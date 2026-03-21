വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ബി ടി എസിന്റെ വമ്പന് തിരിച്ചു വരവ്; 14 പാട്ടുകളുമായി ആരിരാങ് പുറത്ത്
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 21, 2026 at 8:13 PM IST
ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുള്ള ജനപ്രിയ ദക്ഷിണ കൊറിയൻ പോപ്പ് ബാൻഡായ ബി.ടി.എസ്. സംഗീത ലോകത്തേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി. ബി ടി എസ് താത്കാലികമായി പിരിച്ചു വിട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ആല്ബമായ ആരിരാങ് ബാന്ഡ് വെള്ളിയാഴ്ച (മാര്ച്ച് 20) പുറത്തിറക്കി.
ബി ടി എസിന്റെ തിരിച്ചു വരവിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആദ്യ സംഗീത പരിപാടി ശനിയാഴ്ച സോളില് നടക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് ആരിരാങ് പുറത്തിറക്കിയത്. 2022 ലാണ് ബി ടി എസ് താത്കാലികമായി പിരിച്ചു വിട്ടത്.
പതിനാല് ട്രാക്കുകളുള്ള ആരിരാങ്ങിനോടൊപ്പം ആല്ബത്തിലെ സ്വിം എന്ന ഗാനത്തിന്റെ വീഡിയോയും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആരാധകരില് നിന്നും വന് സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
എന്നും ഹിറ്റ് ചാര്ട്ടുകളില് ഇടം പിടിക്കാറുള്ള ബി ടി എസിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റുഡിയോ ആല്ബമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയ ആരിരാങ്. ഏപ്രിലില് ബാന്ഡ് ആല്ബവുമായി ലോകപര്യടനം നടത്തും.
ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടിയില് 2.6 ലക്ഷം പേര് പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിവരം, ഗ്വാൻഘ് വാമുൻ ചത്വരത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി നെറ്റ്ഫ്ളിക്സ് 190 രാജ്യങ്ങളിൽ തത്സമയം സംപ്രേഷണംചെയ്യും.
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചു വരവ്
ബി ടി എസിലെ അംഗങ്ങള് സൈനിക ചുമതലകള് പൂര്ത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള തിരിച്ചു വരവാണ് ആരാധകര് ആഘോഷമാക്കുന്നത്. തിരിച്ചു വരവിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ സംഗീത പരിപാടിയാണിത്. ഇടവേളകളില് ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും പ്രകടനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം ബിടി എസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരിപാടിക്കാണ് ആരാധകര് കാതോര്ത്തിരിക്കുന്നത്.
ആരിരാങ് എന്ന ആൽബത്തെക്കുറിച്ച്
ബി ടി എസിന്റെ മികച്ച പ്രകടനവും മനോഹരമായ ഒരുക്കിയ ഗാനങ്ങളും തന്നെയാണ് ആരിരാങ് ആല്ബത്തിേന്റെ പ്രത്യേകത. ബോഡി ടു ബോഡി, ഹൂളിഗൻ, ഏലിയൻസ്, ഇന്റു ദി സൺ തുടങ്ങിയ ട്രാക്കുകൾ വ്യത്യസ്ത സംഗീത മൂഡുകളും തീമുകളുമാണ് എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്.
ആരിരാങ് കൊറിയന് നാടോടി ഗാനത്തില് നിന്ന് പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദുഃഖം, പ്രതീക്ഷ, പ്രതിരോധം എന്നിവയുടെ മിശ്രിതമായ ഹാൻ എന്ന ആശയത്തെ ഈ വാക്കിനെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലൂടെ, ബി ടി എസ് അവരുടെ ആധുനിക സംഗീതത്തെ കൊറിയൻ പൈതൃകവുമായും വികാരങ്ങളെയുമാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്.
ലൈവ് ഷോ
പുതിയ ആൽബത്തിലെ തത്സമയ പരിപാടി, അത്യുജ്ജ്വലമായ സ്റ്റേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ, ആരാധകർക്ക് മുന്നിൽ ഗ്രൂപ്പ് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചില വൈകാരിക നിമിഷങ്ങൾ എന്നിവ ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് സംഗീത പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.ബാൻഡിന്റെ നേതാവായ ആർ.എമ്മിന് പരിശീലനത്തിനിടെ കാലിന് പരിക്കുപറ്റിയെങ്കിലും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബി.ടി.എസ്. മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.. മാര്ച്ച് 27 ന് ബി ടി എസ് റിട്ടേണ് എന്ന പേരില് ഡോക്യുമെന്ററി പുറത്തിറക്കും.
ബി ടി എസിന്റെ പിറവി
2013-ലാണ് ഏഴംഗ ബോയ് മ്യൂസിക് ബാൻഡായ ബി.ടി.എസിന്റെ പിറവി. വ്യക്തിഗത പ്രോജക്ടുകളിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കാനും ദക്ഷിണകൊറിയയിലെ നിർബന്ധിതസൈനികസേവനം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമായി 2022 ജൂണിൽ അംഗങ്ങൾ തത്കാലത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞത്. ആർ.എം., ജിൻ, സൂഗ, ജെ-ഹോപ്പ്, ജിമിൻ, വി, ജങ്കുക്ക് എന്നിവരാണ് ബാൻഡിലെ അംഗങ്ങൾ. ബി.ടി.എസ്. ആരാധകർ ബി.ടി.എസ്. ആർമി എന്നാണറിയപ്പെടുന്നത്.
