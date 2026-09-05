ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ചരിത്രക്കുതിപ്പ്; വാഴ 2 റെക്കോർഡ് മറികടന്ന് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’, 15 ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് വമ്പന് കലക്ഷന്
സാധാരണയായി ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ മികച്ച ഓപ്പണിങ്ങിന് ശേഷം രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ കലക്ഷനിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ഈ പതിവ് ട്രെൻഡിനെ മറികടന്നാണ് മുന്നേറുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 5:27 PM IST
മലയാള സിനിമയുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രത്തിൽ പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ കുറിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’. റിലീസിന് പിന്നാലെ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ നേടിയ മികച്ച കലക്ഷൻ രണ്ടാം ആഴ്ചയിലും നിലനിർത്താൻ ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞതോടെ 2026ലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാള ഹിറ്റുകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ചിത്രം അതിവേഗം അടുക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ₹238.25 കോടി പിന്നിട്ട ചിത്രം, ഇനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ മലയാള ചിത്രമെന്ന നേട്ടമാണ്.
‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ഇതുവരെ ലോകമെമ്പാടുമായി ₹238.25 കോടി രൂപ നേടിയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന ബോക്സ് ഓഫീസ് കണക്കുകൾ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ₹126.25 കോടിയും വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്ന് ₹112 കോടിയുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ ഗ്രോസ് കലക്ഷൻ.
ഇന്ത്യൻ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മാത്രം ചിത്രം ₹108.15 കോടിയുടെ നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 30,599 ഷോകളിലൂടെയാണ് ഈ കലക്ഷൻ നേടിയിരിക്കുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്ത് 15 ാം ദിവസം തന്നെ ₹100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടം നേടാൻ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
രണ്ടാം ആഴ്ചയിലെ പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കുതിപ്പിന്റെ പ്രധാന കാരണം. സാധാരണയായി ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ മികച്ച ഓപ്പണിങ്ങിന് ശേഷം രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ കലക്ഷനിൽ വലിയ ഇടിവ് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ ഈ പതിവ് ട്രെൻഡിനെ മറികടന്നാണ് മുന്നേറുന്നത്.
എട്ടാം ദിവസം മുതൽ 14-ാം ദിവസം വരെയുള്ള രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ₹58.20 കോടി ഗ്രോസ് നേടിയതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നെറ്റ് കലക്ഷൻ ₹108 കോടിയാണ്. വിദേശ വിപണിയിലും ചിത്രം മികച്ച പ്രകടനം തുടരുകയാണ്.
വടക്കേ അമേരിക്കൻ വിപണിയും ചിത്രത്തിന്റെ ആഗോള വിജയത്തിൽ നിർണായക സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട്. വെങ്കി ബോക്സ് ഓഫീസിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം രണ്ടാം ബുധനാഴ്ച മാത്രം വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ചിത്രം ഏകദേശം $41,000 നേടി. ഇതോടെ വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ചിത്രത്തിന്റെ ആകെ കലക്ഷൻ $1.73 മില്യണായി ഉയർന്നു.
2026ലെ മലയാള സിനിമകളുടെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പട്ടികയിൽ ഇനി മുന്നിലുള്ളത് രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ്. ₹239.83 കോടി നേടിയ ‘ദൃശ്യം 3’ ആണ് നിലവിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഈ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റിന്’ ഇനി ചെറിയ തുക കൂടി മതിയാകും.
അതേസമയം ₹235.26 കോടി നേടിയ ‘വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രദേഴ്സിനെ മറികടന്നിരിക്കുകയാണ് ചിത്രം.
രണ്ടാം ആഴ്ചയിലെ ദിനംപ്രതി കലക്ഷൻ കണക്കുകളും ചിത്രത്തിന്റെ ശക്തമായ ട്രെൻഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. രണ്ടാം വെള്ളിയാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം തുടർച്ചയായി ഇടിഞ്ഞുപോകുന്ന രീതിയിലായിരുന്നില്ല ചിത്രത്തിന്റെ പ്രകടനം. രണ്ടാം ശനിയാഴ്ചയും ഞായറാഴ്ചയും ചിത്രത്തിന്റെ കലക്ഷനിൽ വീണ്ടും വർധനവുണ്ടായി. പത്താം ദിവസം, അതായത് രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച, ₹12.15 കോടിയായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ രണ്ടാം ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ദിവസത്തെ കലക്ഷൻ.
രണ്ടാം തിങ്കളാഴ്ച സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഇടിവ് ഉണ്ടായെങ്കിലും അതിന് ശേഷം ചൊവ്വ, ബുധൻ, വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തകർച്ചയുണ്ടായില്ല. പകരം ക്രമേണയുള്ള ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ചിത്രത്തിന് രണ്ടാം ആഴ്ചയിൽ ലഭിക്കുന്ന മികച്ച ‘ഹോൾഡ്’ ആയാണ് ഈ കണക്കുകൾ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ചിത്രത്തിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കേരള ബോക്സ് ഓഫീസിന്റെ പങ്ക് നിർണായകമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആകെ ₹119.25 കോടിയിൽ ₹99.05 കോടിയും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്. അതായത് ഇന്ത്യൻ കലക്ഷന്റെ ഏകദേശം 83 ശതമാനവും കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്.
കേരളത്തിൽ മാത്രം ₹100 കോടി പിന്നിട്ടിട്ടുള്ള മലയാള ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിലവിൽ ‘വാഴ 2: ബയോപിക് ഓഫ് എ ബില്യൺ ബ്രദേഴ്സ്’ ₹127.68 കോടിയുമായി മുന്നിലാണ്. ‘ലോക: ചാപ്റ്റർ 1’ ₹120.85 കോടിയും ‘തുടരും’ ₹118.90 കോടിയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പമാണ് ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 107 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തില് നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം ആഴ്ചയിലെ ഒക്യുപെൻസി കണക്കുകളിലും കേരള വിപണിയുടെ ശക്തമായ പിന്തുണ വ്യക്തമാണ്. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട്, തൃശൂർ, കൊല്ലം തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ചിത്രം മികച്ച പ്രേക്ഷക സാന്നിധ്യം നിലനിർത്തി. അതേസമയം മുംബൈ, ബെംഗളൂരു പോലുള്ള നഗരങ്ങളിലെ പ്രകടനം താരതമ്യേന മൃദുവായിരുന്നു. രണ്ടാം ആഴ്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുംബൈയിലെ ഒക്യുപെൻസി 24.8 ശതമാനമായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാം ബുധനാഴ്ചയോടെ അത് ഒറ്റ അക്കത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു.
കേരളത്തിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളും പ്രവാസി വിപണികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടാം ആഴ്ച പുരോഗമിച്ചതോടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി. കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിൽ ചിത്രം മികച്ച രീതിയിൽ പിടിച്ചുനിന്നതാണ് ആകെ കലക്ഷൻ ഉയരാൻ സഹായിച്ചത്.
ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലും ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ 2026ലെ മലയാള സിനിമകളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കി. ആകെ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ‘ബെത്ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്’ 2026ലെ മലയാള സിനിമയുടെ അസാധാരണമായ ബോക്സ് ഓഫീസ് വർഷത്തിലെ മറ്റൊരു വലിയ വിജയമായി മാറുകയാണ്.
ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ മികച്ച ഓപ്പണിങ്ങിന് പിന്നാലെ രണ്ടാം ആഴ്ചയിലും കളക്ഷൻ വലിയ തോതിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം.