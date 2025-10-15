'മാപ്പു സാക്ഷിയാകാൻ തയാറാണോ?'; സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ശിൽപ ഷെട്ടിയ്ക്ക് ഇളവ് അനുവദിക്കാതെ കോടതി
വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ അനുമതി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസിൽ മാപ്പു സാക്ഷിയാകാൻ തയാറാണോ എന്നും രാജ് കുന്ദ്രയുടെ കമ്പനിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് കോടതിയിൽ പ്രസ്താവിക്കാൻ തയാറാണോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.
Published : October 15, 2025 at 1:51 PM IST
മുംബൈ: സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നടി ശിൽപ ഷെട്ടിക്ക് ഇളവ് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി. ഭർത്താവും ബിസിനസുകാരനുമായ രാജ് കുന്ദ്ര ഉൾപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലാണ് ഇളവ് നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചത്. ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ടിവി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനായുള്ള വായ്പാ നിക്ഷേപ ഇടപാടിൽ വ്യവസായി ദാപക് കോത്താരിയിൽ നിന്ന് ദമ്പതികൾ 60 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായാണ് കേസ്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രശേഖർ, ജസ്റ്റിസ് ഗൗതം അൻഖാദ് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. രാജ് കുന്ദ്രയ്ക്ക് സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ തയാറാണോ എന്നും ബെഞ്ച് വിശദീകരണം തേടി.
വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ അനുമതി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസിൽ മാപ്പു സാക്ഷിയാകാൻ തയാറാണോ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ശിൽപ ഷെട്ടിക്ക് മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി വ്യാഴാഴ്ച വരെ സമയം അനുവദിച്ചു. മറുപടി സമർപ്പിക്കുന്നത് വരെ വാദം കേൾക്കൽ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നതായും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈ പൊലീസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇഡബ്ല്യുഒ) ശിൽപ ഷെട്ടിയെയും രാജ് കുന്ദ്രയെയും മുൻപ് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഏകദേശം നാലര മണിക്കൂറോളമുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. രാജ് കുന്ദ്രയെ ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു.
കുന്ദ്രയുടെ വിശദമായ മൊഴി ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ സമയത്ത് തനിക്ക് കമ്പനിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നുവെന്നും താൻ സ്ഥാനം രാജിവച്ചിരുന്നതായും ശിൽപ ഷെട്ടി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
ഇതേത്തുടർന്ന്, ഇഒഡബ്ല്യു പുറപ്പെടുവിച്ച ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസിനെ ശിൽപ ഷെട്ടി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ശിൽപ ഷെട്ടിയും രാജ് കുന്ദ്രയും ഇതേ തുടർന്ന് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയും ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചു. രണ്ട് പ്രതികൾക്കെതിരെയും ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പരിഗണന നൽകുന്നതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നുവെന്ന് എതിർഭാഗം പറഞ്ഞു.
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ്
2015 നും 2023 നും ഇടയിൽ ബിസിനസ് വികസിപ്പിക്കാനായി ദമ്പതികൾ തൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് 60 കോടി രൂപാ വാങ്ങി വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിച്ചു എന്നായിരുന്നു വ്യവസായി ദീപക് കോത്താരിയുടെ ആരോപണം. 2025 ആഗസ്റ്റിലാണ് ലോട്ടസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് ഡയറക്ടർ ദീപക് കോത്താരിയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് ശിൽപ ഷെട്ടി, രാജ് കുന്ദ്ര, മറ്റൊരാൾ എന്നിവർക്കെതിരെ വഞ്ചനാ കുറ്റം ചുമത്തി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
2015 ൽ രാജേഷ് ആര്യ എന്ന ഏജൻ്റ് വഴിയാണ് ശിൽപ ഷെട്ടിയെയും രാജ് കുന്ദ്രയെയും പരിചയപ്പെട്ടതെന്ന് കോത്താരി പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്ന സമയം ദമ്പതികൾ ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ടിവിയുടെ മേധാവികളുമായിരുന്നു. കമ്പനിയുടെ 87 ശതമാനം ഓഹരികളും ശിൽപ ഷെട്ടിയുടെ കൈവശമായിരുന്നുവെന്നും പരാതിയിൽ പറഞ്ഞു.
ശേഷം കോത്താരിയിൽ നിന്ന് കമ്പനി 12 ശതമാനം വാർഷിക പലിശ നിരക്കിൽ 75 കോടി രൂപ വായ്പാ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2015 ഏപ്രിലിൽ കോത്താരി ആദ്യം 32 കോടി രൂപ നൽകി. പിന്നീട്, നികുതി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിന്നപ്പോൾ 2015 സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു പുതിയ കരാർ നടപ്പിലാക്കി. 2016 മാർച്ചോടെ ബാക്കി 28 കോടി രൂപ ബെസ്റ്റ് ഡീൽ ടിവിക്ക് കൈമാറിയതായും പരാതിക്കാരൻ ആരോപിച്ചു.
60.48 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം കരാറിന് 3.19 ലക്ഷം രൂപ സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അടച്ചതായും കോത്താരി പറഞ്ഞു. തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായി മനസിലായതെന്നും കോത്താരി പരാതിയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ALSO READ: "ലജ്ജ കൊണ്ട് തല കുനിക്കുന്നു"; താലിബാന് മന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകരണത്തില് പ്രതികരണവുമായി ജാവേദ് അക്തർ