ETV Bharat / entertainment

ആഗോളതലത്തില്‍ കൊടുങ്കാറ്റായി ധുരന്ധര്‍ 2;കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന നാലാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രം, 10 ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന തുക

ആമിർ ഖാന്‍റെ ദംഗൽ ആണ് നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം.

Durandhar: The Revenge (Photo: Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 29, 2026 at 8:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സ്പൈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ആഞ്ഞു വീശുകയാണ്. വെറും 11 ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെ ആഗോള കലക്ഷനെ മറികടന്ന് ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നുറപ്പാണ്.

ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ ധുരന്ധറിന്‍റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ സമാനമായ വിജയമായി മുന്നേറുന്നതാണ് കാണുന്നത്. നാല് മാസം മുമ്പ് 2025 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗമായ ധുരന്ധർ ആഗോളതലത്തിൽ 1307.35 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. എന്നാൽ രണ്ടാം ഭാഗം വെറും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 1250 കോടി കടന്നിരിക്കുന്നു. പതിനൊന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെ കലക്ഷനെ മറികടക്കുന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 11 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 1340 കോടി കളക്ഷൻ നേടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അതിവേഗത്തിലാണ് ധുരന്ധര്‍ 2 റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് കലക്ഷനില്‍ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. രണ്ടാഴ്‌യ്ക്കുള്ളിലാണ് ഈ കുതിപ്പ്. 1307 കോടി ക്ലബിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ധുരന്ധർ 2: ദി റിവഞ്ച് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി മാറും.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകള്‍

1ദംഗൽ (2016)ബോളിവുഡ്₹2070 കോടി
2ബാഹുബലി 2 (2017)ടോളിവുഡ്₹1788 കോടി
3പുഷ്പ 2 (2024)ടോളിവുഡ്₹1742 കോടി
4ധുരന്ധർ (2025)ബോളിവുഡ്₹1307+ കോടി
5ധുരന്ധർ 2 (2026)ബോളിവുഡ്₹1255 കോടി (10 ദിവസം)

നിലവിൽ, ആമിർ ഖാന്‍റെ ദംഗൽ (2070 കോടി) ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം, തൊട്ടുപിന്നിൽ പ്രഭാസിന്കറെ ബാഹുബലി 2 (1788 കോടി), അല്ലു അർജുന്കറെ പുഷ്പ 2 (1742 കോടി) എന്നിവയുമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ധുരന്ധര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ നാഴിക കല്ലായി മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങും സാറാ അര്‍ജുനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം 11 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഏകദേശം 100 കോടി ഗ്രോസ് നേടുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെയും സിനിമാ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും വിലയിരുത്തല്‍. ഇതോടൊപ്പം വിദേശ പ്രദേശങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് 19 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസ് ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം അടുത്ത ദിവസം 350 കോടി നേടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വടക്കേ അമേരിക്കയാണ് മുന്നിൽ. യുഎസിൽ, വെറും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 20.80+ മില്യൺ ഡോളർ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസ് ആയി ഇത് മാറി.

മികച്ച പ്രതികരണവും രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിലെ റെക്കോര്‍ഡ് ട്രെന്‍ഡുകള്‍ മാറ്റുരയ്ക്കാന്‍ മറ്റു വമ്പന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താതിരുന്നതും ഈ കുതിപ്പിന് കാരണമായി. അവധി ദിവസമായ ഇന്നത്തെയും വരും ദിവസങ്ങളിലും കലക്ഷന്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ബാഹുബലിയെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര പരമ്പരയായി മാറാൻ ധുരന്ധർ ഫ്രാഞ്ചൈസി 2500 കോടി ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

ബാഹുബലി: ദി ബിഗിനിംഗ് (650 കോടി), ബാഹുബലി 2: ദി കൺക്ലൂഷൻ (1788 കോടി) എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 2438 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനെയാണ് ധുരന്ധര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി മറികടന്നത്.ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ബോക്‌സ് ഓഫിസിലാണ് ധുരന്ധര്‍ 2 ചരിത്രം കുറിച്ചത്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി ഒരുങ്ങിയ ധുരന്ധര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ഫിലിം ഫ്രൈഞ്ചൈസിയായി മാറി. ബാഹുബലിയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് മറികടന്നാണ് ധുരന്ധര്‍ വമ്പന്‍ റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

TAGGED:

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.