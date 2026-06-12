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സിനിമാ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് ഇടവേള; കേരളത്തിന്‍റെ പ്രകൃതി ഭംഗിയില്‍ അലിഞ്ഞ് ബോളിവുഡ് താരം അനന്യ പാണ്ഡെ

ആരാധകരെ അമ്പരപ്പിച്ച് അനന്യ പാണ്ഡെയുടെ കേരള ട്രിപ്പ്. പച്ചപ്പും മലനിരകളും വിശ്രമവുമൊക്കെയായി അനന്യ പാണ്ഡെയെ മയക്കിയ കോഴിക്കോട്.

ANANYA PANDAY BOLLYWOOD ACTRESS ANANYA PANDAY AT KOZHIKODE BOLLYWOOD MOVIES
Ananya panday (Photo: Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 5:15 PM IST

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സിനിമാ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് അൽപം ഇടവേള എടുത്ത് കേരളത്തിന്‍റെ പ്രകൃതിഭംഗിയിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരിക്കുകയാണ് ബോളിവുഡ് താരം അനന്യ പാണ്ഡെ. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും പുതുജീവൻ പകരുന്ന ആയുർവേദ ചികിത്സകളും വെൽനസ് അനുഭവങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുള്ള അനന്യയുടെ യാത്ര ഇത്തവണ കേരളത്തിലേക്കാണ്. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമൊക്കെ താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. താരത്തിന്‍റെ കേരള യാത്ര ആരാധകരുടെയും യാത്രാപ്രേമികളുടെയും ഒരുപോലെ ആകര്‍ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ചേളാരിക്ക് സമീപമുള്ള തുലാ ക്ലിനിക്കൽ വെൽനസ് റിസോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള മനോഹര ചിത്രങ്ങളാണ് താരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. പച്ചപ്പും മലനിരകളും ശാന്തത നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷവും ഒത്തുചേർന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിട്ടുണ്ട്. നാലുദിവസത്തെ റിഫ്രെഷിങ് യാത്രയ്ക്കായാണ് അനന്യ പാണ്ഡെ കോഴിക്കോട് എത്തിയത്. ചെറിയ ഇടവേളയാണെങ്കിലും കേരളത്തിലെ പ്രകൃതിഭംഗിയേക്കാള്‍ മികച്ചതായി മറ്റൊന്നുമില്ലെമന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അനന്യയുടെ ഈ പോസ്റ്റ്.

പച്ചപ്പിന് നടുവിലൂടെയുള്ള പ്രഭാത സവാരിയും ധ്യാനവും ആയുര്‍വേദ മസാജുകളും ക്ലിനിക്കല്‍ തെറാപ്പിയുമൊക്കെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു താരത്തിന്‍റെ വെല്‍നസ് ട്രിപ്.

കേരള യാത്രയെ കുറിച്ചുള്ള അനന്യ പാണ്ഡയുടെ കുറിപ്പ്

"ധ്യാനവും, പച്ചപ്പിലൂടെയുള്ള പ്രഭാത സവാരികളും, ആയുർവേദ മസ്സാജുകളും, ഓക്സിജൻ തെറാപ്പിയും നിറഞ്ഞ മനോഹരമായ നാലു ദിവസങ്ങൾ. ഒപ്പം രുചികരമായ ഭക്ഷണവും. ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആയുർവേദ-ക്ലിനിക്കൽ അറിവുകളും നേടി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോണോറിയത്തിലെ സുഖമുള്ള സൗണ്ട് തെറാപ്പി, ആക്വാ തെറാപ്പി, അക്യുപങ്ചർ, ചില മനോഹരമായ നായ്ക്കുട്ടികൾക്കൊപ്പമുള്ള സമയം, എനിക്കേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വായനയും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സമയവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ!", കേരള യാത്രയെ കുറിച്ച് അനന്യ പാണ്ഡെ കുറിച്ചു.

അനന്യ പാണ്ഡെ പങ്കുവച്ച മരങ്ങളും മലനിരകളുമൊക്കെയായി പ്രകൃതി ഭംഗി നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങള്‍ ഞൊടിയിടയില്‍ നിരവധി പേരാണ് കണ്ടത്. ഒട്ടേറെ പേര്‍ ലൈക്കുകളും കമന്‍റുകളുമായി എത്തി. കേരളത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവെന്ന കമന്‍റുകളാണ് കൂടുതലും പോസ്റ്റിന് താഴെ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

നേരത്തെയും ഒട്ടേറെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങള്‍ വെല്‍നസ് ആയുര്‍വേദ ടൂറിസത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ കേരളത്തിന്‍റെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ ചിത്രങ്ങള്‍ തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം രശ്‌മിക മന്ദാനയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

"കൊച്ചിയിലെ ദിനങ്ങൾ... കാടും പടലുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കാട്ടുപാതകളിലൂടെയുള്ള നിത്യവുമുള്ള വർക്കൗട്ടുകളും മഴ നനഞ്ഞുള്ള ഓട്ടവുമൊക്കെയായി സമയം കടന്നുപോയി. ഇതിനിടയിൽ പുതിയ ആക്ഷൻ പഠിക്കാനും അത് അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു ഞാൻ. ഉയരങ്ങളോടുള്ള പേടിയെ അതിജീവിച്ചും, കണങ്കാലിലും മുട്ടിലും ടേപ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു", എന്നാണ് രശ്‌മിക കുറിച്ചത്. ഇതുകൂടാതെ മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രുചികരമായ ഭക്ഷണമായ പഴം പൊരി കഴിച്ച കഥയും താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.

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