ETV Bharat / entertainment

ഗംഭീര പ്രകടനം! ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ നാനി കൊടുങ്കാറ്റ്; 'ദി പാരഡൈസ്' രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് വമ്പന്‍ കലക്ഷന്‍

ചിത്രം ബുക്ക് മൈഷോയിലും ട്രെന്‍ഡിങ്ങ്! 2026ലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന തെലുഗു ചിത്രം.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 11:23 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

തെലുഗു ആരാധകര്‍ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് നാനി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ 'ദി പാരഡൈസ്'. ഇന്നലെയാണ് സിനിമ ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. ആദ്യ ദിനം മുതല്‍ വമ്പന്‍ പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോക്‌സ് ഓഫിസിലും ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് സിനിമ കാഴ്‌ച വയ്ക്കുന്നത്.

'ദി പാരഡൈസ്' വമ്പന്‍ റിലീസായ കേരളത്തില്‍ എത്തിച്ചത് ദുല്‍ഖര്‍ സല്‍മാന്‍റെ വേഫെറര്‍ ഫിലിംസ് ആണ്. ശ്രീലക്ഷ്‌മി വെങ്കടേശ്വര സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ആക്ഷന് പ്രാധാന്യം നല്‍കി വമ്പന്‍ ക്യാന്‍വാസിലാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങിയത്. 'ദസറ' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രത്തിന് ശേഷം നാനിയും ശ്രീകാന്ത് ഒഡേലയും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ദി പാരഡൈസ്'.

ഒരു അമ്മ - മകൻ ബന്ധത്തിൻ്റെ വൈകാരിക കഥ പറയുന്ന ഈ ചിത്രവും നിര്‍മിക്കുന്നത് ദസറ’യുടെ നിർമ്മാതാവായ സുധാകർ ചെറുകുറി തന്നെയാണ്. നാനിയുടെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മാസ്സ് അവതാരമായാണ് ചിത്രത്തില്‍ എത്തുന്നത്. 'കിൽ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ബോളിവുഡ് താരം രാഘവ് ജൂയൽ ആണ് വില്ലൻ വേഷത്തിലെത്തുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ രചനയും സംവിധാനവും നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രീകാന്ത് ഒഡേല തന്നെയാണ്. സെപ്‌റ്റംബര്‍ 24 നാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തിയത്. തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം, തമിഴ്, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ് എന്നീ എട്ട് ഭാഷകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത്.

റിലീസിന് മുമ്പ് തന്നെ വലിയ പ്രീ-റിലീസ് ഹൈപ്പ് നേടിയ ചിത്രം, ആദ്യദിനം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ആ ആവേശം ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലും കലക്ഷനിലും പ്രതിഫലിപ്പിച്ചതായാണ് പുറത്തുവരുന്ന ട്രേഡ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

2026-ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീ-റിലീസ് ശ്രദ്ധ നേടിയ തെലുഗു ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ‘ദി പാരഡൈസ്’ ഇതിനോടകം തന്നെ മാറി. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ബുക്ക് മൈ ഷോയിലും , ഡിസ്റ്റിക് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെ പ്രീ-സെയില്‍സ് കണക്കുകളും ചിത്രത്തിന്കറെ റിലീസിന് മുന്‍പ് തന്നെ വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു.

ട്രേഡ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, 2026-ൽ ബുക്ക് മൈഷോയില്‍ യിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രീ-ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ടോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ രാം ചരണിന്‍റെ അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ പെദ്ധിക്ക് പിന്നാലെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ദി പാരഡൈസും എത്തിയിരുന്നു. പ്രി- സെയില്‍സില്‍ 18 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് വിറ്റഴിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. 2026-ലെ തെലുങ്ക് സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രീ-സെയിൽ കണക്കുകളിലൊന്നായി ഇത് മാറുകയും ചെയ്‌തു. അമേരിക്കൻ വിപണിയിലും ചിത്രത്തിന് വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടായത്. റിലീസിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ യുഎസ് പ്രീ-സെയിൽ 1 മില്യൺ ഡോളർ പിന്നിട്ടിരുന്നു.

