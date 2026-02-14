ഹോളിവുഡിനേയും ഞെട്ടിച്ച് മോളിവുഡ് ലെജന്ഡ് മമ്മൂട്ടി! ഓസ്കര് അക്കാദമിയില് പ്രദര്ശിപ്പിച്ച് ഭ്രമയുഗം; ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് ഇത് അഭിമാനം
പ്രദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി സിനിമയെയും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെയും പരിചയപ്പെടുത്തിയ അവതാരക മമ്മൂട്ടിയെ 'മോളിവുഡ് ലെജൻഡ്' എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ഇത് വിദേശികളടക്കമുള്ള കാണികൾ നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെയാണ് വരവേറ്റത്.
Published : February 14, 2026 at 1:24 PM IST
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മമ്മൂട്ടി. സമീപകാലത്ത് ആ ഇതിഹാസതാരം ചെയ്ത വച്ച ചിത്രങ്ങളും കഥാപാത്രങ്ങളും കാണുമ്പോള് ഓരോ പ്രേക്ഷകനും അത്ഭുതമാണ് തോന്നുക. അത്തരമൊരു സിനിമയാണ് രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്ത് മമ്മൂട്ടി കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി എത്തിയ ഭ്രമയുഗം.
കൊടുമണ് പോറ്റിയായും ചാത്തനായും അതിഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ച മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ ചിത്രം ഓസ്കര് അക്കാദമി വരെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ലൊസാഞ്ചല്സിലെ വിഖ്യാതമായ ഓസ്കാര് അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തില് ഭ്രമയുഗം പ്രദര്ശിച്ചപ്പോള് ഇത് മലയാളത്തിന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ അഭിമാന നിമിഷമായിരുന്നു. അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയും ഭ്രമയുഗവും സിനിമാ ഭൂപടത്തില് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അക്കാദമി മ്യൂസിയത്തിന്റെ 'വേർ ഫോറസ്റ്റ് മീറ്റ്സ് ദ സീ' എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏക ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന അത്യപൂർവ്വ നേട്ടമാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഹൊറർ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.
പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്പ് സിനിമയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തേയും അവതാരക പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മോളിവുഡ് ലെജന്ഡ് എന്നാണ് മമ്മൂട്ടിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അത് വിദേശികളടക്കമുള്ള കാണികൾ നിറഞ്ഞ കയ്യടികളോടെയാണ് വരവേറ്റത്.
കൊടുമൺ പോറ്റിയെന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ മമ്മൂട്ടി നടത്തിയ പകർന്നാട്ടം ലോക സിനിമാ ഭൂപടത്തില് ഇന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങളിൽ നാല് പ്രധാന അവാർഡുകൾ ഭ്രമയുഗം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. മികച്ച നടനുള്ള പുരസ്കാരം മമ്മൂട്ടി സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ (സ്വഭാവ നടൻ), ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ (പശ്ചാത്തല സംഗീതം), റോണക്സ് സേവ്യർ (മേക്കപ്പ്) എന്നിവരും പുരസ്കാര നേട്ടത്തില് തിളങ്ങി. ഇതോടൊപ്പം സാങ്കേതികമായും അഭിനയപരമായും പുലർത്തുന്ന മികവ് നേരത്തെ തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
പ്രശസ്ത സിനിമാ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ലെറ്റര് ബോക്സിന്റെ 2024 ലെ മികച്ച ഹൊറര് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഭ്രമയുഗം എത്തിയിരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ ദ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്സിൽ ചിത്രത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ് പാഠ്യവിഷയമാകുകയും ചെയ്തു. ഇത് മലയാളത്തിന് ലഭിച്ച നേട്ടങ്ങളാണ്.
നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ ബാനറിൽ ചക്രവർത്തി രാമചന്ദ്രയും എസ്. ശശികാന്തും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിര്മിച്ചത്. സിദ്ധാർഥ് ഭരതൻ, അർജുൻ അശോകൻ, അമൽദ ലിസ് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്.
പരീക്ഷണാത്മക ചിത്രങ്ങളെയും വേറിട്ട കഥപറച്ചിലുകളെയും ഇരുകൈയ്യും നീട്ടിയാണ് ആഗോള സിനിമാ പ്രേമികള് സ്വീകരിച്ചത്. ഭ്രമയുഗം എന്ന ചിത്രം മലയാള സിനിമയുടെ ക്രാഫ്റ്റ് മികവിനുള്ള മറ്റൊരു സാക്ഷ്യപത്രമാണ്.
