വദിച്ചതാണ് ഒരുപക്ഷേ എന്നിലെ കലാകാരന് പ്രേരകമായത്. കല എന്നത് ആരുടെയും കുത്തകയല്ല. ആർക്കുവേണമെങ്കിലും ഒരു കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കലാകാരി ആകാം. അങ്ങനെയാണ് ആകാശത്തിലിരുന്ന് തോന്നിയ സിനിമ എന്ന മോഹം ഭൂമിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കലാകാരൻ ആകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും സിനിമ വളരെ ചെലവേറിയ കലാരൂപമാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം. ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ആ അവസരം ഞാൻ പാഴാക്കിയില്ല.
അഭിനയത്തിലേക്ക്
സിനിമ എന്ന കലാരൂപത്തിന് ഒരു കാന്തിക സ്വഭാവം ഉണ്ട്. നമ്മൾ സിനിമയെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സിനിമ തന്നിലേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇടവേളകളിൽ ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒപ്പം കൂടുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം സിനിമയായി മാറി. സിനിമകൾ കാണുമായിരുന്നെങ്കിലും, ഓരോ വെള്ളിയാഴ്ചക്കും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്തോറും സിനിമയെക്കുറിച്ച് വെറുതെ ചർച്ചകൾ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എന്ന ഒരു ബോധ്യമുണ്ടായി. എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തോട് നമ്മൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിക്കണം. ഒരു മൊമെൻ്റില് ഒരു സിനിമ സ്വന്തമായി ചെയ്യാം എന്നെടുത്ത തീരുമാനത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് റ എന്ന ചിത്രം ചെയ്യുന്നത്. ആ സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമായി. സിനിമ എന്ന മോഹത്തിന് ഇടവേള സംഭവിച്ചു. രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുന്നതിനിടയിലും സിനിമ മനസ്സിൽ നിന്നു പോയില്ല. ഒടുവിൽ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഇടവേള ലഭിച്ചപ്പോൾ വിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന ചലച്ചിത്രം സംഭവിക്കാൻ ഇടയായത്. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന ചിത്രം ആശയം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ബാഹുല്യം ഉള്ളത്. ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ആണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയത്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ബിസിനസിന്റെ വശം കൂടിയുണ്ട്. ഒരുപാട് പണം മുടക്കി തുടക്കക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയ സിനിമ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ വലിയ ആശയം പറയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന ചിത്രം ഒരുക്കിയത്.
വനത്തിനുള്ളിലെ ഷൂട്ടിങ്
യഥാർഥ സ്ഥലവുമായി ഏകദേശ സാമ്യതകൾ ആ സ്ഥലത്തിനുമുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള കുറച്ചധികം വനപ്രദേശങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. കാരണം ഒരേ വനഭൂമി തന്നെ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോറടിക്കും. യഥാർഥ വനത്തിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ധാരാളമുണ്ടായി. പെർമിഷൻ ലഭിക്കുക എന്നത് ഒരു പോരാട്ടം തന്നെയായിരുന്നു.
എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നാലുമണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കും. ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താണ് വനത്തിൽ എത്തുക. അവിടെനിന്ന് ജീപ്പിൽ കയറി ഒരു മണിക്കൂർ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യും. പിന്നീട് ഒരു മണിക്കൂർ ട്രക്കിങ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് ലൊക്കേഷനിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. വളരെ കുറച്ച് അണിയറ പ്രവർത്തകരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാട്ടിനുള്ളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചില സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനസാമഗ്രികളുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പകുതി പേരും തളരും. ലൊക്കേഷൻ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു തളർന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുന്നത്. പക്ഷേ സിനിമയുടെ മികച്ച ഔട്ട്പുട്ട് കാണുമ്പോൾ തളർച്ച മറക്കും. സിനിമ കാണുമ്പോൾ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശം മതികെട്ടാൻ ഷോല അല്ലെന്ന് ആരും പറയില്ല. സിനിമ എന്നുപറയുന്നത് മേക്ക് ബിലീഫ് കൂടിയാണല്ലോ.
വാനവും ഭൂമിയും
'ഫോട്ടോഗ്രാഫർ' എന്ന ചലച്ചിത്രം മലയാള സിനിമകൾ പോലെ ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങളുമായി വളരെ ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ്. തിരക്കഥ ഏകദേശം ഒന്നരവർഷം കൊണ്ടാണ് എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി നിരവധി ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എഴുതി. പലപ്പോഴും ഓരോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമ്പോൾ മാറ്റിയെഴുതും. ആദ്യം അതിജീവനവും, സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ എലമെൻ്റുകളും മാത്രമായിരുന്നു വിഷയമെങ്കിൽ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം സിനിമയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പിന്നീട് സിനിമയ്ക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ വശം വേണമെന്ന തീരുമാനമെടുത്തു. ഏതൊരു കഥ പറയുമ്പോഴും അതിൽ ഒരു ഇമോഷൻ ഉണ്ടാകണം. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം യാന്ത്രികമാകും.
ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തി തമിഴ് സംവിധായകൻ ശങ്കർ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈം കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകൾ ഏറെ ആസ്വദിച്ചാണ് കണ്ടത്. ഒരുപക്ഷേ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് മോഹം ചെറുപ്പത്തിലെ ഉള്ളിൽ തോന്നാൻ കാരണം സംവിധായകൻ ശങ്കർ സാറാണ്. ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമകൾ ഒരുക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് വേറിട്ടത് തന്നെ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ ടെക്നോളജിയുടെ വലുപ്പം മാത്രമല്ല നല്ല കഥയും ഇമോഷനും ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ പഠിച്ചു തന്നെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നത്. പിന്നീട് അഡീഷണൽ സിലബസ് ആയി ലഭിച്ചതാണ് മലയാള സിനിമ.
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