പ്രീമിയർ ഷോകളിൽ തന്നെ ശക്തമായ തുടക്കം

റിലീസിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന പരിമിതമായ പ്രിവ്യൂ/പ്രീമിയർ ഷോകളിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രതികരണം നേടി. ഏകദേശം 900 ഷോകളിൽ 79% ഒക്യുപെൻസി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണക്കുകൾ പറയുന്നു. ഇതിലൂടെ പ്രീമിയർ ഷോകളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ₹11.60 കോടി ഗ്രോസ് ചിത്രം നേടിയിരുന്നു.

എന്നാൽ റിലീസ് ദിനത്തിൽ ചിത്രം ഇതിലും വലിയ കുതിപ്പാണ് നടത്തിയത്. പരിമിതമായ പ്രിവ്യൂ ഷോകളിൽ നിന്ന് ആഗോള റിലീസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഷോകളുടെ എണ്ണം 9,732 ആയി ഉയർന്നു. ഇതോടെ കലക്ഷനിലും വൻ വർധനവുണ്ടായി.

കണക്കുകൾ പ്രകാരം ‘ദി പാരഡൈസ്’ ആദ്യ ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ₹40.95 കോടി ഗ്രോസ് നേടി. പ്രീമിയർ ഷോകളിൽ നേടിയ ₹13.95 കോടിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യ ദിന കലക്ഷനിൽ 193.5% വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഗ്രോസ് അടിസ്ഥാനത്തിലും കുതിപ്പ് വ്യക്തമാണ്. പ്രീമിയർ ഷോകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ₹11.60 കോടിയിൽ നിന്ന് ആദ്യ ദിനത്തിൽ ₹34.65 കോടി ഗ്രോസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ചിത്രം ഉയർന്നു. അതായത് ഏകദേശം 198.7% വളർച്ചയാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ആദ്യ രണ്ട് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ ₹54.90 കോടിയായി.

ടോളിവുഡ് സിനിമയായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലങ്കാനയും പ്രധാന വരുമാന കേന്ദ്രങ്ങൾ. ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രധാന വിപണിയായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്–തെലങ്കാന മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന ലഭിച്ചത്. ആദ്യ ദിവസം മാത്രം ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ₹31.50 കോടി ഗ്രോസ് നേടി.

ആദ്യ രണ്ട് ദിവസത്തെ സംസ്ഥാനാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ:

സംസ്ഥാനംകലക്ഷന്‍
ആന്ധ്രാപ്രദേശ്–തെലങ്കാന₹42.50 കോടി
കർണാടക₹6.05 കോടി
തമിഴ്നാട് ₹2.55 കോടി
കേരളം₹0.47 കോടി
ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ₹3.33 കോടി
ഇന്ത്യയിലെ ആകെ

₹54.90 കോടി

തെലുങ്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ശക്തമായ പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ മൊത്തം ഇന്ത്യൻ കളക്ഷനെ പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകളിലും തെലുങ്ക് പതിപ്പാണ് വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്.

ആദ്യ ദിവസം:

ഭാഷകലക്ഷന്‍ഷോകള്‍ഒക്യുപന്‍സി
തെലുങ്ക്₹31.30 കോടി6,203 62.9%
ഹിന്ദി ₹2.25 കോടി2,63224.0%
തമിഴ്₹1.10 കോടി89730.0%

₹31.30 കോടി നേടിയ തെലുങ്ക് പതിപ്പാണ് ആദ്യ ദിനത്തില്‍ നേടിയതെങ്കില്‍ ഹിന്ദി പതിപ്പിൽ നിന്ന് ₹2.25 കോടിയും തമിഴ് പതിപ്പിൽ നിന്ന് ₹1.10 കോടിയുമാണ് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്.

