കുട്ടിക്കാലത്ത് കേട്ടുവളര്ന്ന കഥകള് പറയാന് ഒരു സംരംഭം; പിറന്നാള് ദിനത്തില് ഇറ്റേണല് കിഡ്സ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആലിയ ഭട്ട്
കുട്ടികള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭാവനാ സമ്പന്നവും ഹൃദ്യവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇറ്റേണല് കിഡ്സ് എന്ന പുതിയ സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 15, 2026 at 5:19 PM IST
ബോളിവുഡിന്റെ പ്രിയതാരം ആലിയ ഭട്ടിന്റെ 33 ാം ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന്. ആരാധകരേയും പ്രേക്ഷകരെയുമൊക്കെ ഒരുപോലെ ആവേശത്തിലാക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായാണ് ഇത്തവണത്തെ പിറന്നാള് ദിനം ആഘോഷമാക്കുന്നത്.
നടിയും നിര്മാതാവുമായ ആലിയ ഭട്ടിന്റെ നിര്മാണക്കമ്പനിയായ ഇറ്റേണല് സണ്ഷൈന് പ്രൊഡക്ഷന്സ് കുട്ടികള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയ സംരംഭം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. കുട്ടികള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഭാവന സമ്പന്നവും ഹൃദ്യവുമായ ഉള്ളടക്കങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇറ്റേണല് കിഡ്സ് എന്ന പുതിയ സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിനിമാ രംഗത്തെ നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ആശംസയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ സംരംഭത്തിന് കീഴില് ഒന്നിലധികം പൊജക്ടുകള് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ് ആലിയ ഭട്ട് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
"ഞങ്ങളുടെ നിർമാണക്കമ്പനിയായ ഇറ്റേണൽ സൺഷൈന് ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നിരിക്കുന്നു; ഇറ്റേണൽ കിഡ്സിനോട് ഹലോ പറയൂ. ഇതിനകം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവേശകരമായ മൂന്ന് പ്രോജക്ടുകള് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്," ആലിയ പറഞ്ഞു.
'ദേർ ഈസ് സി ആൻഡ് ജി ആൻഡ് എം' (There’s C and G and M) എന്ന കഥയാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോജക്റ്റ്. ആലിയയുടെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ കഥകളിൽനിന്നും കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉള്ക്കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൊജക്ട് ഒരുക്കുന്നത്. തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഈ കഥകള് പ്രിയപ്പെട്ടവയായിരുന്നുവെന്നും താനും സഹോദരി ഷഹീൻ ഭട്ടും കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കഥകൾ കേട്ടാണ് വളർന്നതെന്ന് ആലിയ പങ്കുവെച്ചു. അത്തരം കഥകള് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിക്കുന്നതില് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മുത്തശ്ശനെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ആലിയ കുറിച്ചു.
മറ്റൊരു പ്രൊജക്ടാണ് ഊലംഗു. അമ്മയാണ് ഈ പേര് കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞതെന്നും ആലിയ പറഞ്ഞു. അമ്മ കഥ പറഞ്ഞു ത രുമ്പോള് പറഞ്ഞ വാക്കാണിതെന്നും ഒരു നിഗൂഢ ജീവിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഈ കഥയെന്നും ആലിയ വെളിപ്പെടുത്തി.
അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്-എ-മമ്മയാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രോജക്റ്റ്. ആലിയയുടെ കിഡ്സ് വെയർ ബ്രാൻഡായ എഡ്-എ-മമ്മയിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട "ദി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്-എ-മമ്മ: എഡ് ഫൈൻഡ്സ് എ ഹോം" എന്ന പുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണിത്. ഇത് ഒരു പരമ്പരയാക്കാനും ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാനും നിർമാണക്കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, ആലിയ തന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രമായ 'ആൽഫ'യുടെ റിലീസിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വൈ.ആർ.എഫ്. സ്പൈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏഴാമത്തെ ചിത്രമാണിത്. ശർവാരി, അനിൽ കപൂർ, ബോബി ഡിയോൾ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ശിവ് റാവൈൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ജൂലൈ 10-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
