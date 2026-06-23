സിനിമ റദ്ദാക്കിയത് അറിയിച്ചില്ല; ബുക്ക് മൈ ഷോയ്ക്ക് 10,000 രൂപ പിഴ വിധിച്ച് കമ്മിഷൻ
സിനിമ കാണാനായി തിയറ്ററിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് താൻ ബുക്ക് ചെയ്ത ഷോ റദ്ദാക്കിയെന്നും പകരം മറ്റൊരു സിനിമയാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതെന്നും പരാതിക്കാരൻ അറിയുന്നത്
Published : June 23, 2026 at 1:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സിനിമ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഷോ റദ്ദാക്കിയ വിവരം ഉപയോക്താവിനെ അറിയിക്കാതിരുന്ന പ്രമുഖ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബുക്ക് മൈ ഷോയ്ക്ക് പിഴ വിധിച്ച് ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷൻ. ഹൈദരാബാദ് ജില്ലാ കൺസ്യൂമർ കമ്മിഷൻ ഒന്നാണ് ഉപയോക്താവിന് 10,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരവും 2,000 രൂപ കോടതിച്ചെലവും നൽകാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.
സേവന വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതി
കൂക്കട്ട്പള്ളി സ്വദേശിയായ നാരായണൻ കുട്ടികോപാലകൃഷ്ണൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കമ്മിഷൻ്റെ സുപ്രധാന ഇടപെടൽ. 2025 ജനുവരി ഒന്നിന് ഹൈദരാബാദ് ലുലു മാളിലെ സിനിപോളിസ് തിയറ്ററിൽ ബറോഗ് സിനിമ കാണുന്നതിനായി ബുക്ക് മൈ ഷോ ആപ്പ് വഴിയാണ് ഇദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്.
എന്നാൽ സിനിമ കാണാനായി തിയറ്ററിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് താൻ ബുക്ക് ചെയ്ത ഷോ റദ്ദാക്കിയെന്നും പകരം മറ്റൊരു സിനിമയാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇദ്ദേഹം അറിയുന്നത്. ഷോ റദ്ദാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബുക്ക് മൈ ഷോയോ തിയറ്റർ അധികൃതരോ യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നില്ല. ഇതേത്തുടർന്നാണ് പരാതിക്കാരൻ ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്.
കമ്പനിയുടെ വാദം തള്ളി കമ്മിഷൻ
പരാതി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ തങ്ങൾ ഉപയോക്താവിനും തിയറ്റർ മാനേജ്മെൻ്റിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടനിലക്കാർ മാത്രമാണെന്നാണ് ബുക്ക് മൈ ഷോ കമ്പനി വാദിച്ചത്. സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുക, സമയം മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഷോ റദ്ദാക്കുക തുടങ്ങിയ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തിയറ്റർ മാനേജ്മെൻ്റിൻ്റെ അധികാരപരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. പരാതി ലഭിച്ചതിൻ്റെ പിറ്റേദിവസം തന്നെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കായ 207.14 രൂപ ഉപയോക്താവിന് പൂർണമായും തിരികെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബുക്ക് മൈ ഷോ കമ്മിഷനെ അറിയിച്ചു.
ഇരുവിഭാഗത്തിൻ്റെയും വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷമാണ് കമ്മിഷൻ ബുക്ക് മൈ ഷോയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞത്. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഷോ റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വിവരം ഉപയോക്താവിനെ കൃത്യമായി അറിയിക്കേണ്ടത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കി. മുൻകൂർ വിവരമൊന്നും നൽകാതെ ഉപഭോക്താവിനെ തിയറ്ററിലേക്ക് വരാൻ നിർബന്ധിതനാക്കുന്നത് ബുക്ക് മൈ ഷോയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വ്യക്തമായ സേവന വീഴ്ചയാണെന്നും കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതാണ് ഈ വിധി. ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ആപ്പുകൾ കേവലം ഇടനിലക്കാർ മാത്രമാണെന്ന ന്യായം പറഞ്ഞ് ഉപഭോക്താക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ഉത്തരവിലൂടെ വ്യക്തമാവുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇത്തരം വിധികൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
സേവനദാതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി കൈമാറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും ഈ സംഭവം അടിവരയിടുന്നു. ടിക്കറ്റ് തുക തിരികെ നൽകിയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉപഭോക്താവിന് ഉണ്ടായ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും സമയനഷ്ടത്തിനും പരിഹാരമാകില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചത്. ഇത്തരം വീഴ്ചകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും ഉപഭോക്തൃ താൽപര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നും നിയമവിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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