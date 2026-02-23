'വാടാ…'; ഫിലിം ഫെയര് അവാര്ഡ് വാങ്ങുന്നതിനിടെ ആസിഫിനേയും ബേസിലിനേയും ഒപ്പം നിര്ത്തി മമ്മൂട്ടി
പതിനാറാമത്തെ തവണയാണ് മമ്മൂട്ടി ഫിലിം ഫെയര് അവാര്ഡ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 23, 2026 at 11:11 AM IST
70ാമത് ഫിലിം ഫെയര് അവാര്ഡില് മലയാള വിഭാഗത്തില് നിന്ന് മികച്ച നടനായി മമ്മൂട്ടി. ഭ്രമയുഗത്തിലെ അഭിനയത്തിനാണ് മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടന് മമ്മൂട്ടിയെ അവാര്ഡിന് അര്ഹനാക്കിയത്. മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മത്സരിച്ചത് ആസിഫ് അലിയും ബേസില് ജോസഫുമായിരുന്നു.
ഇത് പതിനാറാമത്തെ തവണയാണ് മമ്മൂട്ടി ഫിലിം അവാര്ഡ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. അവാര്ഡ് വാങ്ങി സംസാരിക്കുന്നതിനിടയില് തന്നേക്കാള് ഒട്ടും പിന്നിലല്ല ഇരു നടന്മാരുമെന്ന് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ശേഷം ഇരുതാരങ്ങളേയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. വാടാ… എന്നു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുവരേയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച മമ്മൂട്ടി തനിക്കൊപ്പം നിര്ത്തിയാണ് അവാര്ഡ് വാങ്ങിയത്. ഈ നിമിഷം കാണികള്ക്കിടയില് വലിയ കരഘോഷമായിരുന്നു.
താന് പണ്ടുമുതലേ ഫിലിം ഫെയര് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെ ആരാധകനാണ്. വലിയ ഹിന്ദി നടന്മാരൊക്കെ ഫിലിം ഫെയര് വാങ്ങുന്നത് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിനിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അന്നൊന്നും തനിക്ക് ഇത്തരം ഒരു പുരസ്കാരം വാങ്ങാന് കഴിയുമെന്ന് കരുതിയിട്ടില്ലെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. എന്നാല് ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, തന്റെ പതിനാറാമത്തെ ഫിലിംഫെയര് ആണ് ഇപ്പോള് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്നും എക്കാലവും സിനിമ മാത്രം സ്വപ്നം കണ്ട തനിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്താന് ഉണ്ടെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. ഇതോടൊപ്പം അവാര്ഡിനര്ഹമായ ഭ്രമയുഗം സിനിമയെ കുറിച്ചു മമ്മൂട്ടി സംസാരിച്ചു. ഒപ്പം അഭിനയിച്ച അര്ജുന് അശോകനും സിദ്ധാര്ഥുമടക്കം മികച്ച നടന്മാരാണെന്നും മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു. സിനിമ എക്കാലത്തേയും തന്റെ സ്വപ്നമാണെന്നും മമ്മൂട്ടി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ വാക്കുകള്
"ഭ്രമയുഗം കുറച്ചു പേരെങ്കിലും കണ്ടുകാണും. ഞാനും വേറെ രണ്ട് അഭിനേതാക്കളും മാത്രമാണ് ആ സിനിമയിലുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് കുറേ ശബ്ദങ്ങളുമാണ്. അര്ജുന് അശോകനും സിദ്ധാര്ഥുമാണ് ഒപ്പമുള്ളത്. പിന്നെ ഡയറക്ടറും മറ്റു ടെക്നീഷ്യന്സുമാണ്.
സിനിമ എന്റെ വലിയ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു, ഇപ്പോഴുമാണ്. പണ്ടുമുതലേ ഫിലിം ഫെയറിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആരാധകനാണ്. വലിയ ഹിന്ദി നടന്മാരൊക്കെ ഫിലിം ഫെയര് അവാര്ഡും മറ്റും വാങ്ങുന്നത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നില്ക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, 16ാമത്തെ തവണയാണ് എനിക്ക് ഈ അവാര്ഡ് ലഭിക്കുന്നത്.
ഒരു നടനെന്ന നിലയില് ഇനിയും ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെടുത്താനുണ്ടെന്നാണ് ഞാന് കരുതുന്നത്. അത് സത്യമാണ്. കള്ളം പറയുന്നതല്ല. എപ്പോഴും മികച്ചതാക്കുവാനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ഞാന് പരിശ്രമിക്കും, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. എന്റെ സ്വപ്നം എപ്പോഴും സിനിമ മാത്രമായിരുന്നു. നിങ്ങള് എല്ലാവരും എപ്പോഴും എനിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
ഇതില് ഒപ്പം നോമിനികളായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആസിഫും ബേസിലുമാണ്. അവര് രണ്ട് പേരും എനിക്ക് താഴെയല്ല. അവര് എനിക്കൊപ്പം തുല്യരാണ്. പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങള് കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അത്രയേ ഉള്ളു. രണ്ട് പേരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്…വാടാ… ഭ്രമയുഗത്തില് എനിക്കൊപ്പം അഭിനയിച്ചവരും മികച്ച അഭിനേതാക്കളാണ്", മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞു.
കൊച്ചിയിലാണ് 70 ാമത്തെ ഫിലിം ഫെയര് അവാര്ഡ് നിശ നടന്നത്. 2024 ലെ മികച്ച പ്രതിഭകളെ ആദരിച്ച ചടങ്ങില് മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു എന്നീ ഭാഷകളിലെ സിനിമാ പ്രമുഖര് പങ്കെടുത്തു.
ആടുജീവിതം അഞ്ചുപുരസ്കാരങ്ങള് സ്വന്തമാക്കി. പൃഥ്വിരാജ് മികച്ച (നടന് ക്രിട്ടിക്സ്), റഫീഖ് അഹമ്മദ് (മികച്ച വരികള്), ജിതിന് രാജ് (മികച്ച ഗായകന്), കെ ആര് ഗോകുല് (മികച്ച നവാഗത നടന്), സുനില് കെ എസ് (മികച്ച ഛായാഗ്രാഹകന്) എന്നിങ്ങനെയാണ് അവാര്ഡുകള്
വിജയ രാഘവന് മികച്ച (സഹനടന്) എന്നിങ്ങനെ നാലു പുരസ്കാരങ്ങളാണ് കിഷ്കിന്ധാ കാണ്ഡം എന്ന ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. മികച്ച നടന് ക്രിട്ടിക്സ് പുരസ്കാരം പൃഥ്വിരാജും ആസിഫ് അലിയും പങ്കിട്ടു. അഭിമന്യു എസ് തിലകന്, മേതില് ദേവിക എന്നിവര് മികച്ച നവാഗതര്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
