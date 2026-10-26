ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങള്; കളര്ഫുള്ളായി സാഗര് സൂര്യയുടെ ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്റര്; 'ഭൗമ' റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്
ചിത്രം കേരളത്തില് വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത് ഭാവനാ റിലീസ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 5:06 PM IST
സാഗര് സൂര്യ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'ഭൗമ'യുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്. ഒട്ടേറെ പുതുമുഖങ്ങളുമായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രം റെജിന് എസ് ബാബു എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. ഏറെ പ്രേക്ഷക പ്രശംസ നേടിയ 'പെൻഡുലം' എന്ന ചിത്രത്തിനുശേഷം റെജിൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രവുമാണിത്.
നവംബര് 12 ന് ആഗോളതലത്തില് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്ററിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി, കന്നഡ എന്നീ ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്.
കളര്ഫുള് ലുക്കിലാണ് പുതിയ പോസ്റ്റര് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ഒരു ബംഗ്ളാവിലെ ഡൈനിംഗ് ടേബിളിൽ ഇരുവശത്തും കത്തിനിൽക്കുന്ന കാൻഡിലുകൾക്കു നടുവിലായി ഓവർകോട്ട് ധരിച്ച് വൈന് ഗ്ലാസ് ഉയര്ത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാഗര് സൂര്യയേയാണ് പുതിയ പോസ്റ്ററില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. സാഗര് സൂര്യ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടര് പോസ്റ്ററാണിത്. ജേക്കബ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സാഹര് സൂര്യ ചിത്രത്തില് എത്തുന്നത്.
ജോജു ജോര്ജിന്റെ സംവിധാനത്തില് പിറന്ന പണി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയ താരമാണ് സാഗര്. പശ്ചാത്യ സംസ്കാരവും ദുരൂഹതകളുമൊക്കെ കോര്ത്തിണക്കിയൊരുക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഭൗമ. ആറ്റസ് ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ ബസം കാദിയാർ ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
ദിലീഷ് പോത്തൻ, വിനീത്, വിജയ് ബാബു, ജാഫർ ഇടുക്കി, രഘുനാഥ് പലേരി, സെന്തിൽ കൃഷ്ണ , മധുപാൽ, മണിക്കുട്ടൻ, ഭഗത് മാനുവൽ, സജിൻ ചെറുകയിൽ, ബിപിൻ പെരുമ്പള്ളി, ലെന, മെറിൻ ഫിലിപ്പ്, മോഷ,സെൻ ഗുപ്ത,,രേവതി ശർമ്മ, കാവ്യാ ഭാനു , അനിതാ നായർ, പ്രവീണ,നിൽജ , ജെയിൻ ആൻഡ്രൂസ്, ബിനോജ് വില്യ , അപർണ്ണ ജോൺസ് ,നസ്ലിൻ ജമീല, നൗഷാദ്, , എൻ പി നിസ്സ എന്നിവരാണ് മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കൊച്ചി, പീരുമേട് എന്നിവിടങ്ങളിലായിട്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. ഭാവനാ റിലീസാണ് കേരളത്തില് ചിത്രം വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്.
ഛായാഗ്രഹണം: ശരൺ വേലായുധൻ, എഡിറ്റിങ്: സൂരജ് ഇ.എസ്, സംഗീതം: ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ: ഡാനിഷ് കെ.എ, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ജോബ് ജോർജ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: അപ്പുണ്ണി സജൻ, കഥ: ഡോണി കടമ്മനിട്ട, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ: ജയദേവൻ ചക്കാടത്ത്, ഫൈനൽ മിക്സ്: എം.ആർ. രാജാകൃഷ്ണൻ, കളറിസ്റ്റ്: ലിജു പ്രഭാകർ, കോസ്റ്റ്യൂം: ഗോപിക ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, മേക്കപ്പ്: റോണി വെള്ളത്തൂവൽ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: അബ്രു സൈമൺ, സ്റ്റണ്ട്: കലൈ കിങ്സൺ, ആർട്ട് ഡയറക്ടർ: സിബിൻ വർഗീസ്, സ്റ്റിൽസ്: ജിതിൻ എസ്. ബാബു, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ: മാ മി ജോ, ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്: ഒബ്സ്ക്യൂറ എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സ്, പി.ആർ.ഒ: വാഴൂർ ജോസ്.