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നിവിന്‍ പോളി ചിത്രത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് അമുൽ; ബെത്‌ലഹേം 'ബട്ടർലഹേമാക്കി', ബി.കെ.യു റഫന്‍സ് തരംഗമാകുന്നു

ഗിരിഷ് എ.ഡി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് റഫന്‍സാക്കി അമുലിന്‍റെ പുതിയ പരസ്യം.

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Amul Advertisement (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 12:52 PM IST

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മിത ബൈജുവും നിവിന്‍ പോളിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില്‍ വിജയകരമായി മുന്നേറുകയാണ്.

റിലീസ് ചെയ്‌ത് മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക് എത്തി നില്‍ക്കുമ്പോഴും ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്. 270.45 കോടി രൂപയാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി സിനിമ ഇതുവരെ നേടിയത്. ഓണം റിലീസായി ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയ ഈ ചിത്രത്തെ റഫന്‍സാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമുല്‍.

ചിത്രത്തില്‍ നിവിന്‍ പോളിയും മമിതയും അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രങ്ങള്‍ റെയില്‍വേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലിരുന്ന് അമുല്‍ ബട്ടര്‍ ചേര്‍ത്ത് ബ്രഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന പേരിനു പകരം ‘ബട്ടർലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്' എന്ന പേരാണ് പരസ്യത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നിവിൻ പോളിയുടെയും മമിതയുടെയും കാരിക്കേച്ചർ രൂപങ്ങളാണ് പോസ്റ്ററിൽ ഉള്ളത്. അമുൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്ന് ടാഗ് ലൈനും നൽകിയിരിക്കുന്നു. അമുലിന്‍റെ ഈ പരസ്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായതോടെ നിവിന്‍ പോളി, ചിത്രത്തിന്‍റെ നിര്‍മാതാക്കളായ ഭാവനാ സ്റ്റുഡിയോസ്, തിരക്കഥാകൃത്ത് കിരണ്‍ ജോസി, ഉണ്ണിമായ പ്രസാദ് തുടങ്ങി നിരവധി പേര്‍ ലൈക്കും കമന്‍റുമായും എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

വ്യത്യസ്‌തമായ അവതരണം കൊണ്ടും തിരക്കഥയിലെ പ്രത്യേകതകൊണ്ടും താരങ്ങളുടെ അഭിനയ പ്രകടനങ്ങള്‍ക്കൊണ്ടും പ്രേക്ഷക ഹൃദയം കീഴടക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്.

കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ എത്തിയ ചിത്രത്തില്‍ നിവിന്‍ പോളിയുടെയും മമിത ബൈജുവിന്‍റെയും കെമസ്‌ട്രി തന്നെയാണ് പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളില്‍ ഒന്ന്. ആഷ്‌ലി-ജസ്റ്റിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് മമിതയും നിവിന്‍ പോളിയും എത്തുന്നത്. കല്യാണ പ്രായം കഴിയാറായിട്ടും ഒറ്റത്തടിയായി നടക്കുന്ന ജസ്റ്റിനോട് ആഷ്‌ലിക്ക് തോന്നുന്ന പ്രണയവും പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നതുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്.

'തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ', 'സൂപ്പർ ശരണ്യ', 'പ്രേമലു' എന്നീ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് എ.ഡി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. ഗിരീഷ് എ.ഡിയും കിരൺ ജോസിയും ചേർന്നാണ് സിനിമയ്ക്ക് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

'പ്രേമലു'വിന്‍റെ വൻ വിജയത്തിന് ശേഷം ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് നിർമിക്കുന്ന ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഇത്. ദിലീഷ് പോത്തൻ, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്യാം പുഷ്‌കരന്‍ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിനൊപ്പം നിവിൻ പോളി ആദ്യമായി കൈകോർക്കുന്ന സിനിമ എന്ന പ്രത്യേകതയും 'ബത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിനുണ്ട്'.

നിവിൻ പോളിയുടെയും ഗിരീഷ് എ.ഡിയുടെയും ആദ്യ കൂട്ടുകെട്ടായതിനാൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപന ഘട്ടം മുതൽ സിനിമ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു.

നിവിനും മമിതയ്ക്കും പുറമെ വിനയ് ഫോർട്ട്, സംഗീത് പ്രതാപ്, സുരേഷ് കൃഷ്‌ണ, ബിന്ദു പണിക്കർ, റോഷൻ ഷാനവാസ്, ശ്യാം മോഹൻ, ഷമീർ ഖാൻ, ശ്രിന്ദ, പാർവതി അയ്യപ്പദാസ്, മീനാക്ഷി രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ചിത്രത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്.

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