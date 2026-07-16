'ഭയമുണ്ടായിട്ടും അവര് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് എന്റെ നെഞ്ച് തകരുകയാണ്'; സ്തനാര്ബുദത്തോട് പോരാടി കുബേരന് നായിക ഉമാ ശങ്കരി
രണ്ടാം ഘട്ട കീമോ പൂർത്തിയായി, കഠിനമായ ദിവസങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നു; ഉമ ശങ്കരി
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 16, 2026 at 8:56 PM IST
'കുബേരൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികള്ക്ക് ഏറെ സുപരിചിതയായ നടിയാണ് ഉമ ശങ്കരി. തെന്നിന്ത്യയില് തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഈ താരത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചുള്ള വാര്ത്തകളാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് നിറയുന്നത്. ഉമ ശങ്കരി സ്തനാര്ബുദ രോഗത്തോട് മല്ലിടുകയാണെന്നും കീമോ തെറാപ്പിയുടെ രണ്ടാംഘട്ടം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നുമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തു വരുന്ന വിവരം.
നടി തന്നെയാണ് തന്റെ രോഗവിവരത്തെ കുറിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.നിലവിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചികിത്സ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്നും താരം അറിയിച്ചു.
"കീമോ/ഇമ്മ്യൂണോയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടമാണ്, ഞാൻ ഓരോ ദിവസമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. കഠിനമായ ദിവസങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ശക്തി തോന്നുന്ന ദിവസങ്ങള് ആഘോഷിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം നിന്ന എന്റെ കുടുംബത്തിനും സ്നേഹത്തിനും പിന്തുണയ്ക്കും എന്റെ ആരാധകർക്കും നന്ദി. ഞാൻ എന്റെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നു, സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു, ഒപ്പം പുരോഗതിയിൽ ശ്രദ്ധ നല്കുന്നു. പുരോഗതി പൂര്ണമല്ല, പക്ഷേ അത് യാഥാർഥ്യമാണ്.", നടി കുറിച്ചു.
2000 ത്തില് തമിഴ്, തെലുഗു സിനിമകളിലൂടെ തിളങ്ങി നിന്ന ഈ താരം ദിലീപ് നായകനായി എത്തിയ കുബേരന് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരിയായി മാറുന്നത്. തുടർന്ന് 'വസന്തമല്ലിക', 'സാഫല്യം', 'ഈ സ്നേഹതീരത്ത്' തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷം ചെയ്തു. വിവാഹത്തോടെ അഭിനയത്തില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ വര്ഷം ജൂണിലാണ് തന്റെ ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രേക്ഷകരുമായി ഉമ ശങ്കരി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. സ്തനാര്ബുദം സ്ഥിരീകരിച്ചപ്പോള് വലിയ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ആദ്യ നിമിഷങ്ങളില് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും നടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ‘എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ? എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക്? എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യം മനസ്സിൽ ഉയർന്നതെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് യാഥാര്ഥ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ധൈര്യത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും രോഗത്തെ നേരിടാന് തീരുമാനിച്ചെന്നും ചികിത്സയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുകയാണെന്നും താരം വിശദീകരിച്ചു.
"നമ്മള് എത്രതന്നെ മുന്കൂട്ടി തയാറെടുത്താലും, ജീവിതത്തില് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി വരുമ്പോള് അത് നേരിടാന് നമുക്ക് ഒട്ടും മനക്കരുത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. എന്റെ കാര്യത്തിലും എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുതന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. അവര്ക്ക് ഉള്ളില് ഭയമുണ്ടായിട്ടും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം പുറത്തു കാണിക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് എന്റെ നെഞ്ച് തകരുകയാണ്.
എങ്കിലും, ഒരുപാട് കണ്ണീരൊഴുക്കിയ നാളുകള്ക്ക് ശേഷം, തുടര്ച്ചയായ പ്രാര്ഥനകളിലൂടെയും വീട്ടുകാരുടെ പിന്തുണയിലൂടെയും ആ ഞെട്ടലില് നിന്നും ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഞാന് എത്തിച്ചേര്ന്നു. വിധിക്ക് മുന്നില് തോറ്റുകൊടുക്കാനോ കീഴടങ്ങാനോ ഞാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ജീവിതം അതിന്റെ കഠിനമായ യാഥാര്ഥ്യത്തോടെ മുന്നില് വന്നു നില്ക്കുമ്പോള് അതിനെ നേരിടാന് ഞാന് മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭര്ത്താവിന്, എനിക്ക് കൂട്ടിരുന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ധൈര്യം കാണിച്ചതിന് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളില് നിന്നും നന്ദി പറയുന്നു. മകനേ, നിന്റെ കരുത്തിന് നന്ദി. ഒപ്പം സ്നേഹവും പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷയുമായി കൂടെയുള്ള എന്റെ മുഴുവന് കുടുംബാംഗങ്ങള്ക്കും സുഹൃത്തുക്കള്ക്കും നന്ദി. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യമാണ് എന്റെയും കരുത്ത്", നടി കുറിച്ചു.
കന്നട സംവിധായകനായ ഡി.രാജേന്ദ്ര ബാബുവിനും നടി സുമിത്രയുടേയും മകളാണ് ഉമ ശങ്കരി. ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലിഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ബിരുദം നേടി.
2006 ജൂൺ 15ന് ബെംഗളൂരുവിൽ വച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയറായ എച്ച്. ദുഷ്യന്തിനെയാണ് ഉമ വിവാഹം ചെയ്തത്. വിവാഹത്തോടെ സിനിമയില് നിന്നും ഇടവേളയെടുത്ത ഉമ ഏകദേശം 30 ഓളം സിനിമകളില് വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്.
2000ത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വീരനാടായ് എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ഉമ അഭിനയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. 2004ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഈ സ്നേഹതീരത്ത്’ ആണ് ഉമ അഭിനയിച്ച അവസാന മലയാള സിനിമ. 2022ൽ അജിത് നായകനായ ‘വലിമൈ’യാണ് ഉമ അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ചിത്രം.