2026ലെ മികച്ച ഓപ്പണർമാരുടെ പട്ടിക

തെലുങ്ക് പതിപ്പിലൂടെ ആദ്യ ദിവസം നേടിയ ₹31.30 കോടി ‘ദി പാരഡൈസിനെ’ 2026-ലെ മികച്ച ആദ്യദിന കലക്ഷനുകളുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിച്ചതായാണ് ട്രേഡ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ടോളിവുഡിലെ എക്കാലത്തെയും ആദ്യദിന കലക്ഷൻ പട്ടികയിൽ ചിത്രം 29-ാം സ്ഥാനത്തും, ആദ്യ വ്യാഴാഴ്ച കളക്ഷന്‍റെ പട്ടികയിൽ 10-ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരത്തിന്‍റെ മുൻകാല മികച്ച ഓപ്പണറായ 'ഹിറ്റ്: ദി തേര്‍ഡ് കേസ്' എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യദിന കലക്ഷനേയും ദി പാരഡൈസ് മറികടന്നു. 'ഹിറ്റ്: ദി തേര്‍ഡ് കേസ്' 4,171 ഷോകളിൽ നിന്ന് ആദ്യ ദിവസം ₹21 കോടി നേടിയപ്പോൾ, ‘ദി പാരഡൈസ്’ ₹31.30 കോടിയാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും ‘ദി പാരഡൈസ്’ ശക്തമായ തുടക്കമാണ് കുറിച്ചതെന്നാണ് ട്രെൻഡുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിനം വിദേശ വിപണിയിൽ $2.3 മില്യണിലധികം നേടിയതായാണ് വിവരം. നാനിയുടെ സമീപകാല ചിത്രങ്ങളായ ‘ദസറ’ ($1.17 മില്യൺ), ‘ഹിറ്റ് 3’ ($1.46 മില്യൺ) എന്നിവയുടെ ആദ്യദിന വിദേശ കലക്ഷനെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് 'ദി പാരഡൈസ്' നേടിയത്.

വിദേശ വിപണിയിലെ മൊത്തം കലക്ഷൻ ഏകദേശം ₹22 കോടിയോളം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മൊത്തം കലക്ഷൻ ഏകദേശം ₹74.90 കോടി മുതൽ ₹76.90 കോടിയാണ്.

റിലീസിന് മുന്‍പ് തന്നെ വലിയ ഹൈപ്പാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്ക് മൈഷോയിലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ചിത്രം നടത്തുന്നത്. പ്രീ-സെയിലും ആദ്യ ദിന വിൽപ്പനയും ഉൾപ്പെടെ ബുക്ക് മൈഷോയില്‍-യിൽ 12,90,250 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റതായാണ് ട്രെഡ് അനലിസ്റ്റുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം ഏകദേശം 3,49,710 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. ഇതോടെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ബുക്ക് മൈഷോയിലെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന 12.90 ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. ഇനി രണ്ടാം ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്‌ചയും വാരാന്ത്യങ്ങളിലും സിനിമയുടെ കലക്ഷന്‍ ഉയരുമെന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമാ പ്രേമികളും ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Read More:

1. മോഹന്‍ലാല്‍- ജീത്തു ജോസഫ് സിനിമ 'റാം' ചിത്രീകരണം പുനരാരംഭിച്ചു; ആവേശം പങ്കുവച്ച് പ്രിയ മണി

2.തിയേറ്റര്‍ ക്ലാഷിനില്ല! ധനുഷ് മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'ഓം' റിലീസ് തിയതി മാറ്റി; ദീപാവലിക്കും സിനിമ എത്തില്ല

3. സന്തോഷവും സമാധാനവുമാണ് ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനം; 40-ാം വയസ്സിലെത്തുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഫീലാണ്- നിവിന്‍ പോളി

TAGGED:

THE PARADISE MOVIE
THE PARADISE WORLDWIDE COLLECTION
THE PARADISE BOOK MY SHOW TICKETS
NANI MOVIES
THE PARADISE BOX OFFICE COLLECTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.